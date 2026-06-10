  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fussball-WM 2027 in Brasilien Die ersten 14 Teilnehmer stehen fest – und so geht es für die Frauen-Nati weiter

Patrick Lämmle

10.6.2026

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert
Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Brasilien:</strong> Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien?

Brasilien: Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien?

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Australien:</strong> Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal.

Australien: Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Südkorea:</strong> Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei.

Südkorea: Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Nordkorea:</strong> Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

Nordkorea: Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>China:</strong> In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

China: In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Japan:</strong> Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

Japan: Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Philippinen:</strong> Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Philippinen: Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Argentinien:</strong> Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket.

Argentinien: Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Kolumbien:</strong> Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert.

Kolumbien: Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Neuseeland:</strong> Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland.

Neuseeland: Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Deutschland:</strong> Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007).

Deutschland: Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007).

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Dänemark:</strong> Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern.

Dänemark: Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Frankreich:</strong> Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland.

Frankreich: Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Spanien:</strong> Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

Spanien: Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert
Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Brasilien:</strong> Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien?

Brasilien: Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien?

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Australien:</strong> Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal.

Australien: Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Südkorea:</strong> Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei.

Südkorea: Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Nordkorea:</strong> Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

Nordkorea: Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>China:</strong> In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

China: In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Japan:</strong> Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

Japan: Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Philippinen:</strong> Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Philippinen: Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Argentinien:</strong> Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket.

Argentinien: Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Kolumbien:</strong> Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert.

Kolumbien: Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Neuseeland:</strong> Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland.

Neuseeland: Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Deutschland:</strong> Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007).

Deutschland: Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007).

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Dänemark:</strong> Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern.

Dänemark: Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Frankreich:</strong> Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland.

Frankreich: Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Spanien:</strong> Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

Spanien: Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

Bild: Imago

Hier gibts die wichtigsten Informationen und Termine rund um die zehnte Ausgabe der Frauen-WM 2027 in Brasilien.

Patrick Lämmle

10.06.2026, 16:40

Wo und wann findet die Frauen-WM statt?

Wo und wann findet die Frauen-WM statt?

  • Die WM der Frauen findet in Brasilien statt – und damit erstmals in Südamerika.
  • Die Endrunde wird vom 25. Juni bis 25. Juli 2027 ausgetragen.
Mehr anzeigen

Verteilung der Startplätze

Verteilung der 32 Startplätze für die Frauen-WM 2027

  • AFC (Asien): Sechs direkte Startplätze + Zwei Playoff-Startplätze
  • CAF (Afrika): Vier direkte Startplätze + Zwei Playoff-Startplätze
  • Concacaf (Nord-, Mittelamerika und der Karibik): Vier direkte Startplätze + Zwei Playoff-Startplätze
  • CONMEBOL (Südamerika): Drei direkte Startplätze (inkl. Gastgeber Brasilien) + Zwei Playoff-Startplätze
  • OFC (Ozeanien): Ein direkter Startplatz + Ein Playoff-Startplatz
  • UEFA (Europa): Elf direkte Startplätze + Ein Playoff-Startplatz
  • Interkontinentales Playoff-Turnier: Drei Startplätze
Mehr anzeigen

Bereits qualifizierte Teams

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert
Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Brasilien:</strong> Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien?

Brasilien: Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien?

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Australien:</strong> Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal.

Australien: Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Südkorea:</strong> Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei.

Südkorea: Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Nordkorea:</strong> Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

Nordkorea: Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>China:</strong> In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

China: In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Japan:</strong> Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

Japan: Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Philippinen:</strong> Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Philippinen: Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Argentinien:</strong> Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket.

Argentinien: Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Kolumbien:</strong> Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert.

Kolumbien: Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Neuseeland:</strong> Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland.

Neuseeland: Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Deutschland:</strong> Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007).

Deutschland: Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007).

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Dänemark:</strong> Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern.

Dänemark: Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Frankreich:</strong> Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland.

Frankreich: Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Spanien:</strong> Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

Spanien: Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert
Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Brasilien:</strong> Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien?

Brasilien: Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien?

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Australien:</strong> Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal.

Australien: Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Südkorea:</strong> Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei.

Südkorea: Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Nordkorea:</strong> Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

Nordkorea: Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>China:</strong> In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

China: In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Japan:</strong> Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

Japan: Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Philippinen:</strong> Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Philippinen: Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Argentinien:</strong> Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket.

