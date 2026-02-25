Die Schweizer Frauen-Nati darf sich in der WM-Quali keine Ausrutscher erlauben. Keystone

Für die Frauen-Nati startet am kommenden Dienstag die WM-Quali. Zum Auftakt treffen die Schweizerinnen in Lausanne auf Nordirland, vier Tage später auswärts auf Malta. blue News macht den grossen Form-Check.

Tor

Chelsea Livia Peng

Ihr letztes Pflichtspiel bestritt Peng kurz vor Weihnachten. In diesem Jahr sitzt sie bislang nur auf der Bank, weil Stammtorhüterin Hannah Hampton nach überstandener Verletzung wieder zurück ist. Nati-Trainer Rafel Navarro liess bei der Kaderbekanntgabe zwischen den Zeilen durchblicken, dass Peng trotzdem die Nummer 1 in der Nati bleibt.

Peng über die EM: «Im Nachhinein war schon ein grosser Druck da» Wie geht man mit Erwartungsdruck um? Livia Peng gibt bei blue Sport ehrliche Einblicke in ihre Heim-EM. 23.12.2025

RB Leipzig Elvira Herzog

Herzog spielt bei RB Leipzig immer. Ausgerechnet im letzten Spiel vor der Nati-Pause unterläuft ihr tief in der Nachspielzeit ein grober Schnitzer, der RB den Sieg kostet. Bei einem hohen Ball in den Sechzehner will die 25-Jährige mit den Fäusten klären, doch der Ball landet im eigenen Tor und wird als Eigentor gewertet. Herzog wurde in diesem Jahr aber auch schon als Matchwinnerin gefeiert.

1. FC Köln Irina Fuchs

Die 20-Jährige ist bei Köln gesetzt. Ihre Leistungen sind so überzeugend, dass sie nun den Vorzug vor Nadine Böhi erhält, die bei Union Berlin nur noch zweite Wahl ist. Als mutmassliche Nummer 3 wird sie kaum zum Einsatz kommen.

Abwehr

RCD Espanyol Laia Ballesté

Ballesté ist bei Espanyol Barcelona in der Abwehr gesetzt. In diesem Kalenderjahr hat sie schon zwei Tore erzielt und gezeigt, dass sie nicht nur Tore verhindern kann. In der Nati spielte die 27-Jährige bislang nur eine Nebenrolle und kommt auf bislang zwei Länderspieleinsätze.

Juventus Turin Viola Calligaris

Mal spielt sie bei Juventus Turin durch, mal sitzt sie auf der Bank. Calligaris ist beim italienischen Spitzenverein nicht unumstrittene Stammspielerin, aber doch deutlich mehr als nur Lückenbüsserin. Im letzten Spiel vor dem Zusammenzug spielt die 29-Jährige durch und bereitet mit einem schönen Schnittstellenpass ein Tor vor. In der Nati war sie in den letzten Jahren gesetzt.

RC Strassburg Ana-Maria Crnogorcevic

Die Rekordnationalspielerin ist zurück in Europa. Für Strassburg hat sie bislang drei Spiele bestritten. Am vergangenen Wochenende stand die 35-Jährige nicht im Kader. Ob sie nur neben oder auch auf dem Platz eine wichtige Rolle spielen wird, werden die nächsten Zusammenzüge zeigen.

Frankfurt Noemi Ivelj

Die 19-Jährige hat zuletzt bei Frankfurt einen schweren Stand. Seit dem Start in die Rückrunde kam sie in drei von sechs Spielen zum Einsatz, zwei Mal davon kam sie von der Bank. Sie selbst sieht sich als Mittelfeldspielerin, im Nati-Aufgebot wird sie allerdings als Verteidigerin gelistet. Allerdings muss das noch nichts bedeuten.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz ist bei Aston Villa ein sicherer Wert. Allerdings hat ihr Team zuletzt fünf Spiele in Folge verloren. Das erste WM-Quali-Spiel wird Maritz verpassen, da sie im letzten EM-Spiel mit Rot vom Platz flog und nun die Sperre absitzen muss. Maritz ist seit Jahren ein sicherer Wert und nichts deutet darauf hin, dass sie dies in absehbarer Zeit nicht mehr sein sollte.

