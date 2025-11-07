  1. Privatkunden
Späte Wende Die YB-Frauen stehen nach Sieg gegen GC im Cup-Viertelfinal

Patrick Lämmle

8.11.2025

Lisa Josten schiesst YB zum Sieg.
Lisa Josten schiesst YB zum Sieg.
Imago

YB gewinnt den Cup-Achtelfinal gegen GC dank der beiden späten Tore von Malaurie Granges und Lisa Josten 2:1.

Redaktion blue Sport

08.11.2025, 00:00

Noémie Potier schoss GC im Wankdorf in der 59. Minute in Führung. Die YB-Frauen schlagen im dichten Nebel aber noch doppelt zurück. In der hart umkämpften Cup-Partie trifft Granges in der 86. Minute zum 1:1, ehe Josten in der Nachspielzeit die Wende perfekt macht. 

Ebenfalls im Viertelfinal steht Servette Chênois nach einem 5:0 gegen das unterklassige Wil.

Telegramm

YB Frauen - GC 2:1 (0:0) – Wankdorf. – 745 Zuschauende. – SR Paul Henchoz.
Tore: 59. Potier 0:1. 86. Granges 1:1. 91. Josten 2:1.
YB: Ackermann – Frey, Schlup, Tramezzani (66. Jimenez), Meister (46. Dysli) – Kohler (79. Ragusa) – Münger (94. Remy), Kuehn – Josten, Jelcic (66. Ess), Granges.
GC: Kozal – Touriss, Cazalla Garcia, Nicoli (63. Egli), Müller – Lushimba Bilombi – Looser, Krasniqi (90. Ljustina), Potier (63. Pinto De Almeida) – Mckenna, Arcangeli (79. Kannady).
Verwarnung: 96. Egli (Foul).
Bemerkungen: YB ohne Waeber, Rautiainen, Brunholt, Chalatsogianni , Varenne (verletzt), Fontaine, Reinauer, Schwarz (kein Einsatz) und Vonnez (nicht im Aufgebot).