Argentinien: Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Kolumbien:</strong> Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert.

Kolumbien: Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Neuseeland:</strong> Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland.

Neuseeland: Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Deutschland:</strong> Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007).

Deutschland: Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007).

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Dänemark:</strong> Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern.

Dänemark: Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Frankreich:</strong> Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland.

Frankreich: Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Spanien:</strong> Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

Spanien: Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

Bild: Imago

WM-Qualifikation für Teams aus Europa

WM-Qualifikation für Teams aus Europa

  • Vier Gruppensieger aus der Liga A (Deutschland, Dänemark, Spanien und Frankreich) haben sich direkt für die WM 2027 qualifiziert. 
  • 32 Teams, darunter die Schweiz, haben sich für die Playoffs qualifiziert. Die Auslosung findet am 18. Juni statt.
  • Die 16 Sieger der 1. Playoff-Runde qualifizieren sich für die 2. Runde.
  • 7 von 8 Siegern der 2. Runde qualifizieren sich für die WM.
  • Der auf dem Papier schwächste Sieger der 2. Playoff-Runde qualifiziert sich nicht direkt für die WM und muss noch die interkontinentalen Playoffs überstehen.
  • Playoff-Termine: Die 1. Runde steigt zwischen dem 7. und 13. Oktober, die 2. Runde zwischen dem 26. November und 5. Dezember.
  • Die interkontinentalen Playoffs finden erst im Februar 2027 statt.
Mehr anzeigen
So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

Die Austragungsorte

Die Austragungsorte der WM 2027

  • Belo Horizonte (Mineirão-Stadion)
  • Brasília (Nationalstadion)
  • Fortaleza (Castelão-Arena)
  • Porto Alegre (Beira-Rio-Stadion)
  • Recife (Pernambuco-Arena)
  • Rio de Janeiro (Maracanã-Stadion)
  • Salvador (Fonte-Nova-Arena)
  • São Paulo (Itaquera-Arena).
Mehr anzeigen
Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien
Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Belo Horizonte (Mineirão-Stadion)

Belo Horizonte (Mineirão-Stadion)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Brasília (Nationalstadion)

Brasília (Nationalstadion)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Fortaleza (Castelão-Arena)

Fortaleza (Castelão-Arena)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Porto Alegre (Beira-Rio-Stadion)

Porto Alegre (Beira-Rio-Stadion)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Recife (Pernambuco-Arena)

Recife (Pernambuco-Arena)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Rio de Janeiro (Maracanã-Stadion)

Rio de Janeiro (Maracanã-Stadion)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Salvador (Fonte-Nova-Arena)

Salvador (Fonte-Nova-Arena)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. São Paulo (Itaquera-Arena)

São Paulo (Itaquera-Arena)

Bild: wikipedia.org

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien
Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Belo Horizonte (Mineirão-Stadion)

Belo Horizonte (Mineirão-Stadion)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Brasília (Nationalstadion)

Brasília (Nationalstadion)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Fortaleza (Castelão-Arena)

Fortaleza (Castelão-Arena)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Porto Alegre (Beira-Rio-Stadion)

Porto Alegre (Beira-Rio-Stadion)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Recife (Pernambuco-Arena)

Recife (Pernambuco-Arena)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Rio de Janeiro (Maracanã-Stadion)

Rio de Janeiro (Maracanã-Stadion)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. Salvador (Fonte-Nova-Arena)

Salvador (Fonte-Nova-Arena)

Bild: Keystone

Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien. São Paulo (Itaquera-Arena)

São Paulo (Itaquera-Arena)

Bild: wikipedia.org

Alle bisherigen Weltmeister

Bisherige Weltmeister

  • USA: 4 (1991, 1999, 2015, 2019)
  • Deutschland: 2 (2003, 2007)
  • Norwegen: 1 (1995)
  • Japan: 1 (2011)
  • Spanien: 1 (2023)
Mehr anzeigen

WM-Rekordtorschützinnen

Rekordtorschützinnen

  • 1. Marta (BRA): 17
  • 2. Birgit Prinz (GER:) 14 / Abby Wambach (USA): 14
  • 4. Michelle Akers (USA): 12
  • 5. Cristiane (BRA) / Sun Wen (CHN) / Bettina Wiegmann (GER): 11
Mehr anzeigen
Pia Sundhage erzählt: So gab mir Weltstar Marta ein Privatkonzert

