Danique Stein ist wieder Trainer der ersten Mannschaft des FC Basel Keystone

Der FC Basel verpflichtet Danique Stein als neue Trainerin für das Team aus der Women's Super League. Die 35-Jährige unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre, wie der Klub mitteilt.

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Stein ersetzt den Ende letzter Saison entlassenen Omar Adlani. Dieser hatte in den Playoffs einen folgenschweren Wechselfehler zu verantworten, der zum Viertelfinal-Out der Baslerinnen gegen St. Gallen am Grünen Tisch führte.

Mit Danique Stein übernimmt eine beim FCB bestens bekannte Baslerin das Frauenteam. Zwischen 2011 und 2017 bestritt die ehemalige Schweizer Nationalspielerin über 100 Partien für Rotblau und gewann mit dem FC Basel den Schweizer Cup. Später war sie als Cheftrainerin des Fanionteams tätig (2021/2022) und im Nachwuchsbereich tätig.