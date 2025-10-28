Vallotto hämmert das Leder in die Maschen – die Schweiz führt in Schottland 4:2

Die Schweiz trifft heute auswärts auf Schottland. Das Testspiel könnte Pia Sundhages letztes als Nationaltrainerin der Schweiz sein. Hier kannst du die Partie im Live-Ticker verfolgen.
Di 28.10. 20:10 - 22:45 ∙ SRF zwei ∙ 155 Min
Schottland – Schweiz 2:4*
-
-
-
83. Minute
Weir mit nächster Schottland-Chance
Smith setzt sich erneut gegen Terchoun auf der linken Seite durch und passt scharf zur Mitte. Weir kann die Torchance nicht nutzen.
-
79.
Kamber ersetzt Reuteler
Reuteler ist sichtlich ausgepowert und macht Platz für Lia Kamber vom FC Basel.
-
77.
Tor von Schottland zählt nicht
Das nächste Tor fällt zwar, doch weil Weir den Ball zuvor an die Hand bekommt, zählt der Treffer zu Recht nicht.
-
72. Minute
Vallotto haut das Leder zum 4:2 in die Maschen
Aus rund 20 Metern zieht Vallotto einfach mal ab und haut das Ding direkt unter die Latte. Torhüterin Gibson sieht nicht wirklich gut aus.
-
70. Minute
Terchoun kommt für Riesen
-
65. Minute
Schottland vergibt Grosschance
Peng unterschätzt einen hohen Ball komplett, danach hat die Schweiz grosses Glück, dass die Schottinnen die Kugel nicht über die Linie schieben.
-
62. Minute
Dreifachwechsel bei Schottland
Thomas kommt für McGovern, Smith für Muir und Howat für Hanson.
-
61. Minute
Peng klärt zur Ecke
Ivelj leitet mit einem Fehlpass eine Chance der Schottinnen ein. Am Ende klärt Peng einen Schuss, knapp ausserhalb des Sechzehners abgefeuert, zur Ecke.
-
57. Minute
Durchatmen ist angesagt
Nach dem dritten Treffer der Schweiz, bleibt es für ein paar Minuten ruhig. Zumindest erspielen sich die beiden Teams in dieser Phase keine Torchancen.
-
52. