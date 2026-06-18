Um sich für die WM 2027 in Brasilien zu qualifizieren, muss die Schweiz mindestens zwei Playoff-Runden überstehen. Über fehlendes Losglück kann sich die Nati nicht beschweren. Eine Einschätzung.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien muss die Schweiz mindestens zwei Playoff-Runden überstehen.
- Gegen Israel wäre ein Ausscheiden blamabel. In der 2. Runde wartet dann wohl Österreich, ein Team auf Augenhöhe.
- Wenn man bedenkt, dass die Schweiz auch auf Europameister und Vize-Weltmeister England hätte treffen können, darf man sich nicht über fehlendes Losglück beklagen.
In der ersten Playoff-Runde trifft die Schweiz auf Israel, das wie die Schweiz in der Liga B spielte. Während die Schweiz in der Gruppe mit der Türkei, Nordirland und Malta 16 Punkte (5 Siege, 1 Remis) holte und als Gruppensiegerin den Aufstieg in die Liga A realisierte, hat Israel alles andere als geglänzt.
Die beiden Spiele gegen Schlusslicht Luxemburg hat Israel zwar gewonnen, doch gegen Gruppensieger Schottland blieb man im Juni zwei Mal chancenlos (1:5 und 0:6). Zu Beginn der Quali verlor der Schweiz-Gegner auch die beiden Spiele gegen Belgien klar (0:3 und 0:5). Geht alles mit rechten Dingen zu und her, so müsste sich die Schweiz problemlos durchsetzen. Mit Finnland, Belgien, Tschechien oder der Türkei hätte es auch deutlich kompliziertere Aufgaben gegeben.
Den ganz Grossen geht die Nati aus dem Weg
Nimmt die Schweiz die erste Hürde, so trifft sie in der 2. Playoff-Runde auf den Sieger des Duells zwischen Österreich und dem Kosovo. Die Österreicherinnen sind dabei die klaren Favoritinnen, von einem Schwergewicht kann aber nicht die Rede sein. In der Liga A holte das Austria-Team nur 4 Punkte (1 Sieg, 1 Remis) und belegte hinter Deutschland (16 Punkte) und Norwegen (12 Punkte) Platz 3. Schlusslicht Slowenien gewann nur eines seiner sechs Spiele – es war ein 1:0-Sieg gegen Österreich.
Wenn man bedenkt, dass die Schweiz im schlimmsten Fall auch auf Europameister und Vize-Weltmeister England hätte treffen können, kann man sich definitiv nicht über fehlendes Losglück beklagen. Auch EM-Halbfinalist Italien, Norwegen, die Niederlande oder Schweden würden deutlich höhere Hürden darstellen.
Deshalb ist klar: Die Schweiz hat absolut intakte Chancen, sich für die WM 2027 in Brasilien zu qualifizieren. Ein Aus gegen Israel, die Weltnummer 66, käme einem Debakel gleich. In der 2. Runde, da gibt es keine ganz schwachen Gegner, doch mit Österreich würde ein Team auf Augenhöhe warten, das in der Weltrangliste Platz 23 belegt und damit nur drei Plätze vor der Schweiz (26) klassiert ist. Der mögliche Gegner Kosovo ist aktuell nur die Weltnummer 88.
Mögliche Zusatzrunde
Wenn die Schweiz die beiden Playoff-Runden übersteht, dann ist das WM-Ticket noch nicht in jedem Fall gebucht. Sollten sich neben der Schweiz ausschliesslich Teams aus der Liga A durchsetzen, so müsste die Nati dannzumal auch noch die interkontinentalen Playoffs überstehen.
Alle Playoff-Paarungen
- Slowakei / Ukraine – Griechenland / England
- Finnland / Serbien – Belarus / Italien
- Nordirland / Portugal – Kroatien / Island
- Albanien / Wales – Rumänien / Norwegen
- Israel / Schweiz – Kosovo / Österreich
- Tschechien / Schottland – Litauen / Schweden
- Belgien / Polen – Kasachstan / Republik Irland
- Türkei / Slowenien – Ungarn / Niederlande