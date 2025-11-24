Servette-Frauen zelebrieren ziemlich verrückten Schneeball-Jubel 24.11.2025

In der Women's Super League bleibt Servette klar an der Spitze. YB zementiert mit einem Sieg gegen den FCZ Platz 3.

Keystone-SDA SDA

DAS SPIEL DER WOCHE. Nach dem bitteren Ausscheiden aus dem Europa Cup gegen Sparta Prag unter der Woche zeigten die YB-Frauen im Verfolgerduell gegen den FC Zürich eine Reaktion. Das Team von Imke Wübbenhorst nutzte zwei Fehler in der Hintermannschaft der Gäste eiskalt aus, siegte 2:0 und distanzierte die zuletzt fünfmal in Folge siegreichen Gegnerinnen in der Tabelle auf vier Punkte.

DAS TOR DER RUNDE. Eine Körpertäuschung und die Ballmitnahme mit rechts, der sehenswerte Abschluss in die rechte obere Torecke mit links: Magdalena Sobals Treffer beim 4:1 von Servette gegen St. Gallen war eine Augenweide (Highlights des Spiels im Video). Dass die Genferinnen nicht nur gut Fussball spielen können, sondern auch Humor haben, bewiesen sie beim anschliessenden Torjubel: Das 3:0 kurz vor der Pause zelebrierten sie kurzerhand mit einer kleinen Schneeballschlacht im Sportpark Bergholz in Wil.

RANGLISTE. Das Spitzentrio ist im Gleichschritt. Servette führt die Tabelle weiter mit vier Punkten Vorsprung auf GC und sechs Zählern Reserve auf YB an. Dahinter folgen mit weiteren vier Punkten Rückstand der FCZ und Basel, das gegen den Aufsteiger Rapperswil-Jona beim 0:0 überraschend Punkte liegen liess. Das Ende der Tabelle ziert Thun, das auch nach der Trennung von Julien Marendaz auf den ersten Sieg der Saison wartet. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Jason Antille unterlagen die Berner Oberländerinnen den Grasshoppers mit 1:2. Das Kellerduell zwischen Luzern und Aarau fiel dem unbespielbaren Terrain zum Opfer.

SO GEHT ES WEITER. Der Ligabetrieb pausiert in den kommenden zwei Wochen aufgrund der Nationalmannschaftspause. Die Schweizerinnen bestreiten den letzten Zusammenzug des Jahres, den ersten unter dem neuen Trainer Rafel Navarro. In dessen Heimat Spanien stehen zwei Testspiele an. Gegnerinnen in Jerez sind am Freitag Belgien und am Dienstag Wales. Die Women's Super League nimmt den Spielbetrieb am 6. Dezember wieder auf.

Die Zahlen der Woche

29:4 – das Torverhältnis von Servette Chênois ist zwar nicht ganz so beängstigend wie jenes vom FC Barcelona, aber doch beeindruckend. Die Genferinnen stehen unangefochten an der Spitze der Women's Super League und sind nach elf Runden das einzige Team der Liga, das noch ungeschlagen ist. Bereits zum achten Mal erzielte das Team von Cristian Toro drei oder mehr Tore.