Kommentar «Die Trennung von Sundhage ist richtig» 

Michael Wegmann

3.11.2025

Pia Sundhage ist nicht mehr Nati-Trainerin.
sda
sda

Der Entscheid, sich von Pia Sundhage zu trennen hat zwar (zu) lange gedauert, ist aber richtig. Denn wer die rosarote EM-Partybrille auszieht, kann zu keinem anderen Schluss kommen. Ein Kommentar. 

Michael Wegmann

03.11.2025, 22:53

03.11.2025, 23:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rund dreieinhalb Monate nach dem EM-Aus hat sich der SFV entschieden: Der Verband verlängert den Vertrag mit Nationaltrainerin Pia Sundhage nicht.
  • blue News findet: Ein richtiger Entscheid, wenn auch ein bisschen spät. Das sind die Gründe. 
Mehr anzeigen

Dreieinhalb Monate nach dem EM-Aus gegen Spanien hat sich der SFV entschieden: Der Vertrag mit Pia Sundhage wird nicht verlängert.

«Bin vom Entscheid überrascht». Der Verband hat entschieden: Nati-Trainerin Sundhage muss gehen

«Bin vom Entscheid überrascht»Der Verband hat entschieden: Nati-Trainerin Sundhage muss gehen

Es hat (zu) lange gedauert bis zum Entscheid, aber es ist der richtige.

Kein Zweifel: Sundhage hat uns zusammen mit ihrem Staff und ihren Spielerinnen in diesem Sommer eine unvergessliche Party beschert und den Frauenfussball auf jeden Pausenplatz und in jeden Haushalt gebracht. Und dafür gilt ihr ein ganz grosses Dankeschön!

Betrachtet man alles nicht nur durch die rosarote EM-Partybrille, sondern nüchtern, ist die Trennung von der Schwedin nachvollziehbar. Gründe gibt’s einige:

Da waren auch ein Goalie-Hickhack, eine Fitness-Debatte

Da wären einmal die nackten Resultate im EM-Jahr. Die waren bis auf die letzten beiden Testspiel-Siege – das glückliche 1:0 gegen Kanada und das spektakuläre 4:3 in Schottland – nicht wirklich erfolgreich. Aus der Nations League ist man nach 4 Pleiten und 2 Unentschieden sang- und klanglos abgestiegen. An der EM resultierte ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen, die Gruppenphase mit Norwegen, Island und Finnland überstand man nur haarscharf.

Mehr als die Resultate dürfte die Kommunikation der sturen (so charakterisierte sie sich selbst) Sundhage ins Gewicht gefallen sein. Da hat die Schwedin einige Fehler gemacht.

Man erinnere sich nur an das Goalie-Hick-Hack. Als sie kurz vor der EM die Monate zuvor als Nr.1 ausgerufene Elvira Herzog rasierte und Liva Peng zum Stammgoalie ernannte.

Hausgemacht war auch die Fitness-Debatte um Starstürmerin Ramona Bachmann («Es ist schön, dass sich Ramona fit fühlt – aber sie ist es nicht.»). Und die 1:7-Pleite im Testspiel gegen die U15 des FC Luzern wurde derart ungeschickt moderiert (man wollte sie verschweigen), dass die Nati auf Social Media zum Gespött wurde.

Am Ende hat Sundhage versucht, Druck aufzusetzen

So charmant und eloquent Sundhage gegen aussen auftreten konnte, so stur und eigensinnig konnte sie intern sein.

Und auch ihre Aussagen in den letzten Wochen dürften ihre Karten für eine Vertragsverlängerung nicht verbessert haben. Obwohl mit dem Verband abgemacht war, dass man sich beidseitig für die Analyse Zeit lassen und dann zusammensitzen wolle, ist Sundhage in die Offensive gegangen.

Sie hat zuletzt mehrmals betont, dass sie weitermachen wolle, forderte jedoch öffentlich eine feste Anstellung für ihre Assistenten. Man habe «offensichtlich eine tolle Arbeit gemacht», meinte sie. Der SFV hat sich davon nicht unter Druck setzen lassen. Die Trennung ist richtig – wenn auch ein paar Wochen zu spät. 

Umfrage

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

03.11.2025

Frauenfussball anno 1968: «Für den Mann war es an sich schon reizvoll, junge Schönheiten zu bewundern»

Frauenfussball anno 1968: «Für den Mann war es an sich schon reizvoll, junge Schönheiten zu bewundern»

Die Frauen-WM läuft auf Hochtouren, die Welt fiebert mit. Das war nicht immer so. Fast 100 Jahre lang versuchten Männer, Frauen vom Fussballspielen abzuhalten. Wie subversiv sie dabei vorgingen, erfährst du im Video.

26.07.2023

Steffen über Zeit auf Intensiv-Station «Mein Zustand war schon ein bisschen kritisch»

Steffen über Zeit auf Intensiv-Station «Mein Zustand war schon ein bisschen kritisch»

02.11.2025

