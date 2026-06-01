So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst. 03.03.2026

Nach vier von sechs Spieltagen hat die Schweizer Frauen-Nati das Ticket für die WM-Playoffs bereits auf sicher. Doch damit ist erst das absolute Minimalziel erreicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Frauen-Nati will sich für die WM 2027 in Brasilien qualifizieren.

Die Schweiz spielt derzeit in der Liga B. Die Gruppensieger steigen in die Liga A auf und treffen in den Playoffs auf schwächere Gegner.

Die Schweiz steht bereits als Playoff-Teilnehmer fest und muss dort zwei Runden überstehen, um sich für die WM zu qualifizieren. Mehr anzeigen

Das Ziel der Schweizer Frauen-Nati war klar: Sechs Spiele, sechs Siege. Dieses Ziel hat die Nati mit drei Siegen und einem Remis verpasst. Dennoch ist die Schweiz auf bestem Weg, die Gruppenphase im 1. Platz zu beenden.

Am Freitag spielt die Schweiz in Lugano gegen Malta. Holt die Schweiz bei der Stadioneröffnung des neuen Cornaredo mindestens einen Punkt, ist der Gruppensieg – und der damit verbundene Aufstieg in die Liga A – bereits vor dem letzten Spieltag Tatsache.

Damit könnte sich die Schweiz bei der nächsten Nations-League-Kampagne wieder mit den besten Teams aus Europa messen. Zudem würde man in den bevorstehenden WM-Playoffs auf schwächere Gegner treffen, was die Chance erhöht, sich für die WM 2027 in Brasilien zu qualifizieren.

Die Tabelle der Schweizer Gruppe

Die Schweiz spielt am Freitag (5. Juni, 19.30 Uhr) gegen das punktlose Malta sowie vier Tage später auswärts gegen Nordirland (9. Juni, 19.00 Uhr). In beiden Spielen ist das Team von Nati-Trainer Rafel Navarro klarer Favorit.

Direkt für die WM qualifizieren sich die vier Gruppensieger der Liga A. 32 Teams qualifizieren sich zudem für die Playoffs im Herbst. Die Schweiz steht als eines dieser 32 Teams bereits fest. Um die WM zu erreichen, muss die Schweiz zwei Runden überstehen. Die Auslosung für die Playoffs geht am Donnerstag, 18. Juni, über die Bühne.

Die erste Playoff-Runde Weg 1: Die vier Gruppenzweiten und die vier Gruppendritten der Liga A spielen gegen die sechs Gruppensieger und die beiden bestplatzierten Gruppenzweiten der Liga C.

Weg 2: Die vier Gruppenvierten der Liga A und die vier Gruppensieger der Liga B spielen gegen die vier Gruppenzweiten und die vier Gruppendritten der Liga B.

Weg 1: Die acht Teams der Liga A werden gesetzt und bestreiten ihre Rückspiele zu Hause.

Weg 2: Die vier Gruppenvierten der Liga A und die vier Gruppensieger der Liga B werden gesetzt und bestreiten ihre Rückspiele zu Hause.

Die Sieger der ersten Runde der Playoffs qualifizieren sich für die zweite Runde der Playoffs. Mehr anzeigen