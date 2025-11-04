  1. Privatkunden
Das ist der neue Frauen-Nati-Trainer Navarro: «Ich habe das Angebot angenommen, weil ich Head Coach sein will»

Andreas Lunghi

4.11.2025

Navarro: «Ich habe das Angebot angenommen, weil ich Head Coach sein will»

Navarro: «Ich habe das Angebot angenommen, weil ich Head Coach sein will»

04.11.2025

Der SFV hat am Dienstagnachmittag den neuen Trainer der Frauen-Nati vorgestellt: Rafel Navarro. In einer Pressekonferenz wurden vom SFV-Präsident Peter Knäbel und der Direktorin des Frauenfussballs Marion Daube die Details zur Entscheidung erläutert.

Redaktion blue Sport

04.11.2025, 15:54

04.11.2025, 17:00

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die Pressekonferenz ist beendet

    Die Pressekonferenz ist beendet. Vielen Dank fürs mitverfolgen, bis zum nächsten Mal!

  • Hatten die Spielerinnen einen Anteil am Entscheid?

    Daube: «Wir arbeiten mit den Spielerinnen, ich kann das nicht anders beantworten. Da gibt es sicher Gespräche, in denen man heraus spürt, wie es geht. Man sieht auch, in welcher Richtung es geht.»

  • «Werde nicht in der Schweiz leben»

    Navarro werde zunächst weiter in Spanien leben. Sein Staff sei nicht immer in der Schweiz, deshalb spiele es keine Rolle, wo er sich für die Online-Meetings befindet. Er habe aber keine Probleme, falls er in die Schweiz ziehen müsste. Er werde auch weiter die Schweizer Vereine verfolgen.

  • Wie viele Trainer*innen standen zur Auswahl?

    SFV-Präsident Knäbel geht nicht auf eine genaue Anzahl Profile ein. Es habe eine Liste gegeben, die nach dem Spiel in Schottland immer kürzer wurde und schlussendlich der Entscheid auf Navarro gefallen ist.

  • «Ich weiss viel über die Schweiz»

    Navarro habe viele Kenntnisse über die Schweiz, weil er bei Barcelona viele Spiele zusammen mit Sydney Schertenleib geschaut habe. Das Team habe viele Spielerinnen mit viel Erfahrung, die den jungen Spielerinnen weiterhelfen können. Er werde auch seine eigenen Ideen ins Team einbringen.

  • Weshalb hat der Prozess so lange gedauert?

    Daube: «Es war von Anfang an klar gewesen, dass der Prozess so lange dauern wird. Das war auch Pia Sundhage so kommuniziert worden.» Es sei darum gegangen, den Plan für die nahe Zukunft richtig auszuarbeiten.

  • «Wir wollen in die Zukunft blicken»

    Die Direktorin des Frauenfussballs, Marion Daube, sagt, dass man habe in die Zukunft blicken wollen und die Talente weiter fördern möchte. Deshalb sei der Zeitpunkt eines Trainerwechsels jetzt der richtige, auch wegen der anstehenden WM-Quali.

  • Jetzt spricht Peter Knäbel

    Der SFV-Präsident kommentiert den Entscheid zugunsten Navarro. Er bringe viel Kompetenz mit und werde in den nächsten Jahren mithelfen, die Nati an Grossturnieren zu führen.

  • «Viele schöne Erinnerungen mit Barcelona»

    Es wird ein kurzes Video gezeigt, von den Erfolgen Navarros bei Barcelona. «Ich habe da viele schöne Erinnerungen und will mit der Schweiz neue schaffen. Ich will mich auch hinsichtlich der Sprache verbessern.»

  • Weiterentwicklung mitprägen

    Rafel Navarro freue sich darauf, mit den jungen Spielerinnen zu arbeiten und ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln.

  • Weshalb hat Navarro das Angebot sofort angenommen?

    Der Spanier freue sich, hier zu sein und bedankt sich bei allen Beteiligten, die ihm diese Chance gegeben haben. «Ich habe das Angebot angenommen, weil ich Head Coach sein will. Ich war lange Assistenztrainer. Ich glaube, dass ich die Kenntnisse habe, um Head Coach zu sein.»

    «Ausserdem wollte ich Trainer dieses Teams sein. Ich denke, dass es viel Potenzial hat in Europa und ich will Teil davon sein.»

  • Die Pressekonferenz beginnt

    SFV-Präsident Peter Knäbel, Direktorin des Frauenfussballs Marion Daube und der neue Trainer Rafel Navarro sind bereit für die Pressekonferenz.

    • Mehr anzeigen

