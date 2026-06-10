Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert
Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert
Hier gibts die wichtigsten Informationen und Termine rund um die zehnte Ausgabe der Frauen-WM 2027 in Brasilien.
Wo und wann findet die Frauen-WM statt?
Wo und wann findet die Frauen-WM statt?
- Die WM der Frauen findet in Brasilien statt – und damit erstmals in Südamerika.
- Die Endrunde wird vom 25. Juni bis 25. Juli 2027 ausgetragen.
Verteilung der Startplätze
Verteilung der 32 Startplätze für die Frauen-WM 2027
- AFC (Asien): Sechs direkte Startplätze + Zwei Playoff-Startplätze
- CAF (Afrika): Vier direkte Startplätze + Zwei Playoff-Startplätze
- Concacaf (Nord-, Mittelamerika und der Karibik): Vier direkte Startplätze + Zwei Playoff-Startplätze
- CONMEBOL (Südamerika): Drei direkte Startplätze (inkl. Gastgeber Brasilien) + Zwei Playoff-Startplätze
- OFC (Ozeanien): Ein direkter Startplatz + Ein Playoff-Startplatz
- UEFA (Europa): Elf direkte Startplätze + Ein Playoff-Startplatz
- Interkontinentales Playoff-Turnier: Drei Startplätze
Bereits qualifizierte Teams
Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert
Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert
WM-Qualifikation für Teams aus Europa
WM-Qualifikation für Teams aus Europa
- Vier Gruppensieger aus der Liga A (Deutschland, Dänemark, Spanien und Frankreich) haben sich direkt für die WM 2027 qualifiziert.
- 32 Teams, darunter die Schweiz, haben sich für die Playoffs qualifiziert. Die Auslosung findet am 18. Juni statt.
- Die 16 Sieger der 1. Playoff-Runde qualifizieren sich für die 2. Runde.
- 7 von 8 Siegern der 2. Runde qualifizieren sich für die WM.
- Der auf dem Papier schwächste Sieger der 2. Playoff-Runde qualifiziert sich nicht direkt für die WM und muss noch die interkontinentalen Playoffs überstehen.
- Playoff-Termine: Die 1. Runde steigt zwischen dem 7. und 13. Oktober, die 2. Runde zwischen dem 26. November und 5. Dezember.
- Die interkontinentalen Playoffs finden erst im Februar 2027 statt.
Die Austragungsorte
Die Austragungsorte der WM 2027
- Belo Horizonte (Mineirão-Stadion)
- Brasília (Nationalstadion)
- Fortaleza (Castelão-Arena)
- Porto Alegre (Beira-Rio-Stadion)
- Recife (Pernambuco-Arena)
- Rio de Janeiro (Maracanã-Stadion)
- Salvador (Fonte-Nova-Arena)
- São Paulo (Itaquera-Arena).
Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien
Die Austragungsorte der Frauen-Fussball-WM 2027 in Brasilien
Alle bisherigen Weltmeister
Bisherige Weltmeister
- USA: 4 (1991, 1999, 2015, 2019)
- Deutschland: 2 (2003, 2007)
- Norwegen: 1 (1995)
- Japan: 1 (2011)
- Spanien: 1 (2023)
WM-Rekordtorschützinnen
Rekordtorschützinnen
- 1. Marta (BRA): 17
- 2. Birgit Prinz (GER:) 14 / Abby Wambach (USA): 14
- 4. Michelle Akers (USA): 12
- 5. Cristiane (BRA) / Sun Wen (CHN) / Bettina Wiegmann (GER): 11