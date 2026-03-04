Johan Djourou, technischer Direktor Frauenfussball (rechts) tauscht sich im Training mit Cheftrainer Rafel Navarro aus. Keystone

Johan Djourou, technischer Leiter des Frauen-Nationalteams, spricht am Tag nach dem 2:0-Sieg gegen Nordirland über den geglückten Start in die WM-Quali, die neuen Staffmitglieder und den Traum, sich für das Turnier in Brasilien zu qualifizieren.

Der Spielplan der Schweizer Frauen-Nati Schweiz - Nordirland 2:0

Malta - Schweiz , 7. März

Schweiz - Türkei, 14. April

Türkei - Schweiz , 18. April

Schweiz - Malta, 5. Juni

Nordirland - Schweiz, 9. Juni Mehr anzeigen

Johan Djourou über …

… den erfolgreichen Start in die WM-Qualifikation

Das Wichtigste ist, dass wir mit einem Sieg in die WM-Qualifikation gestartet sind, auch wenn wir uns vielleicht ein höheres Ergebnis gewünscht hätten. Wir wissen, dass wir uns keine Ausrutscher erlauben dürfen, wenn wir Gruppenerster werden wollen. Aber ich bin zufrieden mit dem Sieg.

… die Stimmung in der Garderobe nach dem Spiel

Es herrschte eine gute Stimmung, aber viele Spielerinnen waren auch ein bisschen frustriert – und das hat mir gut gefallen. Das zeigt mir, dass sie hungrig sind und sich nicht so schnell zufrieden geben. Wenn man Grosses erreichen will, dann muss das so sein.

… wie zufrieden waren Sie mit dem Spiel?

Wir hatten sehr viel Ballbesitz und waren dominant, aber leider hat das nicht immer zu grossen Aktionen geführt. Ich habe gute Ansätze gesehen, auch wenn es noch einiges zu verbessern gibt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir ein neues System haben und unsere Spielweise unter Rafel komplett geändert haben. Da muss man auch etwas Geduld haben.

… warum schiessen die Spielerinnen nicht öfter aus der Distanz?

Das ist eine gute Bemerkung. Manchmal haben wir einen Pass zu viel gespielt. Wenn du in einer guten Position bist, dann musst du es versuchen. Svenja hat das bei ihrem Tor zum 2:0 sehr gut gemacht. Das wird sicher auch ein Thema sein.

Svenja Fölmli: «Als Stürmerin brauchst du nur einen Schuss» 03.03.2026

… über die vielen Positionswechsel in der Offensive

Gegen solche Gegner ist es immer schwierig, Raum zu finden, weil sie so tief stehen. Da braucht es viel Bewegung, deshalb ist es wichtig, dass die Spielerinnen Freiheiten haben und die Positionen auch mal wechseln. Und ich denke, wir haben auch die Qualität, das so zu machen.

… über die Rolle von Ernährungsberaterin Catalina Carabias

Für uns geht es um Professionalisierung, denn die Spielerinnen haben das verdient. Wir wollen, dass sie das Beste liefern können auf dem Platz und da ist es auch sehr wichtig, dass sie sich gut ernähren.

… wie das mit der Ernährung zu seiner Zeit war

Das ist eine ganz andere Welt heute. Früher hat man gedacht, dass man als Sportler sowieso genug Kalorien verbrennt. Aber es ist eben auch wichtig, was man isst und wann man etwas isst. Heute spielt man auch mehr als früher und hat weniger Erholungsphasen, da wird die Ernährung immer wichtiger. Catalina hat nicht alles auf den Kopf gestellt, aber sie geht auf die einzelnen Spielerinnen ein und so versuchen wir das Maximum herauszuholen. Das ist aber auch ein Prozess.

… über die Rolle von Julia Simic, der neuen Assistenztrainerin

Ich kenne sie schon seit ein paar Jahren, wir haben uns bei einigen UEFA-Sitzungen getroffen. Sie hat viel Energie, ist sehr positiv und sympathisch. Sie fand unser Projekt sehr spannend und wollte Teil davon sein. Dass sie deutsch spricht und viel Erfahrung in der Arbeit mit jungen Spielerinnen mitbringt, ist auch positiv. Zusammen mit Rafel ist das ein super Mix und sie hat auch im Training viel Verantwortung.

… mehr Sichtbarkeit, mehr Zuschauer, grösserer Staff, höhere Erwartungen – denkt man da manchmal, dass es fast zu schnell geht?

Im Gegenteil, es ginge noch schneller. Ich hätte mir gestern 8000 Zuschauer im Stadion gewünscht (4165 Zuschauende waren es). Die EM hat einen Impuls gegeben und jetzt muss es weitergehen. Die meisten Spielerinnen von uns spielen in grossen Vereinen und können mit Druck umgehen. Wenn die Erwartungen steigen, dann ist das auch ein positiver Druck, denn das zeigt, dass man sich für uns interessiert und an uns glaubt. Es ist wichtig, dass wir hart arbeiten und mit ganzer Seele dabei sind und uns für die WM qualifizieren. Einfach wird es sicher nicht.

… über den Umgang mit den Langzeitverletzten wie Luana Bühler, Naomi Luyet, Lara Marti oder auch Ramona Bachmann

Wir haben Kontakt mit den Spielerinnen und den Klubs. Ich habe mich zum Beispiel vor ein paar Wochen mit YB ausgetauscht über Ramona und Rafel hat sie direkt kontaktiert. Ich weiss, dass Mélanie Pauli (Athletiktrainerin) mit Luana und Naomi gesprochen hat. Das sind alles talentierte Spielerinnen und da ist es einfach gut zu wissen, wie es ihnen geht. Wir stehen also auch mit den Langzeitverletzten in Kontakt.

… über die Bedeutung einer WM-Teilnahme in Brasilien

Eine WM in Brasilien ist unvergesslich. Ich habe das 2014 mit der Männer-Nati selbst erlebt, das war unglaublich. Ich habe auch mit Imans Mutter (Cleo Beney stammt aus Brasilien; A.d.Red.) gesprochen und das wäre einfach ein Traum. Wir träumen alle davon. Aber der Weg dorthin ist nicht einfach. Wir sind uns bewusst, dass wir jedes Spiel gewinnen müssen. Aber ich bin sicher, dass wir das schaffen können. Wir müssen einfach im richtigen Moment bereit sein. Aber jetzt steht erst mal das Spiel gegen Malta an.

Am Samstag spielt die Schweiz auswärts gegen Malta, das zum Auftakt gegen die Türkei 0:3 verloren hat.

