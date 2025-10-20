  1. Privatkunden
Wechsel zu Chelsea Peng: «Es ist crazy, mit so guten Spielerinnen spielen zu dürfen»

Patrick Lämmle

20.10.2025

Peng: «Es ist crazy, mit so guten Spielerinnen spielen zu dürfen»

Peng: «Es ist crazy, mit so guten Spielerinnen spielen zu dürfen»

20.10.2025

Livia Peng spricht an der Pressekonferenz vor den Testspielen gegen Kanada und Schottland über ihren Wechsel zu Chelsea. Sie habe sich gut eingelebt, so die Nati-Torhüterin.

Redaktion blue Sport

20.10.2025, 13:50

20.10.2025, 15:06

Just vor der EM hat Livia Peng Elvira Herzog in der Nati als Nummer 1 verdrängt. In Chelsea muss sie nun allerdings wieder hinten anstehen. Dennoch bereut sie den Wechsel nicht. «Ich habe mich sehr gut eingelebt. Ich wurde gut aufgenommen im Team. Es ist crazy, mit so guten Spielerinnen spielen zu dürfen. Ich lerne extrem viel und es ist toll, bei Chelsea zu spielen und meinen Traum zu verwirklichen», schwärmt Peng an der Pressekonferenz am frühen Montagnachmittag.

Nati-Check. Beney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz ++ Personalmangel in der Abwehr

Nati-CheckBeney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz ++ Personalmangel in der Abwehr

Im Vergleich zu Bremen sei alles viel professioneller, die Trainingsbedingungen seien hervorragend und der Staff viel grösser: «Wir müssen eigentlich nichts mehr machen, ausser Fussballspielen.» Dass sie bei Chelsea hinter Englands EM-Heldin Hannah Hampton anstehen muss, nimmt sie «eigentlich ganz entspannt». Sie habe gewusst, dass sie Geduld brauche, da Hampton eine der besten Torhüterin der Welt sei. «Als ich unterschrieben habe, wollte ich schon wissen, was der Plan ist. Wir haben viele englische Wochen und sie haben mir auch gesagt, dass sie rotieren werden.» Sie freue sich über jedes Spiel, das sie bestreiten dürfe.

Noch mache sie sich deshalb auch keine Sorgen, dass sie ihren Stammplatz in der Nati verlieren könnte. Sie wolle einfach bei jeder Gelegenheit ihre beste Leistung abrufen und sich so aufdrängen. In den kommenden Länderspielen dürfte sie ohnehin die klare Nummer 1 sein, zumal Elvira Herzog verletzungsbedingt fehlt. Die Vorfreude auf die Länderspiele sei gross und sie hoffe, dass sie die Euphorie mitnehmen könne: Und den Teamzusammenhalt müssen wir beibehalten, das macht uns aus.»

Livia Peng, machen Sie sich Sorgen um Ihren Nati-Stammplatz?

Livia Peng, machen Sie sich Sorgen um Ihren Nati-Stammplatz?

20.10.2025

Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein

Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein

20.10.2025

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die PK mit Peng und Wandeler im Live-Stream

    Um 13.55 Uhr beginnt die Pressekonferenz mit Livia Peng und Leila Wandeler. Du kannst die PK im Live-Stream oben live verfolgen.

  • Testspiele gegen Kanada und Schottland

    Die Schweiz testet am Freitag in Luzern gegen Kanada und am Dienstag darauf auswärts gegen Schottland. 4 Spielerinnen aus dem 23-köpfigen EM-Kader sind nicht dabei.

  • Livia Peng muss bei Chelsea hinten anstehen

    Im Sommer wechselte Peng von Werder Bremen zu Chelsea, dort ist sie hinter Englands Nati-Torhüterin Hannah Hampton die Nummer 2. Einzig beim Champions-League-Auftakt gegen Twente (1:1) stand die 23-Jährige zwischen den Pfosten. Ob sie unter diesen Umständen in der Nati längerfristig die Nummer 1 bleibt?

  • Leila Wandeler hat erste Spuren hinterlassen

    Nach einem spielfreien Wochenende rückt Wandeler gut erholt ins Nati-Camp ein. Noch hat die 19-Jährige in England nicht ihr ganzes Potenzial abrufen können. Beim Schlusslicht (0 Punkte nach 6 Runden) ist Wandeler in der Liga nur zu Kurzeinsätzen gekommen, im Cup durfte sie zwei Mal über 90 Minuten ran und erzielte dabei auch ein Tor und einen Assist.

    • Mehr anzeigen

