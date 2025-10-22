  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Englisch für Fortgeschrittene Beney über Start bei ManCity: «Ich dachte, sie sprechen Japanisch»

Syl Battistuzzi

22.10.2025

Die beiden Jung-Stars Iman Beney und Noemi Ivelj sprechen an der Pressekonferenz im Vorfeld des Testspiels gegen Kanada über ihre neuen Vereine und ihre Rollen im Nationalteam.

,

Redaktion blue Sport, Patrick Lämmle

22.10.2025, 14:25

23.10.2025, 09:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Iman Beney wechselte im Sommer von YB zu Manchester City, Noemi Ivelj von GC zu Frankfurt.
  • An der Pressekonferenz vor dem Nati-Testspiel gegen Kanada sprechen die beiden über ihre Vereinswechsel und ihre Rollen im Nationalteam.
Mehr anzeigen

Iman Beney wechselte im Sommer von YB zu ManCity. Die 19-Jährige ist beeindruckt von der Infrastruktur und auch die Qualität und Intensität im Training seien viel höher. Sie lerne auch ihren Körper einzusetzen. Auf dem Platz hat sie sich auch bereits hervorragend eingefügt, zuletzt traf sie gegen Arsenal und im folgenden Spiel auswärts gegen Liverpool. «Ich habe davon geträumt, an der Anfield Road zu treffen, aber nicht unbedingt daran geglaubt.»

Iman Beney trifft auch gegen Liverpool

Iman Beney trifft auch gegen Liverpool

13.10.2025

Ein bisschen Probleme bereitete ihr zu Beginn die Sprache, respektive der spezielle Dialekt in Manchester. «Am Anfang habe ich nichts verstanden. Ich dachte, sie sprechen Japanisch miteinander, aber es war der Dialekt», sagt Beney und lacht. Sie habe keine französischsprachigen Teamkolleginnen, deshalb mache sie Fortschritte: «Ich denke, ich spreche jetzt besser Englisch als Deutsch.»

Bei Manchester City spielt Beney deutlich offensiver als sie das zuletzt in der Nati tat. Sie selbst sieht sich auch als Offensivspielerin: «Ich will Tore schiessen und Assists machen. Aber ich nehme einfach, was der Trainer mir gibt.» Mit Sundhage habe sie noch nicht über ihre Rolle gesprochen, «aber ich habe am Flügel trainiert».

Und was bedeutet es ihr, dass sie für den Golden-Girl-Award nominiert ist? «Es ist sehr schön, für diesen Preis nominiert zu sein. Ich bin glücklich.» Nicht mehr und nicht weniger.

Crème de la crème. Nati-Juwel Iman Beney ist eines der grössten Talente Europas

Crème de la crèmeNati-Juwel Iman Beney ist eines der grössten Talente Europas

Ivelj: «Meine Karriere werde ich im Mittelfeld machen»

Neben Beney sitzt Noemi Ivelj, die im Sommer von GC zu Frankfurt wechselte, dort aber noch nicht so viel zum Zug kommt. «Ich wusste, dass es hart ist, ich habe grosse Konkurrenz.» Ihr Ziel sei es, einen Stammplatz zu erkämpfen, doch sie müsse geduldig bleiben. Dass mit Géraldine Reuteler und Nadine Riesen zwei Nati-Kolleginnen in Frankfurt spielen, das habe ihr «extrem geholfen» reinzukommen.

Bei ihren bisherigen Einsätzen für Frankfurt kam sie in der Innenverteidigung zum Einsatz. Wie gefällt es ihr auf dieser Position und wird sie jetzt auch in der Nati eine Reihe nach hinten geschoben? «In den letzten Trainings habe ich auch in der Innenverteidigung gespielt. Ich muss ehrlich sein, im Mittelfeld gefällt es mir besser. Aber ich mache das Beste daraus», sagt Ivelj und meint: «Ich glaube, meine Karriere werde ich im Mittelfeld machen. Es kommt, wie es kommen muss.»

Nati-Check. Beney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz ++ Personalmangel in der Abwehr

Nati-CheckBeney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz ++ Personalmangel in der Abwehr

Auf die Frage, ob in der Nati auch über Pia Sundhages Zukunft gesprochen werde, meint die 18-Jährige: «Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch kein Gespräch darüber gehört. Wir leben im Jetzt und jetzt ist sie noch da.» Die Entscheidung müssten andere treffen. Sie fokussiert sich auf ihre Aufgaben auf dem Platz und somit auch das Testspiel am kommenden Freitag: «Kanada ist ein gutes Team. Sie sind aggressiv und ambitioniert. Aber wir haben es auch drauf, das hat man an der EM gesehen. Wir gehen sehr positiv ins Spiel.»

Das sagt Jung-Star Noemi Ivelj zum Testspiel gegen Kanada

Das sagt Jung-Star Noemi Ivelj zum Testspiel gegen Kanada

Nach der Heim-EM im Sommer geht es für das Schweizer Frauen-Nationalteam weiter mit Länderspielen. Das Team von Pia Sundhage trifft am kommenden Freitag in der Luzerner Swissporarena auf Kanada.

22.10.2025

Weitere Videos zum Thema

Lehmann über Joker-Rolle in der Nati: «Natürlich war ich nicht happy»

Lehmann über Joker-Rolle in der Nati: «Natürlich war ich nicht happy»

21.10.2025

Darum wechselte Alisha Lehmann von Juve zu Como

Darum wechselte Alisha Lehmann von Juve zu Como

Alisha Lehmann spricht über ihren Wechsel von Juventus Turin zu Como und verrät, was ihr am neuen Ort besonders gut gefällt.

21.10.2025

Livia Peng, machen Sie sich Sorgen um Ihren Nati-Stammplatz?

Livia Peng, machen Sie sich Sorgen um Ihren Nati-Stammplatz?

20.10.2025

Peng: «Es ist crazy, mit so guten Spielerinnen spielen zu dürfen»

Peng: «Es ist crazy, mit so guten Spielerinnen spielen zu dürfen»

20.10.2025

Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein

Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein

20.10.2025

Meistgelesen

Sturmtief «Benjamin» peitscht heute über die Schweiz – wann es bei dir losgeht
Markus Lanz treibt Klöckner in die Enge – und plötzlich kippt die Stimmung im Studio
«Benjamin» erreicht die Schweiz +++ Erste Böen mit über 130 km/h gemessen
Trump will der Ukraine doch keine Tomahawk liefern – aus einem Grund
Jetzt macht sich Trump ein unsichtbares Heer hörig

Fussball News

MLS. Haile-Selassie mit Chicago in den Playoffs

MLSHaile-Selassie mit Chicago in den Playoffs

Europäisches Schaufenster. YB empfängt Ludogorets Rasgrad ++ FCB fordert Lyon ++ Lausanne reist nach Malta

Europäisches SchaufensterYB empfängt Ludogorets Rasgrad ++ FCB fordert Lyon ++ Lausanne reist nach Malta

Emotionales Interview. Klopp über Jotas Tod: «Ich kann immer noch nicht richtig darüber sprechen»

Emotionales InterviewKlopp über Jotas Tod: «Ich kann immer noch nicht richtig darüber sprechen»

Fussball Videos

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Sporting – Marseille 2:1

Sporting – Marseille 2:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Atalanta – Slavia 0:0

Atalanta – Slavia 0:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

Sporting – Marseille 2:1

Sporting – Marseille 2:1

Atalanta – Slavia 0:0

Atalanta – Slavia 0:0

Mehr Videos