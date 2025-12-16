  1. Privatkunden
Preisgelder erhöht Cupsieger der Frauen verdient neu 10'000 Franken

SDA

16.12.2025 - 12:06

Das Objekt der Begierde: Zusätzlich gibt es für die Siegerinnen im Schweizer Cup auch mehr Preisgeld
Das Objekt der Begierde: Zusätzlich gibt es für die Siegerinnen im Schweizer Cup auch mehr Preisgeld
Keystone

Der Schweizerische Fussballverband erhöht das Preisgeld für den Cup der Frauen signifikant.

Keystone-SDA

16.12.2025, 12:06

16.12.2025, 12:10

Neu werden insgesamt 30'000 Franken (bisher 5000) ausgeschüttet. Das Siegerteam des Cupfinals erhält mit 10'000 Franken doppelt so viel wie bisher. Dies gilt bereits für die aktuell laufende Ausgabe, deren Final am 29. März in Winterthur stattfindet.

Zum Vergleich: Im Cup der Männer haben die acht Viertelfinalisten bisher 19'000 Franken verdient. Wer den Cupfinal erreicht, kommt auf Einnahmen von insgesamt 242'000 Franken.

