Söldnerinnen-Check Csillag mit Super-Tor und Assist ++ Lehmann verliert Stammplatz ++ Pilgrim bricht sich die Nase

Patrick Lämmle

24.11.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

24.11.2025, 11:55

24.11.2025, 11:59

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Unter der Woche steht Peng in der Champions League beim 1:1 gegen Barcelona zwischen den Pfosten. Peng bekommt keine Gelegenheiten sich auszuzeichnen, beim Gegentor ist sie machtlos. Am Wochenende hat sie spielfrei, da Chelsea im League Cup bereits für die K.o.-Phase qualifiziert ist.

 

Manchester City

Iman Beney

Beney wird im League Cup gegen Nottingham Forest in der Halbzeitpause beim Stand von 2:0 für Torschützin Lauren Hemp eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr. Nach drei Spielen führt ManCity die Tabelle mit acht Punkten an. Das ist möglich, da es für Siege nach Elfmeterschiessen zwei Punkte gibt.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Maritz hat im Cup gegen Bristol City die grosse Chance, das Skore zu eröffnen, scheitert aber aus kürzester Distanz. In der 77. Minute wird sie beim Stand von 2:2 ausgewechselt. Auf beiden Seiten schlägt es noch einmal ein, ehe sich Bristol City im Elfmeterschiessen einen Extra-Punkt sichert.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Wandeler steht erstmals seit dem 8. Oktober in der Startelf. Die 19-Jährige kann aber nicht wirklich auf sich aufmerksam machen und wird in der 76. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Danach schiesst Portsmouth noch das 2:0.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Piubel fällt derzeit verletzt aus.

 

Tottenham

Luana Bühler

In dieser Saison noch gar nie zum Einsatz kam Luana Bühler, die von einer Knieverletzung ausgebremst wird.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Beim 3:1-Sieg im Europa-Cup-Rückspiel gegen PSV Eindhoven ist Riesen für einmal nur Bankdrückerin. Frankfurt hat schon das Hinspiel gewonnen (2:1) und steht im Viertelfinal. Am Wochenende hatte die Eintracht spielfrei.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Auch Reuteler erhält gegen PSV eine seltene Ruhepause.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Ivelj dagegen spielt zum vierten Mal über die volle Distanz. Sie tut dies als Innenverteidigerin, obschon sie kürzlich an einer Nati-PK verriet, dass sie sich als Mittelfeldspielerin sieht.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Weder beim 5:2-Sieg in der Champions League noch beim 3:1-Sieg gegen Leipzig steht Smilla Vallotto im Kader. Die 21-Jährige fehlt weiterhin aufgrund ihres Infekts. Für die Nati wurde Vallotto allerdings aufgeboten.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Luyet ist noch immer verletzt und muss weiter auf ihren ersten Einsatz für Hoffenheim warten. Gegen Bayern München setzt es eine 1:5-Klatsche ab.

 

Freiburg

Julia Stierli

Stierli fällt noch immer verletzt aus und steht deshalb auch der Nati nicht zur Verfügung. Auch ohne die Abwehrchefin gewinnt Freiburg gegen Carl Zeiss Jena 3:0.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

In der 61. Minute wechselt Trainer Edmond Kapllani beim Stand von 1:0 gleich drei Schweizerinnen ein. Am Ende siegt Freiburg 3:0, Fölmli bleibt aber ohne Torbeteiligung.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Aurélie Csillag wird für Leela Egli eingewechselt und spielt gleich gross auf. In der 69. Minute bereitet sie das 2:0 vor und in der 85. trifft die 22-Jährige aus 15 Metern sehenswert zum 3:0-Endstand. Zwischen den beiden Toren holt sie sich noch eine Gelbe Karte ab.

Hier erzielt Aurélie Csillag ihren dritten Saisontreffer

Hier erzielt Aurélie Csillag ihren dritten Saisontreffer

24.11.2025

 

Freiburg

Alena Bienz

Die ebenfalls eingewechselte Bienz darf sich beim dritten Treffer einen Assist gutschreiben lassen.

 

Freiburg

Leela Egli

Egli schiebt den Ball in der 25. Minute zum vermeintlichen 2:0 über die Linie. Die Unparteiischen entscheiden allerdings auf Abseits. Egli wurde in der Nati am Sonntagabend für die verletzt ausfallende Alayah Pilgrim nachnominiert.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Bei der 1:3-Niederlage gegen Wolfsburg zeigt Herzog keine Glanzparaden wie in der Vorwoche, bei den Gegentreffern trifft sie allerdings keine Schuld.

 

RB Leipzig

Lara Marti

Die 26-Jährige fehlt aufgrund eines Kreuzbandrisses.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Union Berlin kommt gegen den HSV nicht über ein 1:1 hinaus. Nur ein Schuss kommt auf Böhis Kasten und das ist ein Elfmeter, bei dem sie letztlich machtlos ist.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Arfaoui steht gegen den 1. FC Köln nicht im Kader. Auf der Webseite des Vereins heisst es, dass sie wegen «Fussproblemen» ausfällt.

Portrait Irina Fuchs, Torhueterin der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft der Frauen,.fotografiert am 17. September 2023 in Kloten..(SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

1. FC Köln

Irina Fuchs

Irina Fuchs, beim letzten Länderspielzusammenzug anstelle von Elvira Herzog nachnominiert, erhielt vom neuen Nati-Trainer kein Aufgebot. Am Sonntagabend zeigt Fuchs gegen Werder Bremen (1:1) bei starkem Schneefall eine starke Leistung – inklusive gehaltenem Elfmeter in der 29. Minute.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Andrade kommt zum dritten Mal in Folge nicht zum Einsatz. 

