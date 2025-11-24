  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Women's Super League Servette mit verrücktem Schneeball-Jubel bei Gala-Sieg ++ YB bremst den FCZ aus

SDA

24.11.2025 - 08:17

Servette-Frauen zelebrieren ziemlich verrückten Schneeball-Jubel

Servette-Frauen zelebrieren ziemlich verrückten Schneeball-Jubel

24.11.2025

In der Women's Super League bleibt Servette klar an der Spitze. YB zementiert mit einem Sieg gegen den FCZ Platz 3. 

Keystone-SDA

24.11.2025, 08:17

24.11.2025, 11:20

DAS SPIEL DER WOCHE. Nach dem bitteren Ausscheiden aus dem Europa Cup gegen Sparta Prag unter der Woche zeigten die YB-Frauen im Verfolgerduell gegen den FC Zürich eine Reaktion. Das Team von Imke Wübbenhorst nutzte zwei Fehler in der Hintermannschaft der Gäste eiskalt aus, siegte 2:0 und distanzierte die zuletzt fünfmal in Folge siegreichen Gegnerinnen in der Tabelle auf vier Punkte.

DAS TOR DER RUNDE. Eine Körpertäuschung und die Ballmitnahme mit rechts, der sehenswerte Abschluss in die rechte obere Torecke mit links: Magdalena Sobals Treffer beim 4:1 von Servette gegen St. Gallen war eine Augenweide (Highlights des Spiels im Video). Dass die Genferinnen nicht nur gut Fussball spielen können, sondern auch Humor haben, bewiesen sie beim anschliessenden Torjubel: Das 3:0 kurz vor der Pause zelebrierten sie kurzerhand mit einer kleinen Schneeballschlacht im Sportpark Bergholz in Wil.

RANGLISTE. Das Spitzentrio ist im Gleichschritt. Servette führt die Tabelle weiter mit vier Punkten Vorsprung auf GC und sechs Zählern Reserve auf YB an. Dahinter folgen mit weiteren vier Punkten Rückstand der FCZ und Basel, das gegen den Aufsteiger Rapperswil-Jona beim 0:0 überraschend Punkte liegen liess. Das Ende der Tabelle ziert Thun, das auch nach der Trennung von Julien Marendaz auf den ersten Sieg der Saison wartet. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Jason Antille unterlagen die Berner Oberländerinnen den Grasshoppers mit 1:2. Das Kellerduell zwischen Luzern und Aarau fiel dem unbespielbaren Terrain zum Opfer.

SO GEHT ES WEITER. Der Ligabetrieb pausiert in den kommenden zwei Wochen aufgrund der Nationalmannschaftspause. Die Schweizerinnen bestreiten den letzten Zusammenzug des Jahres, den ersten unter dem neuen Trainer Rafel Navarro. In dessen Heimat Spanien stehen zwei Testspiele an. Gegnerinnen in Jerez sind am Freitag Belgien und am Dienstag Wales. Die Women's Super League nimmt den Spielbetrieb am 6. Dezember wieder auf.

Die Zahlen der Woche

29:4 – das Torverhältnis von Servette Chênois ist zwar nicht ganz so beängstigend wie jenes vom FC Barcelona, aber doch beeindruckend. Die Genferinnen stehen unangefochten an der Spitze der Women's Super League und sind nach elf Runden das einzige Team der Liga, das noch ungeschlagen ist. Bereits zum achten Mal erzielte das Team von Cristian Toro drei oder mehr Tore.

Meistgelesen

Diese Erkenntnisse über Billig-Lebensmittel überraschen selbst Experten
900 Stellen bei der SRG und SRF weg – das sind die Details
Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars

Videos aus dem Ressort

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Hier die korrigierte und stilistisch sauFC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli lädt blue Sport zum Risotto ein und verrät, mit welchen Zutaten er sein Team an die Tabellenspitze führt.

24.11.2025

Nichts für Weicheier! – Eisbaden in Sibirien

Nichts für Weicheier! – Eisbaden in Sibirien

STORY: Offizieller Start der Winterbadesaison in der sibirischen Grossstadt Jakutsk. Am Sonntag stiegen hier Mitglieder eines örtlichen Winterschwimmvereins ins eiskalte Wasser. Das Schwimmbecken war zuvor ins Eis gehackt worden.  Die Lufttemperatur betrug rund minus 30 Grad. Nichts für Weicheier, also! «Wir verstehen uns alle gut. Und das ist eine gute Sache. Wenn man aus dem Wasser kommt, ist einem warm.» «Es ist, als würde man am ganzen Körper mit Nadeln gestochen werden. Im Wasser ist es angenehm, aber wenn man herauskommt, verspürt man eine solche Hitze, dass man am ganzen Körper das Gefühl hat, mit Nadeln gestochen zu werden.» Die unerschrockenen Eisbader sind auch davon überzeugt, dass ihr Hobby das Immunsystem stärkt und den  Körper gegen Krankheiten abhärtet. Gelegenheiten zum Eisbaden gibt es viele. Jakutsk gilt als die kälteste Grossstadt der Welt. Dort herrschen von Oktober bis April anhaltende Minusgrade, die im Winter teils unter minus 60 Grad fallen. In den Wintermonaten gelten minus 30 Grad noch als vergleichsweise mild. 

24.11.2025

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Nichts für Weicheier! – Eisbaden in Sibirien

Nichts für Weicheier! – Eisbaden in Sibirien

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Keine Zukunft bei Red Bull?. Hoeness über Klopp: «Glaube nicht, dass er das ewig macht»

Keine Zukunft bei Red Bull?Hoeness über Klopp: «Glaube nicht, dass er das ewig macht»

Traum-Fallrückzieher im Video. Cristiano Ronaldo schiesst mit 40 Jahren dieses sensationelle Tor

Traum-Fallrückzieher im VideoCristiano Ronaldo schiesst mit 40 Jahren dieses sensationelle Tor

Ein Tor und drei Assists. Überragender Messi führt Miami erstmals in den Playoff-Halbfinal

Ein Tor und drei AssistsÜberragender Messi führt Miami erstmals in den Playoff-Halbfinal