Frankfurt Nadine Riesen

Riesen rauscht mit Frankfurt von Sieg zu Sieg und sie spielt dabei eine wichtige Rolle. Am Montagabend bereitet die 25-Jährige beim 3:0-Sieg gegen Freiburg den letzten Treffer vor. An der EM sprintete sie die Linie hoch und runter und hat viele Herzen erobert. Unvergessen auch ihr herzzerreissendes Tränen-Interview nach dem Aus gegen Spanien.

Freiburg Julia Stierli

Stierli fehlte beim letzten Länderspielzusammenzug verletzt, ist nun aber wieder fit und bei Freiburg im Abwehrzentrum gesetzt. Die 28-Jährige bringt inzwischen auch schon die Erfahrung von 55 Länderspielen mit. Welche Rolle sie unter Navarro spielen wird, das muss sich erst noch zeigen.

Mittelfeld und Sturm

Manchester City Iman Beney

Beney muss bei Manchester City, dem souveränen Tabellenführer in England, um jede Einsatzminute kämpfen. Die Konkurrenz ist riesig, doch die 19-Jährige lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Am Wochenende durfte sie im FA Cup endlich wieder einmal von Beginn an ran und prompt lieferte sie auf dem Weg zum 4:0-Sieg gegen das unterklassige Sheffield United zwei Assists. In der Nati dürfte kein Weg an ihr vorbeiführen. Die Frage ist einzig, auf welcher Position sie spielen wird.

Beney: «Wir essen nicht mit Haaland zu Mittag» Grosser Schritt im Sommer: Iman Beney erklärt bei blue Sport, wie ihr neues Leben beim Top-Club Manchester City aussieht. 23.12.2025

Liverpool Aurélie Csillag

Csillag wechselte in der Winterpause nach nur einem halben Jahr in Freiburg zu Liverpool. Beim Tabellenvorletzten muss sich die 23-Jährige aktuell noch mit der Joker-Rolle begnügen. Bei ihren bislang fünf Einsätzen hat sie ein Tor erzielt. Oftmals fehlt ihr noch die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, doch mit ihrem Tempo kann sie eine echte Waffe sein.

Freiburg Leela Egli

Egli gehört mit ihren 19 Jahren natürlich auch noch nicht zum alten Eisen. Bei Freiburg pendelt sie zwischen Startelf und Teileinsätzen. Bislang kommt sie auf drei Länderspieleinsätze. Möglich, dass in den kommenden Tagen zwei weitere dazukommen, für die Startelf dürfte es aber wohl noch nicht reichen.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli ist im gegnerischen Strafraum zuhause und weiss ihren Körper gut einzusetzen. Seit dem Jahreswechsel hat sie für Freiburg in fünf Spielen zwei Tore erzielt und eines vorbereitet.

Union Berlin Lia Kamber

Kamber wechselte im Januar vom FC Basel zu Union Berlin und hat sich dort direkt einen Stammplatz erkämpft. Getroffen hat sie auch schon einmal. An Selbstvertrauen dürfte es der 20-Jährigen derzeit nicht mangeln.

Leicester City Alisha Lehmann

Bei Como geriet Lehmann, so machte es von aussen betrachtet den Anschein, immer mehr aufs Abstellgleis. Und so zieht sie Mitte Januar die Notbremse und wechselt zu Leicester City. Mit ihrem neuen Team steckt sie mitten im Abstiegskampf. Die ersten drei Spiele gingen allesamt verloren, aber immerhin bekam Lehmann ordentlich Minuten. Navarro meinte auf die England-Wechsel von Lehmann und Csillag angesprochen: «Wenn sie glücklich sind, dann bin ich es auch.»

West Ham United Seraina Piubel

Dass Piubel im Sommer nicht für die EM aufgeboten wurde, kam für viele überraschend. Genau so überraschend ist es, dass sie nun für die WM-Quali-Spiele aufgeboten wird. Denn bei West Ham muss sich die 25-Jährige meist mit Kurzeinsätzen begnügen. Der Nati-Coach will sich nun aber sein eigenes Bild von Piubel machen, denn beim ersten Zusammenzug hatte er sie noch nicht berücksichtigt.

