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Final-Turnier in der Schweiz Die Nati-Stars von morgen kämpfen um das EM-Ticket

Patrick Lämmle

8.4.2026

Die 17-jährige Giorgia Bianchi spielt im Nachwuchs von Juventus Turin und stand in allen EM-Quali-Spielen in der Startelf.
Die 17-jährige Giorgia Bianchi spielt im Nachwuchs von Juventus Turin und stand in allen EM-Quali-Spielen in der Startelf.
Imago

Vom 8. bis 15. April ist die Schweiz Gastgeberin des Mini-Turniers der zweiten Quali-Runde zur Europameisterschaft der U-19-Frauen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die im Sommer stattfindende EM in Bosnien und Herzegowina.

Patrick Lämmle

08.04.2026, 11:39

2018 spielte die Schweizer U19-Nati letztmals an einer EM – und das vor eigenem Publikum. Von ihnen haben später Elvira Herzog, Nadine Riesen, Lara Marti, Géraldine Reuteler, Alisha Lehmann und Seraina Piubel den Sprung in die A-Nati geschafft. Nun haben die Stars von morgen die Chance, sich erstmals seit acht Jahren für eine EM zu qualifizieren.

Die erste Phase hat die Schweiz gemeistert

Die EM-Qualifikation bei den U19-Frauen ist in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase haben sich die Schweizerinnen als Gruppenzweite hinter den punktgleichen Italienerinnen für die zweite und entscheidende Phase qualifiziert.

Die Schweizerinnen besiegten bei einem Miniturnier Ende letzten Jahres Weissrussland (1:0) und Nordirland (2:1), ehe es zum Abschluss ein 0:0 gegen Italien gab, das zuvor 10:1 gegen Nordirland und 2:0 gegen Weissrussland gewinnen konnte. Die ersten drei Teams der 7 Gruppen aus der Liga A haben sich für die zweite Quali-Phase qualifiziert. Hinzu kommen die sieben Gruppensieger aus der schwächeren Liga B.

Nun gibt es erneut sieben Gruppen, wobei sich nur die Gruppensieger für die EM qualifizieren. Bosnien und Herzegowina ist als Gastgeber der EM direkt qualifiziert und wird somit eines von acht Teams sein, das zwischen dem 27. Juni und dem 10. Juli um den EM-Titel kämpft.

Die kommenden EM-Quali-Spiele der U19-Nati

  • 9. April, 13.00 Uhr: Wales – Schweiz (Tissot Arena, Biel/Bienne)
  • 12. April, 13.00 Uhr: Schweiz – Lettland (Stade Copet, Vevey)
  • 15. April, 13.00 Uhr: Schweiz – England (Tissot Arena, Biel/Bienne)
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Die Schweiz und der Heimvorteil

Die Gegnerinnen der Schweiz sind England, Wales und Lettland. England hat in der ersten Quali-Phase wie die Schweiz 7 Punkte geholt, dies reichte zum Gruppensieg vor Griechenland (6), Österreich (4) und Estland (0). Wales wurde hinter Frankreich (9) und den punktgleichen Finninnen (je 4 Punkte) Gruppendritter. Lettland hat in der Liga B in der Gruppe mit Israel, Malta und Kasachstan das Punktemaximum geholt und sich so für das Turnier qualifiziert.

Die Favoritenrolle gehört England, die Schweiz hat aber den Vorteil, dass das Miniturnier in der Schweiz (Biel und Vevey) stattfindet. Oder wie U-19-Nationaltrainerin Veronica Maglia sagt: «Als wir erfahren haben, dass das Turnier in der Schweiz stattfindet, war die Freude im Team sofort spürbar. Für viele Spielerinnen ist es etwas ganz Besonderes, das eigene Land vor Familie, Freunden und Fans zu vertreten. Dieses Gefühl von Identifikation und Stolz gibt zusätzliche Energie. Gerade in engen Spielen kann diese Unterstützung von den Rängen den Unterschied machen. Man spürt: Wir spielen nicht nur für uns, sondern für die ganze Schweiz.»

Darum lohnt sich der Besuch im Stadion

Zu den gegnerischen Teams sagt Maglia: «Wales befindet sich in einer positiven Entwicklung, Lettland wird uns körperlich fordern, und England verfügt über enorme Qualität, das ist offensichtlich. Entscheidend wird sein, dass wir unseren Weg gehen: mutig auftreten, als Team geschlossen agieren und mit Überzeugung spielen. Wenn wir unsere Leistung wie in der ersten Qualifikationsphase auf den Platz bringen, kann die EM-Qualifikation für uns zu einer echten Chance werden.»

Maglia hofft, dass möglichst viele Zuschauer*innen ihr Team unterstützen. Ihr Versprechen: «Wer ins Stadion kommt, erlebt ein mutiges Schweizer Team, das mit Stolz das Schweizer Trikot trägt und alles geben wird.»

Der Eintritt zu allen Spielen ist kostenlos. Die Partien des Schweizer U-19-Nationalteams werden zudem live auf SFV Play gestreamt.

Die A-Nati kämpft um das WM-Ticket

Während die U19 sich für die EM qualifizieren möchte, kämpft die A-Nati um das Ticket für die WM 2027 in Brasilien. Am 14. und 18. April stehen die beiden wichtigen Spiele gegen die Türkei auf dem Programm. 

Bereits am Mittwoch (8. April) gibt es die Chance, die Nati-Stars im Rahmen eines öffentlichen Trainings hautnah zu erleben. Es findet auf dem Nebenplatz des Stadion Letzigrund statt (17.30 bis 18.45 Uhr).

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Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

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