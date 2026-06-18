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Auslosung der WM-Playoffs Schwein gehabt! Die Schweizer Frauen-Nati entkommt dem Horror-Los

Patrick Lämmle

18.6.2026

Auf Riola Xhemaili und Co. warten machbare Playoff-Gegner.
Auf Riola Xhemaili und Co. warten machbare Playoff-Gegner.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Um sich für die WM 2027 in Brasilien zu qualifizieren, muss die Schweiz mindestens zwei Playoff-Runden überstehen. Über fehlendes Losglück kann sich die Nati nicht beschweren. Eine Einschätzung.

Patrick Lämmle

18.06.2026, 14:15

18.06.2026, 14:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien muss die Schweiz mindestens zwei Playoff-Runden überstehen.
  • Gegen Israel wäre ein Ausscheiden blamabel. In der 2. Runde wartet dann wohl Österreich, ein Team auf Augenhöhe.
  • Wenn man bedenkt, dass die Schweiz auch auf Europameister und Vize-Weltmeister England hätte treffen können, darf man sich nicht über fehlendes Losglück beklagen.
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In der ersten Playoff-Runde trifft die Schweiz auf Israel, das wie die Schweiz in der Liga B spielte. Während die Schweiz in der Gruppe mit der Türkei, Nordirland und Malta 16 Punkte (5 Siege, 1 Remis) holte und als Gruppensiegerin den Aufstieg in die Liga A realisierte, hat Israel alles andere als geglänzt.

Die beiden Spiele gegen Schlusslicht Luxemburg hat Israel zwar gewonnen, doch gegen Gruppensieger Schottland blieb man im Juni zwei Mal chancenlos (1:5 und 0:6). Zu Beginn der Quali verlor der Schweiz-Gegner auch die beiden Spiele gegen Belgien klar (0:3 und 0:5). Geht alles mit rechten Dingen zu und her, so müsste sich die Schweiz problemlos durchsetzen. Mit Finnland, Belgien, Tschechien oder der Türkei hätte es auch deutlich kompliziertere Aufgaben gegeben.

Den ganz Grossen geht die Nati aus dem Weg

Nimmt die Schweiz die erste Hürde, so trifft sie in der 2. Playoff-Runde auf den Sieger des Duells zwischen Österreich und dem Kosovo. Die Österreicherinnen sind dabei die klaren Favoritinnen, von einem Schwergewicht kann aber nicht die Rede sein. In der Liga A holte das Austria-Team nur 4 Punkte (1 Sieg, 1 Remis) und belegte hinter Deutschland (16 Punkte) und Norwegen (12 Punkte) Platz 3. Schlusslicht Slowenien gewann nur eines seiner sechs Spiele – es war ein 1:0-Sieg gegen Österreich.

Wenn man bedenkt, dass die Schweiz im schlimmsten Fall auch auf Europameister und Vize-Weltmeister England hätte treffen können, kann man sich definitiv nicht über fehlendes Losglück beklagen. Auch EM-Halbfinalist Italien, Norwegen, die Niederlande oder Schweden würden deutlich höhere Hürden darstellen.

Deshalb ist klar: Die Schweiz hat absolut intakte Chancen, sich für die WM 2027 in Brasilien zu qualifizieren. Ein Aus gegen Israel, die Weltnummer 66, käme einem Debakel gleich. In der 2. Runde, da gibt es keine ganz schwachen Gegner, doch mit Österreich würde ein Team auf Augenhöhe warten, das in der Weltrangliste Platz 23 belegt und damit nur drei Plätze vor der Schweiz (26) klassiert ist. Der mögliche Gegner Kosovo ist aktuell nur die Weltnummer 88.

Mögliche Zusatzrunde

Wenn die Schweiz die beiden Playoff-Runden übersteht, dann ist das WM-Ticket noch nicht in jedem Fall gebucht. Sollten sich neben der Schweiz ausschliesslich Teams aus der Liga A durchsetzen, so müsste die Nati dannzumal auch noch die interkontinentalen Playoffs überstehen.

Alle Playoff-Paarungen

  • Slowakei / Ukraine – Griechenland / England
  • Finnland / Serbien – Belarus / Italien
  • Nordirland / Portugal – Kroatien / Island
  • Albanien / Wales – Rumänien / Norwegen
  • Israel / Schweiz – Kosovo / Österreich
  • Tschechien / Schottland – Litauen / Schweden
  • Belgien / Polen – Kasachstan / Republik Irland
  • Türkei / Slowenien – Ungarn / Niederlande
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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert
Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Brasilien:</strong> Als Gastgeberland gesetzt. Holen Marta und Co. den ersten WM-Titel für Brasilien?

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Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Australien:</strong> Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal.

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Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Südkorea:</strong> Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei.

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Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Nordkorea:</strong> Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

Nordkorea: Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>China:</strong> In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

China: In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Japan:</strong> Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

Japan: Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Philippinen:</strong> Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Philippinen: Ihr erstes WM-Spiel überhaupt verloren die Philippinen 0:2 gegen die Schweiz. Nun haben sie sich zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert.

Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Argentinien:</strong> Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket.

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Bild: Imago

Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Kolumbien:</strong> Die Viertelfinalisten von 2023 haben sich zum vierten Mal für eine WM qualifiziert.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Neuseeland:</strong> Die Football Ferns sind zum sechsten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei der WM 2023 im eigenen Land bedeutete die Gruppenphase Endstation. Die Schweiz sicherte sich damals den Gruppensieg mit einem 0:0 gegen Neuseeland.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Deutschland:</strong> Die DFB-Elf hat noch keine WM verpasst und schon zwei Mal den Titel geholt (2003 und 2007).

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Dänemark:</strong> Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern.

Dänemark: Zum Abschluss der Gruppenphase feiert Dänemark einen 4:1-Auswärtssieg gegen Serbien und klassiert sich in der Gruppe 1 aus der Liga A vor Italien und Schweden auf Platz 1. Das WM-Ticket ist damit in trockenen Tüchern.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Frankreich:</strong> Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland.

Frankreich: Les Bleues lösen das WM-Ticket dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges am letzten Spieltag gegen Nordirland.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Spanien:</strong> Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

Spanien: Die amtierenden Weltmeisterinnen stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen mit dem Rücken zur Wand. Doch dann fegen sie erst Europameister England mit 4:0 vom Platz, gefolgt von einem 6:1-Auswärtssieg gegen Island. Spanien gewinnt die Gruppe letztlich vor den punktgleichen Engländerinnen und fährt zur WM.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert
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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Australien:</strong> Die Matildas mit Superstar Sam Kerr schafften es bei der Heim-WM 2023 bis in den Halbfinal.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Südkorea:</strong> Die Taegeuk Ladies sind zum fünften Mal bei einer WM dabei.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Nordkorea:</strong> Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

Nordkorea: Zum ersten Mal seit 2011 wieder bei einer Frauen-WM dabei, aber nicht zu unterschätzen. Auf Stufe U-17 und U-20 sind die Frauen aus Nordkorea amtierende Weltmeisterinnen.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>China:</strong> In Brasilien findet die zehnte Fussball-WM der Frauen statt – China ist zum neunten Mal dabei (1991 und 2007 jeweils als Gastgeber).

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Japan:</strong> Die Weltmeisterinnen von 2011 haben noch keine WM verpasst und gehören zu den Titelkandidatinnen.

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Diese Teams haben sich für die Frauen-WM 2027 in Brasilien qualifiziert. <strong>Argentinien:</strong> Am vorletzten Spieltag der CONMEBOL-Qualifikation sicherte sich Argentinien zum fünften Mal das WM-Ticket.

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