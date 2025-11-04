  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auslosung der Quali-Gruppen Der Weg an die WM 2027 wird für die Nati zur Mammutaufgabe

Patrick Lämmle

4.11.2025

Alayah Pilgrim will sich mit der Schweiz für die WM 2027 qualifzieren.
Alayah Pilgrim will sich mit der Schweiz für die WM 2027 qualifzieren.
Keystone

Am Dienstag werden in Nyon die Quali-Gruppen für die WM 2027 ausgelost. Schon jetzt ist klar, dass es für die Schweizer Nati schwierig wird, sich für die Endrunde in Brasilien zu qualifizieren.

Patrick Lämmle

04.11.2025, 09:00

Die Schweizer Nati hat nach der Heim-EM die ersten Testspiele gegen Kanada und Schottland gewonnen und ist gut im Schuss. Das nächste grosse Ziel ist die Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien. Am Dienstag um 13.00 Uhr werden in Nyon die Quali-Gruppen ausgelost.

52 Teams aus Europa nehmen an der Qualifikation teil, die neu in drei Stärkeklassen organisiert ist: 16 Nationen in Liga A, 16 in Liga B und 20 in Liga C.

Die vier Gruppensieger aus der Liga A lösen das Ticket für die WM 2027. Die Schweiz ist nach dem Abstieg in der Nations League in der Liga B angesiedelt. Deshalb ist schon jetzt klar, dass die Nati mindestens zwei Playoff-Runden überstehen müsste, sofern sie sich für diese überhaupt qualifiziert.

Um sich für die Playoffs zu qualifizieren, muss es die Schweiz in ihrer Vierergruppe unter die besten 3 schaffen.

Die erste Playoff-Runde

  • Die Teams, die in Liga A die Plätze zwei und drei belegen, treffen auf die sechs Gruppensiegerinnen und die zwei besten Zweitplatzierten der Liga C. Die Teams aus Liga A sind gesetzt und haben im Rückspiel Heimrecht.
  • Gleichzeitig spielen die vier Viertplatzierten aus Liga A sowie die vier Gruppensiegerinnen aus Liga B gegen die zweit- und drittplatzierten Teams aus Liga B. Auch hier besitzen die gesetzten Teams Heimrecht im Rückspiel.
  • Die acht Gewinnerinnen dieser Partien qualifizieren sich für die zweite Playoff-Runde, in der erneut acht Begegnungen ausgetragen werden.
Mehr anzeigen

Die zweite Playoff-Runde

  • Die sieben besten Siegerinnen dieser zweiten Runde (gemäss der Gesamtrangliste der Women’s European Qualifiers 2026) sichern sich direkt das Ticket für die WM 2027.
  • Die achte Siegerin zieht in die interkontinentalen Playoffs ein, die im Februar 2027 stattfinden.
Mehr anzeigen

Meistgelesen

Tote nach Taylor-Swift-Kreuzfahrt – Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Reederei
«Die Trennung von Pia Sundhage ist richtig»
«Die Demokraten haben ganz klar nicht die Leader, die sie brauchen»
Schweiz verzeichnet höchsten Anstieg an Verkehrstoten in Europa
Trump droht New York bei Mamdani-Wahlsieg – und prahlt: «Ich sehe viel besser aus»

Fussball-News

Kommentar. «Die Trennung von Pia Sundhage ist richtig»

Kommentar«Die Trennung von Pia Sundhage ist richtig»

«Bin vom Entscheid überrascht». Der Verband hat entschieden: Nati-Trainerin Sundhage muss gehen

«Bin vom Entscheid überrascht»Der Verband hat entschieden: Nati-Trainerin Sundhage muss gehen

Söldnerinnen-Check. Vallotto schiesst Last-Minute-Siegtor ++ Xhemaili sackstark ++ Lehmann schmort auf der Bank

Söldnerinnen-CheckVallotto schiesst Last-Minute-Siegtor ++ Xhemaili sackstark ++ Lehmann schmort auf der Bank

Women's Super League. St.Gallen verliert gegen den FCZ vor 4690 Zuschauenden ++ Servette lässt Punkte liegen

Women's Super LeagueSt.Gallen verliert gegen den FCZ vor 4690 Zuschauenden ++ Servette lässt Punkte liegen

Gehts mit oder ohne Pia Sundhage weiter?. Nati-Boss Daube verrät: «Der Entscheid fällt in zehn Tagen»

Gehts mit oder ohne Pia Sundhage weiter?Nati-Boss Daube verrät: «Der Entscheid fällt in zehn Tagen»