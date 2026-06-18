Auf Riola Xhemaili und Co. warten machbare Playoff-Gegner. IMAGO/STEINSIEK.CH

Um sich für die WM 2027 in Brasilien zu qualifizieren, muss die Schweiz mindestens zwei Playoff-Runden überstehen. Über fehlendes Losglück kann sich die Nati nicht beschweren. Eine Einschätzung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien muss die Schweiz mindestens zwei Playoff-Runden überstehen.

Gegen Israel wäre ein Ausscheiden blamabel. In der 2. Runde wartet dann wohl Österreich, ein Team auf Augenhöhe.

Wenn man bedenkt, dass die Schweiz auch auf Europameister und Vize-Weltmeister England hätte treffen können, darf man sich nicht über fehlendes Losglück beklagen. Mehr anzeigen

In der ersten Playoff-Runde trifft die Schweiz auf Israel, das wie die Schweiz in der Liga B spielte. Während die Schweiz in der Gruppe mit der Türkei, Nordirland und Malta 16 Punkte (5 Siege, 1 Remis) holte und als Gruppensiegerin den Aufstieg in die Liga A realisierte, hat Israel alles andere als geglänzt.

Die beiden Spiele gegen Schlusslicht Luxemburg hat Israel zwar gewonnen, doch gegen Gruppensieger Schottland blieb man im Juni zwei Mal chancenlos (1:5 und 0:6). Zu Beginn der Quali verlor der Schweiz-Gegner auch die beiden Spiele gegen Belgien klar (0:3 und 0:5). Geht alles mit rechten Dingen zu und her, so müsste sich die Schweiz problemlos durchsetzen. Mit Finnland, Belgien, Tschechien oder der Türkei hätte es auch deutlich kompliziertere Aufgaben gegeben.

Den ganz Grossen geht die Nati aus dem Weg

Nimmt die Schweiz die erste Hürde, so trifft sie in der 2. Playoff-Runde auf den Sieger des Duells zwischen Österreich und dem Kosovo. Die Österreicherinnen sind dabei die klaren Favoritinnen, von einem Schwergewicht kann aber nicht die Rede sein. In der Liga A holte das Austria-Team nur 4 Punkte (1 Sieg, 1 Remis) und belegte hinter Deutschland (16 Punkte) und Norwegen (12 Punkte) Platz 3. Schlusslicht Slowenien gewann nur eines seiner sechs Spiele – es war ein 1:0-Sieg gegen Österreich.

Wenn man bedenkt, dass die Schweiz im schlimmsten Fall auch auf Europameister und Vize-Weltmeister England hätte treffen können, kann man sich definitiv nicht über fehlendes Losglück beklagen. Auch EM-Halbfinalist Italien, Norwegen, die Niederlande oder Schweden würden deutlich höhere Hürden darstellen.

Deshalb ist klar: Die Schweiz hat absolut intakte Chancen, sich für die WM 2027 in Brasilien zu qualifizieren. Ein Aus gegen Israel, die Weltnummer 66, käme einem Debakel gleich. In der 2. Runde, da gibt es keine ganz schwachen Gegner, doch mit Österreich würde ein Team auf Augenhöhe warten, das in der Weltrangliste Platz 23 belegt und damit nur drei Plätze vor der Schweiz (26) klassiert ist. Der mögliche Gegner Kosovo ist aktuell nur die Weltnummer 88.

Mögliche Zusatzrunde

Wenn die Schweiz die beiden Playoff-Runden übersteht, dann ist das WM-Ticket noch nicht in jedem Fall gebucht. Sollten sich neben der Schweiz ausschliesslich Teams aus der Liga A durchsetzen, so müsste die Nati dannzumal auch noch die interkontinentalen Playoffs überstehen.

Alle Playoff-Paarungen Slowakei / Ukraine – Griechenland / England

Finnland / Serbien – Belarus / Italien

Nordirland / Portugal – Kroatien / Island

Albanien / Wales – Rumänien / Norwegen

Israel / Schweiz – Kosovo / Österreich

Tschechien / Schottland – Litauen / Schweden

Belgien / Polen – Kasachstan / Republik Irland

Türkei / Slowenien – Ungarn / Niederlande Mehr anzeigen

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert Brasilien: Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien? Bild: Imago Australien: Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal. Bild: Imago Südkorea: Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei. Bild: Imago Nordkorea: Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen. Bild: Imago China: In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber). Bild: Imago Japan: Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen. Bild: Imago Philippinen: Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert. Bild: Imago Argentinien: Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket. Bild: Imago Kolumbien: Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert. Bild: Imago Neuseeland: Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland. Bild: Imago Deutschland: Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007). Bild: Imago Dänemark: Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern. Bild: Imago Frankreich: Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland. Bild: Imago Spanien: Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM. Bild: Imago Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert Brasilien: Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien? Bild: Imago Australien: Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal. Bild: Imago Südkorea: Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei. Bild: Imago Nordkorea: Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen. Bild: Imago China: In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber). Bild: Imago Japan: Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen. Bild: Imago Philippinen: Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert. Bild: Imago Argentinien: Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket. Bild: Imago Kolumbien: Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert. Bild: Imago Neuseeland: Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland. Bild: Imago Deutschland: Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007). Bild: Imago Dänemark: Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern. Bild: Imago Frankreich: Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland. Bild: Imago Spanien: Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM. Bild: Imago

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