Pia Sundhage erzählt: So gab mir Weltstar Marta ein Privatkonzert

11.06.2025

Meistgelesen

Name von vermisster Deutschen in Epstein-Files aufgetaucht
Deutsches Magazin zerlegt Schweizer Nati-Trikot: «Eine historische Frechheit»
Wetter-Chaos im Tessin – riesige Hagelkörner eingeschlagen
Händler rennt mit «Bares für Rares»-Schmuckstück aus TV-Studio
Die Schweiz gehört zu den friedlichsten Ländern – und die BBC fragt sich, warum

Frauen-Fussball

Chaos-Testspiel eskaliert. Brasiliens Fussballerinnen kassieren gegen die USA acht Rote Karten

Chaos-Testspiel eskaliertBrasiliens Fussballerinnen kassieren gegen die USA acht Rote Karten

Mitten im Belfast-Irrsinn. Wie ein Länderspiel-Besuch der Frauen-Nati zum Horror-Trip verkommt

Mitten im Belfast-IrrsinnWie ein Länderspiel-Besuch der Frauen-Nati zum Horror-Trip verkommt

Nati-Noten. Reuteler sticht bei zähem Sieg in Nordirland heraus – Muratovic feiert ihr Debüt

Nati-NotenReuteler sticht bei zähem Sieg in Nordirland heraus – Muratovic feiert ihr Debüt

Frauenfussball. Spanien, Frankreich und Dänemark ebenfalls an der WM

FrauenfussballSpanien, Frankreich und Dänemark ebenfalls an der WM

Dank Reuteler und Vallotto. Die Nati schlägt Nordirland trotz spätem Gegentreffer 2:1

Dank Reuteler und VallottoDie Nati schlägt Nordirland trotz spätem Gegentreffer 2:1

Fussball-Videos

Kroatien-Legende Modric: «Meine erste WM war vor 20 Jahren»

Kroatien-Legende Modric: «Meine erste WM war vor 20 Jahren»

10.06.2026

Hier tritt Schiedsrichter Artan seine Ausreise an

Hier tritt Schiedsrichter Artan seine Ausreise an

WM-Schiedsrichter Omar Artan zeigt sich trotz enttäuschendem Ausgang versöhnlich.

10.06.2026

Breel Embolos emotionalstes Spiel gegen Kamerun

Breel Embolos emotionalstes Spiel gegen Kamerun

Zwei Herzen schlagen in der Brust, doch ein Fussballer muss sich für eine Nation entscheiden. Breel Embolo, in Kamerun geboren und in der Schweiz gross geworden, erzählt bei «The Belonging» seine Geschichte.

01.06.2026

Reuteler: «Nein, ich kann immer noch nicht mehr verraten»

Reuteler: «Nein, ich kann immer noch nicht mehr verraten»

Géraldine Reuteler ist nach dem Nordirland-Spiel nicht wirklich zufrieden. Ihre Ferienpläne verrät sie nicht, aber wo sie kommende Saison spielen wird.

09.06.2026

Wandeler: «Ich schaue jedes Spiel der Männer-Nati»

Wandeler: «Ich schaue jedes Spiel der Männer-Nati»

Leila Wandeler ist zufrieden mit ihrer Leistung und dem Erreichen der Ziele. Jetzt freut sie sich darauf, die Batterien aufladen zu können und viel Männer-Fussball zu schauen.

10.06.2026

Kroatien-Legende Modric: «Meine erste WM war vor 20 Jahren»

Kroatien-Legende Modric: «Meine erste WM war vor 20 Jahren»

Hier tritt Schiedsrichter Artan seine Ausreise an

Hier tritt Schiedsrichter Artan seine Ausreise an

Breel Embolos emotionalstes Spiel gegen Kamerun

Breel Embolos emotionalstes Spiel gegen Kamerun

Reuteler: «Nein, ich kann immer noch nicht mehr verraten»

Reuteler: «Nein, ich kann immer noch nicht mehr verraten»

Wandeler: «Ich schaue jedes Spiel der Männer-Nati»

Wandeler: «Ich schaue jedes Spiel der Männer-Nati»

Mehr Videos