«Es ist schockierend» – Nadine Riesen über Garderoben-Skandal 27.02.2026

Ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter wurde am Montag verurteilt, weil er beim SCR Altach heimlich Fussballerinnen in der Garderobe filmte. Der Skandal wirft auch bei der Frauen-Nati hohe Wellen.

Die Schweizer Frauen-Nati bereitet sich in Lausanne auf die ersten Spiele der WM-Quali vor. Die Vorfreude auf die bevorstehenden Aufgaben ist bei allen Beteiligten gross. Das spürt man am Donnerstag bei den Medienterminen mit Nadine Riesen, Noemi Ivelj und Julia Simic, der neuen Assistenztrainerin. Allerdings gibt es auch ein Thema, das einen Schatten über den Frauen-Fussball legt. Die Rede ist vom Garderoben-Skandal in Altach.

«Wir haben darüber gesprochen und es ist einfach schockierend», sagt Riesen dazu. «Es sollte gar nicht möglich sein, dass man so etwas überhaupt machen kann. Mir tut es sehr leid für die Betroffenen. Ich glaube, es ist schon ein Schock und man fühlt sich dann auch nicht mehr wohl.» Sie selbst habe so etwas «Gott sei Dank» noch nie erlebt.

«Man bekommt ein bisschen Gänsehaut im negativen Sinn, wenn man solche Geschichten hört», sagt Simic auf den Skandal angesprochen. Was in Altach passiert sei, das sei «eine grosse Tragödie». Sie persönlich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, erzählt die 36-Jährige, die während ihrer Karriere als Fussballerin eine Zeit lang einen Stalker hatte. Zwar seien die Fälle nicht direkt vergleichbar, aber «es ist einfach wichtig, dass man über solche Themen spricht» und die Spielerinnen dafür sensibilisiere.

Ein grosses Thema seien auch die sozialen Medien. Das habe zwar nichts mit dem jetzigen Fall in Altach zu tun, aber man müsse darauf achten, wie viel man von sich zeigen und preisgeben wolle. Es gebe kein richtig oder falsch, aber «man muss wissen, was man teilen möchte». Als Trainerin habe sie «auch eine gewisse Schutzfunktion für junge Menschen» und wolle auf gewisse Dinge hinweisen, auch wenn man nicht alles verhindern könne.

Noemi Ivelj gehört mit ihren 19 Jahren noch zur jungen Garde. Sie selbst hat sich mit dem Fall in Altach nicht gross auseinandergesetzt. Sie habe aber das Gefühl, dass es ziemlich viele Fälle gebe, von denen man gar nichts mitbekomme. «Eigentlich sollte man ja nicht schweigen, aber es ist ja auch nicht einfach, sich zu äussern. Manchmal fehlt der Mut und man hat Angst, was passieren könnte. Ich finde, es sollte viel einfacher sein, so etwas anzusprechen und dass man da auch Hilfe und Unterstützung bekommt.»

Die Medienkonferenz mit Riesen und Ivelj in voller Länge