Frankfurt Géraldine Reuteler

An der EM im vergangenen Sommer spielte Reuteler ganz gross auf, das tut sie auch bei Frankfurt regelmässig. Am 15. Februar war sie beim 4:1-Auswärtssieg gegen Carl Zeiss Jena an allen Toren direkt beteiligt, drei erzielte sie selbst, eines legte sie auf. Drei Tage später traf sie auch im Europa Cup gegen Nordjaelland. Auch dank Reuteler steht Frankfurt in diesem Wettbewerb im Halbfinal.

Reuteler: «Ich habe mir zur EM ein Tattoo stechen lassen.» Ein Erinnerungsstück für die Ewigkeit: Géraldine Reuteler erzählt bei blue Sport von ihrem Tattoo nach der Heim-EM. 23.12.2025

Barcelona Sydney Schertenleib

Schertenleib erhält in Barcelonas Starttruppe ziemlich viele Einsatzminuten. In der Meisterschaft kam sie in dieser Saison bislang in 18 Spielen zum Einsatz, dabei erzielte sie vier Treffer und bereitete drei vor. Auch in den Cup-Wettbewerben und der Champions League kam sie zu einigen Einsätzen. In der Nati sind ihre Offensivqualitäten gefragt.

Sydney Schertenleib: «Mein grösstes Ziel ist den Ballon d'Or zu gewinnen» Grosse Ziele im Cluballtag: Schertenleib, Reuteler, Peng und Beney im Interview. 23.12.2025

FC Basel Coumba Sow

Alle Nati-Spielerinnen spielen im Ausland. Alle ausser Coumba Sow! Die 31-Jährige ist beim FC Basel eine wichtige Akteurin und hat auch schon 58 Länderspiele (14 Tore) auf dem Buckel. In der Nati dürfte sie wohl im Kampf um die Stammplätze einen schweren Stand haben. In der Vergangenheit hat sie aber schon oft bewiesen, dass sie da ist, wenn sie gebraucht wird.

Dijon Meriame Terchoun

Terchoun ist eine Allzweckwaffe, die auf verschiedenen Positionen abliefern kann. Bei Dijon steht sie mehrheitlich in der Startelf und ist entsprechend fit. Unter Navarro kam Terchoun noch nicht zum Einsatz, vielleicht schlägt ja in der WM-Quali ihre Stunde.

Juventus Turin Lia Wälti

Wenig überraschend ist die Nati-Kapitänin auch bei Juventus Turin Stammspielerin. Mit ihren Qualitäten ist sie eine wichtige Stütze im Team. Im Februar ist sie mit Juve aus der Champions League ausgeschieden und kann damit ihren Titel, den sie mit Arsenal gewonnen hatte, nicht verteidigen. Wenn Wälti gesund ist, dann führt in der Nati kein Weg an ihr vorbei.

Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen Lia Wälti wollte nur spielen - doch als Mädchen im Fussball musste sie kämpfen. Diese Doku zeigt ihren stillen Mut und den Weg bis zum grossen Traum: der Heim-EM in der Schweiz. 13.06.2025

West Ham United Leila Wandeler

Im neuen Jahr stand Wandeler bei West Ham schon fünf Mal in der Startelf, zwei Mal kam sie von der Bank. In diesen Spielen hat sie einen Assist beigesteuert. In den beiden Spielen unter Navarro kam die 19-Jährige zu zwei Kurzeinsätzen. An der EM hatte sie bei ihren Einsätzen angedeutet, was wirklich in ihr steckt.

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Xhemaili ist bei PSV Eindhoven eine feste Grösse und mit 10 Toren die viertbeste Torschützin der Liga. In den ersten beiden Spielen unter Navarro stand sie in der Startelf, blieb aber ohne Skorerpunkt. Nun beginnt die WM-Quali, das wäre ein guter Zeitpunkt, um mit dem Torschiessen zu beginnen.

Prominente Abwesende

Für Smilla Vallotto kommen die Spiele nach überstandener Verletzung noch zu früh. Mit Alayah Pilgrim fehlt eine weitere wichtige Spielerin aufgrund einer Verletzung. Auf der Liste der Abwesenden sind auch die Langzeitverletzten Luana Bühler, Naomi Luyet, Ramona Bachmann und Lara Marti.