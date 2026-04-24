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Viertelfinal-Hinspiel Derby-Sieg der FCZ-Frauen über GC

SDA

24.4.2026 - 21:14

Die beiden FCZ-Torschützinnen in weiss: Die Torschützin Chiara Bücher (2. von rechts) jubelt, Amelie Roduner, die später das 2:0 erzielen wird, feiert mit.
Die beiden FCZ-Torschützinnen in weiss: Die Torschützin Chiara Bücher (2. von rechts) jubelt, Amelie Roduner, die später das 2:0 erzielen wird, feiert mit.
Bild: Keystone

Die Frauen des FC Zürich gewannen zum Auftakt der Viertelfinals in der Super League das Hinspiel gegen die Grasshoppers 2:0.

Keystone-SDA

24.04.2026, 21:14

24.04.2026, 21:18

Die Deutsche Chiara Bücher und die österreichisch-schweizerische Doppelbürgerin Amelie Roduner trafen in der ersten Halbzeit.

Die Frauen von GC sind für das Rückspiel am 1. Mai gehörig unter Druck geraten. In der vergangenen Meisterschaft waren sie bis in den Final vorgestossen (Niederlage gegen die YB-Frauen). Nun müssen sie als Qualifikations-Vierte bereits in den Viertelfinals einen starken FCZ aus dem Weg räumen, um den Meistertraum am Leben zu erhalten.

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