Navarro: «Ich habe das Angebot angenommen, weil ich Head Coach sein will»

Der Spanier freue sich, hier zu sein und bedankt sich bei allen Beteiligten, die ihm diese Chance gegeben haben. «Ich habe das Angebot angenommen, weil ich Head Coach sein will. Ich war lange Assistenztrainer. Ich glaube, dass ich die Kenntnisse habe, um Head Coach zu sein.»

«Ausserdem wollte ich Trainer dieses Teams sein. Ich denke, dass es viel Potenzial hat in Europa und ich will Teil davon sein.»