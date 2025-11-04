Alayah Pilgrim will sich mit der Schweiz für die WM 2027 qualifzieren. Keystone

Am Dienstag werden in Nyon die Quali-Gruppen für die WM 2027 ausgelost. Schon jetzt ist klar, dass es für die Schweizer Nati schwierig wird, sich für die Endrunde in Brasilien zu qualifizieren.

Die Schweizer Nati hat nach der Heim-EM die ersten Testspiele gegen Kanada und Schottland gewonnen und ist gut im Schuss. Das nächste grosse Ziel ist die Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien. Am Dienstag um 13.00 Uhr werden in Nyon die Quali-Gruppen ausgelost.

52 Teams aus Europa nehmen an der Qualifikation teil, die neu in drei Stärkeklassen organisiert ist: 16 Nationen in Liga A, 16 in Liga B und 20 in Liga C.

Die vier Gruppensieger aus der Liga A lösen das Ticket für die WM 2027. Die Schweiz ist nach dem Abstieg in der Nations League in der Liga B angesiedelt. Deshalb ist schon jetzt klar, dass die Nati mindestens zwei Playoff-Runden überstehen müsste, sofern sie sich für diese überhaupt qualifiziert.

Um sich für die Playoffs zu qualifizieren, muss es die Schweiz in ihrer Vierergruppe unter die besten 3 schaffen.

Die erste Playoff-Runde Die Teams, die in Liga A die Plätze zwei und drei belegen, treffen auf die sechs Gruppensiegerinnen und die zwei besten Zweitplatzierten der Liga C. Die Teams aus Liga A sind gesetzt und haben im Rückspiel Heimrecht.

Gleichzeitig spielen die vier Viertplatzierten aus Liga A sowie die vier Gruppensiegerinnen aus Liga B gegen die zweit- und drittplatzierten Teams aus Liga B. Auch hier besitzen die gesetzten Teams Heimrecht im Rückspiel.

Die acht Gewinnerinnen dieser Partien qualifizieren sich für die zweite Playoff-Runde, in der erneut acht Begegnungen ausgetragen werden.