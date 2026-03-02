  1. Privatkunden
So tickt Julia Simic Die Nati-Assistenztrainerin glänzt als TV-Expertin und wohnte mit Alisha Lehmann in einer WG

Patrick Lämmle

2.3.2026

Co-Trainerin Julia Simic und Cheftrainer Rafel Navarro wollen mit der Nati Grosses erreichen.
Co-Trainerin Julia Simic und Cheftrainer Rafel Navarro wollen mit der Nati Grosses erreichen.
Keystone

Julia Simic spielte in den besten Vereinen Deutschlands, lebte in einer WG mit Alisha Lehmann und Ramona Bachmann und sie analysiert an der Seite von Lothar Matthäus Bundesliga-Spiele. Seit Anfang des Jahres ist die 36-Jährige Assistenztrainerin der Schweizer Frauen-Nati.

Patrick Lämmle

02.03.2026, 09:45

02.03.2026, 09:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Julia Simic blickt auf eine erfolgreiche Fussball-Karriere mit Titeln in Deutschland und Stationen in England und Italien zurück.
  • Seit dem 1. Januar 2026 arbeitet die 36-Jährige als Co-Trainerin der Nati. Viele Spielerinnen kennt sie bereits persönlich. Mit Alisha Lehmann und Ramona Bachmann lebte sie gar in einer WG.
  • Simic ist in Deutschland auch ein bekanntes TV-Gesicht. Gemeinsam mit Lothar Matthäus analysiert sie immer wieder Bundesliga-Spiele der Männer.
Mehr anzeigen

Julia Simic gewann mit dem VfL Wolfsburg die Deutsche Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal, den gewann sie zuvor auch schon mit Bayern München. Die zweifache deutsche Nationalspielerin lief zudem für Turbine Potsdam und den SC Freiburg auf, beendete 2021 ihre Karriere beim AC Mailand, spielte zuvor aber noch zwei Saisons bei West Ham United. Während ihrer Zeit als Aktive studierte sie Sportwissenschaften und arbeitete nebenbei in einer Reha-Klinik. Für ihre Masterarbeit forschte sie über Kreuzbandrisse. Vor solchen blieb sie selbst nicht verschont, weshalb sie stets einen Plan B hatte.

Top oder Flop?. Die Nati-Spielerinnen im Form-Check vor dem WM-Quali-Start

Top oder Flop?Die Nati-Spielerinnen im Form-Check vor dem WM-Quali-Start

An die Zeit in England erinnert sich Simic besonders gerne. Damals gründete sie mit den Teamkolleginnen Alisha Lehmann und Ramona Bachmann, die sie bereits aus Wolfsburg kannte, eine WG. Bachmann spielte damals bei Chelsea und so hat man sich örtlich irgendwo zwischen den beiden Trainingsgeländen niedergelassen. «Das war eine tolle Zeit und wir hatten gefühlt jeden Tag einen Tag der offenen Tür.»

Mitspielerinnen beider Teams, Freunde und Familien seien ein- und ausgegangen, im Garten gab es einen Grill und dort feierten sie dann auch die eine oder andere Party, wie Simic vor ein paar Jahren im BBC-Podcast «The Players» ausplauderte. Ausgeartet sei es in der «Laguna», so nannten sie ihr Zuhause, aber nie.

Julia Simic und Alisha Lehmann spielten einst gemeinsam bei West Ham United.
Julia Simic und Alisha Lehmann spielten einst gemeinsam bei West Ham United.
Imago

«Ich hatte noch nie Streit mit einer Schweizerin»

Lehmann sei damals für sie wie eine kleine Schwester gewesen: «Alisha war noch sehr jung, aber wir haben uns gut verstanden. Ich habe mich ein bisschen um sie gekümmert und auch bei Teamsitzungen übersetzt.»  Zusammengespielt hatte Simic auch schon mit Lia Wälti und Noelle Maritz. Gut gehabt hat sie es mit allen – oder wie sie sagt: «Ich glaube, ich hatte noch nie einen Streit mit einer Schweizerin.»

Aber gibt es gar keine Berührungsängste, ehemalige Mitspielerinnen oder gar Mitbewohnerinnen zu coachen? Nein, die gibt es nicht. «Wir haben natürlich viele Geschichten, über die wir lachen und sprechen können. Auf dem Platz oder in Teammeetings und Sitzungen, da spielt das alles keine Rolle.» Sie sehe sich als Dienstleisterin und wolle allen Spielerinnen helfen.

Bei der Nationalmannschaft hat Simic auch nicht unterschrieben, um alte Freundschaften zu pflegen. Vielmehr will sie dabei helfen, das Team gemeinsam mit Cheftrainer Rafel Navarro weiterzuentwickeln. «Ich glaube, wir müssen eine Mannschaft werden, gegen die man nicht so gerne Fussball spielt. Weil wir nicht nur schön spielen wollen, sondern auch intensiv.» In Bezug auf Mentalität und Erfolgshunger gebe es noch Luft nach oben und daran wolle man arbeiten. «Und dann hat diese Mannschaft aus meiner Sicht keine Grenzen», so Simic.

Natürlich sei der Weg an die WM in Brasilien nicht einfach und es müsse viel zusammenpassen, dass es klappt mit der Qualifikation. Aber: «Ich glaube, Rafel wäre nicht hier, wenn er nicht dran glauben würde, dass wir es schaffen. Und ich wäre auch nicht hier, wenn ich nicht an dieses Team glauben würde.»

TV-Expertin an der Seite von Lothar Matthäus

Denn langweilig wäre es Simic auch ohne den Job bei der Nati nicht geworden. Sie hatte einen laufenden Vertrag als Cheftrainerin bei der U20 von Eintracht Frankfurt und war zudem Nachwuchskoordinatorin im Verein. Nebenbei hat sie sich als TV-Expertin einen Namen gemacht, die an der Seite von Lothar Matthäus die Spiele analysiert.

Julia Simic und Lothar Matthäus im Einsatz als TV-Experten.
Julia Simic und Lothar Matthäus im Einsatz als TV-Experten.
Bild: Imago

Einen Job, den sie auch weiterhin ausüben möchte. Sie liebe es, in den grossen Stadien zu stehen, die Stimmung aufzusaugen und sich mit anderen Experten auszutauschen. Sie empfinde es auch als grosses Privileg. Denn: «Als Frau im Männerfussball ist man nach wie vor eine Exotin. Eine spezielle Spezies, die sich da ein bisschen verirrt hat.» Vor ein paar Jahren wäre es noch unvorstellbar gewesen, dass Frauen Spiele der Männer analysieren, ist sich Simic sicher und freut sich über den Wandel.

Als sie von Johan Djourou angefragt worden sei, ob sie sich vorstellen könnte, Assistenztrainerin bei der Schweizer Nationalmannschaft zu werden, da musste sie letztlich nicht lange überlegen. Zwar mussten erst noch die Modalitäten mit ihrem Arbeitgeber geklärt werden, doch dann war für sie klar: «Das ist eine Chance, die man nicht oft bekommt.» 

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

27.02.2026

