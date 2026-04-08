Hier wird eine GC-Spielerin als «Mohrenkopf» beschimpft Es ist ein leidiges Thema. Immer wieder kommt es auf Fussball-Plätzen zu Rassismusvorfällen Am Wochenende ereignet sich ein solcher in der U20-Meisterschaft im Spiel zwischen Luzern und GC. 07.04.2026

Nach dem Rassismus-Skandal beim U20-Meisterschaftsspiel zwischen Luzern und GC ziehen die Innerschweizer Konsequenzen und entlassen zwei Funktionäre.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Ostersonntag kommt es beim U20-Spiel zwischen den Frauen des FC Luzern und GC zu einem Rassismus-Skandal.

GC-Stürmerin Deborah Nyota Kabela wird von einem Staff-Mitglied des FCL als «Mohrenkopf» bezeichnet.

Nun hat der Klub aus der Innerschweiz reagiert und zwei Mitarbeitende freigestellt.

Das teilt der FC Luzern in einer Medienmitteilung mit. Mehr anzeigen

Nachdem es im Rahmen des U20-Meisterschaftsspiels der FCL-Juniorinnen am Samstag gegen GC zu einem Rassismus-Vorfall kam, bei dem die GC-Spielerin Deborah Nyota Kabela von einem FCL-Assistenztrainer als «Mohrenkopf» denunziert wurde, hat der Verein reagiert und zwei Funktionäre freigestellt.

Der Vorfall verstosse «gegen die klaren Werte des FC Luzern in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung», schreibt der FCL in einer Mitteilung am Donnerstag. Zudem sei auch ein weiterer Funktionär in den Vorfall involviert gewesen. Gemäss «Blick» hatte dieser die fehlbare Person nach dessen Aussage zu verteidigen versucht.

«Nach Abschluss der umgehend eingeleiteten und konsequent durchgeführten internen Aufarbeitung des Vorfalls hat der FC Luzern entschieden, die beiden Mitarbeitenden per sofort freizustellen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Das Verhalten der beiden Funktionäre sei in keiner Weise akzeptabel gewesen. «Weder in der Wortwahl noch in der Reaktion auf die dadurch ausgelöste Dynamik», wird FCL-Sportchef Remo Meyer zitiert. Dieser betont unmissverständlich: «Wir distanzieren uns entschieden davon. Bezüglich Rassismus verfolgt der FC Luzern eine klare Nulltoleranz-Haltung.»

Der FC Luzern bedauert die Vorkommnisse ausdrücklich. Der Klub hat mit der betroffenen Spielerin sowie mit dem GC Frauenfussball Kontakt aufgenommen und sich für den Vorfall entschuldigt.

Nati-Stars stärken Kabela den Rücken

Nach dem Vorfall hatte sich Kabela auf Instagram zu Wort gemeldet: «Fussball soll vereinen, nicht spalten. Rassismus existiert noch immer und genau deshalb müssen wir uns wehren. Nein zu Rassismus im Schweizer Fussball.»

Gegenüber «20 Minuten» sagt sie, dass sie nicht sofort realisiert habe, was genau gesagt wurde. Eine Gegenspielerin habe sie darauf aufmerksam gemacht und ihr gesagt, sie solle es nicht persönlich nehmen. «Wir schreiben das Jahr 2026 – und solche Dinge passieren immer noch. Das ist einfach unsportlich und respektlos.»

Unter ihrem Instagram-Post erhielt sie viele unterstützende Nachrichten und Emojis, darunter auch von Nati-Stars wie Iman Beney, Alayah Pilgrim, Meriame Terchoun und Coumba Sow, die mit blue Sport auch schon über Rassismus-Vorfälle gesprochen hat, die sie selbst erlebt hat.