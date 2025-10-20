Peng: «Es ist crazy, mit so guten Spielerinnen spielen zu dürfen» 20.10.2025

Livia Peng spricht an der Pressekonferenz vor den Testspielen gegen Kanada und Schottland über ihren Wechsel zu Chelsea. Sie habe sich gut eingelebt, so die Nati-Torhüterin.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Just vor der EM hat Livia Peng Elvira Herzog in der Nati als Nummer 1 verdrängt. In Chelsea muss sie nun allerdings wieder hinten anstehen. Dennoch bereut sie den Wechsel nicht. «Ich habe mich sehr gut eingelebt. Ich wurde gut aufgenommen im Team. Es ist crazy, mit so guten Spielerinnen spielen zu dürfen. Ich lerne extrem viel und es ist toll, bei Chelsea zu spielen und meinen Traum zu verwirklichen», schwärmt Peng an der Pressekonferenz am frühen Montagnachmittag.

Im Vergleich zu Bremen sei alles viel professioneller, die Trainingsbedingungen seien hervorragend und der Staff viel grösser: «Wir müssen eigentlich nichts mehr machen, ausser Fussballspielen.» Dass sie bei Chelsea hinter Englands EM-Heldin Hannah Hampton anstehen muss, nimmt sie «eigentlich ganz entspannt». Sie habe gewusst, dass sie Geduld brauche, da Hampton eine der besten Torhüterin der Welt sei. «Als ich unterschrieben habe, wollte ich schon wissen, was der Plan ist. Wir haben viele englische Wochen und sie haben mir auch gesagt, dass sie rotieren werden.» Sie freue sich über jedes Spiel, das sie bestreiten dürfe.

Noch mache sie sich deshalb auch keine Sorgen, dass sie ihren Stammplatz in der Nati verlieren könnte. Sie wolle einfach bei jeder Gelegenheit ihre beste Leistung abrufen und sich so aufdrängen. In den kommenden Länderspielen dürfte sie ohnehin die klare Nummer 1 sein, zumal Elvira Herzog verletzungsbedingt fehlt. Die Vorfreude auf die Länderspiele sei gross und sie hoffe, dass sie die Euphorie mitnehmen könne: Und den Teamzusammenhalt müssen wir beibehalten, das macht uns aus.»

Livia Peng, machen Sie sich Sorgen um Ihren Nati-Stammplatz? 20.10.2025

Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein 20.10.2025