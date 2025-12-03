Giulia Gewinn freut sich auf die Heim-EM. Imago

Die UEFA vergibt die Fussball-EM der Frauen 2029 nach Deutschland. 18 Jahre nach der WM organisiert Deutschland wieder ein grosses Frauenturnier.

Die Europameisterschaft der Frauen findet zum dritten Mal in Deutschland statt (nach 1989 und 2001). Geplant ist das Turnier in acht Stadien. Die Bewerbung Deutschlands setzte sich bei der Vergabe in Nyon gegen die gemeinsame Kandidatur von Dänemark und Schweden sowie die Einzel-Bewerbung von Polen durch.

«Ich freue mich riesig, es war ein Gänsehautmoment. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Es war pure Erleichterung für uns alle. Für uns einfach sehr, sehr schön, dass Germany im Umschlag stand», sagte Bayern-Star Gwinn. Und ihre Vorgängerin als Nationalteam-Kapitänin Popp meinte: «Dass es Deutschland geworden ist, freut mich ungemein – auch wenn ich selbst nicht mehr auf dem Platz stehe. Ich weiss, wie es ist, ein Heimturnier zu spielen. Ich freue mich extrem für die jetzige Generation.»

Eine Million Zuschauer in den Stadien

Der DFB hatte in seinem Werben um die Stimmen der UEFA-Delegierten vor allem auf das Versprechen voller, grosser Stadien und damit verbunden auch finanziellen Erfolg gesetzt. Zumindest eine schwarze Null soll herausspringen, bislang mussten die wirtschaftlichen Verluste einer Frauen-EM stets querfinanziert werden.

«Unser Ziel ist es bei den Spielen, die wir dann sehen, über eine Million Zuschauer ins Stadion zu bringen», kündigte Neuendorf vorab an. Gespielt werden soll im Sommer 2029 in acht Stadien: Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. Das Berliner Olympiastadion, wo bei der WM 2011 noch 73.680 Zuschauer den deutschen Auftakt verfolgten, ist hingegen wie die Gelsenkirchener Arena nicht dabei.