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Touon sass in den letzten fünf Spielen immer auf der Bank.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Die Partie gegen Frankfurt findet erst nach der Länderspielpause statt.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Mühlemann spielt bei der 0:3-Niederlage gegen Freiburg durch. In den Schlussminuten wird sie verwarnt. 

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Nachdem Wälti am vorangegangenen Wochenende verletzt ausgewechselt wird, fehlt sie sowohl beim 3:3 in der Champions League gegen Lyon als auch beim 1:0-Sieg in der Liga gegen Fiorentina. Ob Nati-Trainer Rafel Navarro in den kommenden Freundschaftsspielen auf sie setzen kann, wird sich zeigen. Aufgeboten hat er die Kapitänin auf jeden Fall.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

In der Champions League muss sie zuschauen, am Wochenende darf sie dann beim 1:0-Sieg gegen Fiorentina durchspielen. Sie erledigt ihren Job im Abwehrzentrum souverän.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Die AS Roma gewinnt gegen Como 1:0 und zementiert die Tabellenführung. Für Pilgrim endet die Partie frühzeitig. Die 22-Jährige bricht sich die Nase und verpasst deshalb auch die kommenden Länderspiele.

Autsch! Das tut weh .... Nati-Star Alayah Pilgrim bricht sich die Nase und fällt aus

Autsch! Das tut weh ...Nati-Star Alayah Pilgrim bricht sich die Nase und fällt aus

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Lehmann wird gegen die AS Roma eine halbe Stunde vor Schluss beim Stand von 0:1 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, auch weil Teamkollegin Nadine Nischler einen Elfmeter verschiesst. In den letzten drei Partien kam Lehmann immer von der Bank, zuvor kam sie einmal gar nicht zum Einsatz. Ihren Stammplatz scheint sie also bereits verloren zu haben.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Sitzt beim 2:2 gegen die AC Milan wie gehabt auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Beim 1:1 gegen Chelsea mit einem Mini-Einsatz, dafür steht sie am Sonntag beim 4:0-Sieg gegen Levante in der Startelf. Nach knapp 30 Minuten wird Schertenleib im Sechzehner gefoult, Claudia Pina haut den Elfer aber weit übers Tor. In der 73. Minute wird die 18-Jährige beim Stand von 3:0 ausgewechselt.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Laia Ballesté sitzt beim 1:1 gegen Badalona erneut auf der Bank. Auch wenn sie in dieser Saison noch nicht auf viele Einsatzminuten im Verein kommt, erhielt sie vom neuen Nati-Trainer ein Aufgebot.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Dijon feiert einen 1:0-Sieg gegen Le Havre. Terchoun hat grossen Anteil am Sieg, holt sie doch den Elfmeter heraus, den ihre Teamkollegin verwandelt. Eine halbe Stunde vor Schluss wird Terchoun verwarnt ausgewechselt.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Am Wochenende geht Strassburg gegen Leader Lyon mit 0:5 unter. Aigbogun wird in der 83. Minute beim Stand von 0:3 ausgewechselt. Unter Pia Sundhage spielte die 32-Jährige zuletzt keine Rolle mehr, von Navarro erhielt sie nun aber ein Aufgebot. Es kann also gut sein, dass Aigbogun schon bald ihrem 100. Länderspieleinsatz kommt.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Bei der 1:3-Niederlage im Europa Cup gegen Frankfurt leitet sie das Tor mit einem Hackenpass ein. Am Sonntag wird sie dann beim 6:0-Sieg gegen SC Heerenveen in der 54. Minute ausgewechselt – da steht es erst 2:0. In den letzten vier Partien gab es für Xhemaili keine Skorerpunkte.

🇺🇲 USA

 

Seattle Reign

Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic rückt mit extrem wenig Spielpraxis in die Nati ein. Nach der EM hat sie im Verein nur 25 Minuten gespielt. Inzwischen ist die Saison zu Ende. Hinzu kommt ein 45-minütiger Einsatz beim 4:3-Sieg im Länderspiel gegen Schottland. Ein Nati-Aufgebot hat die 35-Jährige trotzdem erhalten.

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Gaillard

Sandrine Gaillard holt mit Tampa Bay Sun einen Punkt gegen Leader Lexington. Die 28-Jährige wird in der 73. Minute eingewechselt. Für die Nati wurde sie nicht aufgeboten.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

In der Champions League sitzt sie bei der Nullnummer gegen St.Pölten auf der Bank, im Cup-Final gegen Rosenborg wird sie in der 58. Minute eingewechselt und hilft, die Führung über die Zeit zu schaukeln. Anschliessend wird ordentlich gefeiert …

Fussball-Videos

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Hier die korrigierte und stilistisch sauFC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli lädt blue Sport zum Risotto ein und verrät, mit welchen Zutaten er sein Team an die Tabellenspitze führt.

24.11.2025

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

24.11.2025

Elche - Real Madrid 2:2

Elche - Real Madrid 2:2

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

Getafe - Atlético Madrid 0:1

Getafe - Atlético Madrid 0:1

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

St.Gallen – Lausanne-Sport 1:0

St.Gallen – Lausanne-Sport 1:0

Super League | 14. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

Mehr Videos