  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Es ist schockierend» Der Garderoben-Skandal ist auch in der Frauen-Nati ein Thema

Patrick Lämmle

27.2.2026

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

27.02.2026

Ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter wurde am Montag verurteilt, weil er beim SCR Altach heimlich Fussballerinnen in der Garderobe filmte. Der Skandal wirft auch bei der Frauen-Nati hohe Wellen.

Patrick Lämmle

27.02.2026, 14:30

27.02.2026, 15:04

Die Schweizer Frauen-Nati bereitet sich in Lausanne auf die ersten Spiele der WM-Quali vor. Die Vorfreude auf die bevorstehenden Aufgaben ist bei allen Beteiligten gross. Das spürt man am Donnerstag bei den Medienterminen mit Nadine Riesen, Noemi Ivelj und Julia Simic, der neuen Assistenztrainerin. Allerdings gibt es auch ein Thema, das einen Schatten über den Frauen-Fussball legt. Die Rede ist vom Garderoben-Skandal in Altach.

Gefängnis- und Geldstrafe. Schweizer Top-Schiri filmte Spielerinnen in Garderobe – verurteilt

Gefängnis- und GeldstrafeSchweizer Top-Schiri filmte Spielerinnen in Garderobe – verurteilt

«Wir haben darüber gesprochen und es ist einfach schockierend», sagt Riesen dazu. «Es sollte gar nicht möglich sein, dass man so etwas überhaupt machen kann. Mir tut es sehr leid für die Betroffenen. Ich glaube, es ist schon ein Schock und man fühlt sich dann auch nicht mehr wohl.» Sie selbst habe so etwas «Gott sei Dank» noch nie erlebt.

«Man bekommt ein bisschen Gänsehaut im negativen Sinn, wenn man solche Geschichten hört», sagt Simic auf den Skandal angesprochen. Was in Altach passiert sei, das sei «eine grosse Tragödie». Sie persönlich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, erzählt die 36-Jährige, die während ihrer Karriere als Fussballerin eine Zeit lang einen Stalker hatte. Zwar seien die Fälle nicht direkt vergleichbar, aber «es ist einfach wichtig, dass man über solche Themen spricht» und die Spielerinnen dafür sensibilisiere.

«Ich fühle mich nicht ernst genommen». Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit

«Ich fühle mich nicht ernst genommen»Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit

Ein grosses Thema seien auch die sozialen Medien. Das habe zwar nichts mit dem jetzigen Fall in Altach zu tun, aber man müsse darauf achten, wie viel man von sich zeigen und preisgeben wolle. Es gebe kein richtig oder falsch, aber «man muss wissen, was man teilen möchte». Als Trainerin habe sie «auch eine gewisse Schutzfunktion für junge Menschen» und wolle auf gewisse Dinge hinweisen, auch wenn man nicht alles verhindern könne.

Noemi Ivelj gehört mit ihren 19 Jahren noch zur jungen Garde. Sie selbst hat sich mit dem Fall in Altach nicht gross auseinandergesetzt. Sie habe aber das Gefühl, dass es ziemlich viele Fälle gebe, von denen man gar nichts mitbekomme. «Eigentlich sollte man ja nicht schweigen, aber es ist ja auch nicht einfach, sich zu äussern. Manchmal fehlt der Mut und man hat Angst, was passieren könnte. Ich finde, es sollte viel einfacher sein, so etwas anzusprechen und dass man da auch Hilfe und Unterstützung bekommt.»

Die Medienkonferenz mit Riesen und Ivelj in voller Länge

Meistgelesen

Speed-Spezialist muss nach üblem Sturz auf Intensivstation
Senior verliert nach Schockanruf Millionensumme an Betrüger
Melania Trump übernimmt Vorsitz des UN-Sicherheitsrats
Migros sorgt mit Anti-Freizeit-Plakat für Riesen-Frust bei Mitarbeitern
Corinne Suter fährt in Soldeu entfesselt zum Abfahrts-Triumph

Fussball-News

Champions League. Im Achtelfinal kommt's zum Kracher zwischen Real und ManCity

Champions LeagueIm Achtelfinal kommt's zum Kracher zwischen Real und ManCity

«Haben Rückschritte gemacht». Ex-Nati-Spieler machen sich grosse Sorgen um den Schweizer Fussball

«Haben Rückschritte gemacht»Ex-Nati-Spieler machen sich grosse Sorgen um den Schweizer Fussball

Europa- und Conference League. Star-Goalie patzt, Freuler übel umgemäht – die Szenen des Abends im Video

Europa- und Conference LeagueStar-Goalie patzt, Freuler übel umgemäht – die Szenen des Abends im Video

Änderungen noch vor der WM?. Regelhüter planen mehr Macht für den VAR

Änderungen noch vor der WM?Regelhüter planen mehr Macht für den VAR

Ex-Bayern-Profi. Martin Demichelis neuer Trainer von Mallorca

Ex-Bayern-ProfiMartin Demichelis neuer Trainer von Mallorca

Mehr Frauen-Fussball

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

27.02.2026

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

Peng über die EM: «Im Nachhinein war schon ein grosser Druck da»

Peng über die EM: «Im Nachhinein war schon ein grosser Druck da»

Wie geht man mit Erwartungsdruck um? Livia Peng gibt bei blue Sport ehrliche Einblicke in ihre Heim-EM.

23.12.2025

Beney: «Wir essen nicht mit Haaland zu Mittag»

Beney: «Wir essen nicht mit Haaland zu Mittag»

Grosser Schritt im Sommer: Iman Beney erklärt bei blue Sport, wie ihr neues Leben beim Top-Club Manchester City aussieht.

23.12.2025

Reuteler: «Ich habe mir zur EM ein Tattoo stechen lassen.»

Reuteler: «Ich habe mir zur EM ein Tattoo stechen lassen.»

Ein Erinnerungsstück für die Ewigkeit: Géraldine Reuteler erzählt bei blue Sport von ihrem Tattoo nach der Heim-EM.

23.12.2025

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Peng über die EM: «Im Nachhinein war schon ein grosser Druck da»

Peng über die EM: «Im Nachhinein war schon ein grosser Druck da»

Beney: «Wir essen nicht mit Haaland zu Mittag»

Beney: «Wir essen nicht mit Haaland zu Mittag»

Reuteler: «Ich habe mir zur EM ein Tattoo stechen lassen.»

Reuteler: «Ich habe mir zur EM ein Tattoo stechen lassen.»

Mehr Videos