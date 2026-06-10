Spanien: Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

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