FC-Basel-Trainerin Kim Kulig verliert mit ihrem Team gegen den FC Rapperswil-Jona. Keystone

Die Übersicht zum aktuellen Geschehen in der Schweizer Women's Super League und der Blick auf die Leistungen der Nati-Spielerinnen in den ausländischen Ligen.

DAS SPIEL DER WOCHE: Als die Partie am Samstagabend auf dem Sportplatz Grünfeld in Jona abgepfiffen wurde, war es die erste ganz grosse Sensation der noch jungen Super-League-Saison. Die Frauen des FC Rapperswil-Jona, die in der vergangenen Saison gegen den Abstieg gekämpft hatten, gewannen mit 2:0 gegen die angereisten Baslerinnen. Paige Alicia Bailey Gayle gelang dabei ein Doppelpack.

DAS TOR DER RUNDE: In der vergangenen Saison war Donika Deda die Spielerin, die für die FC Aarau Frauen am meisten traf – 6 Tore verzeichnete sie. Ob es in dieser Saison sogar mehr werden? Das erste Tor hat sie seit Samstagnachmittag bereits auf sicher. Nach einem Pass von Mittelfeldspielerin Vanesa Hoti setzte sich Deda gekonnt gegen die Luzerner Verteidigerin Mia Knapp durch. Dann schlenzte sie den Ball noch vor der Strafraumgrenze ins untere rechte Eck. Torhüterin Laura Schneider blieb chancenlos.

RANGLISTEN-SITUATION: Die Frauen des FC Luzern und die aus Aarau dürfen sich über ihre ersten Punkte freuen. Im Aarauer Schachen teilen sie sich die Punkte und lassen den FC Thun damit am Tabellenende zurück. Auch der FC Zürich und YB müssen sich mit einem Remis begnügen und liegen damit auf Rang drei respektive sechs. Angeführt wird die Tabelle von den Grasshoppers mit 9 Punkten und mit einem Spiel mehr. Gleich dahinter steht Servette Chênois (6 Punkte).

DIE NÄCHSTE RUNDE: In der kommenden Runde darf man vor allem von einem Spiel Spektakel erwarten: Die Titelverteidigerinnen aus Bern wollen ihren ersten Meisterschaftssieg und messen sich dafür zuhause mit Servette. Zudem werden die FC Aarau Frauen auswärts auf St. Gallen und damit ihre ehemalige Ersatz-Goalie, Serena Proplesch, treffen.

NACKENSCHLAG FÜR YB: Iman Beney und Naomi Luyet verliessen im Sommer YB, nun fällt mit Stephanie Waeber eine weitere Spielerin aus dem Dunstkreis des Nationalteams aus. Die Kapitänin hat sich im Training das Kreuzband gerissen.

Die Zahl der Woche

Rund 560 Zuschauende versammelten sich am Samstagnachmittag im Zürcher Heerenschürli, um der Partie zwischen dem FC Zürich und YB beizuwohnen. Es ist die höchste Zahl, die an diesem Wochenende erzielt wurde. Zum Vergleich: In der Bundesliga spielten die Frauen des FC Bayern zum Saisonauftakt gegen Bayer Leverkusen in der Allianz-Arena. Und stellten mit 57'762 Fans im Stadion auch gleich einen Zuschauerrekord auf.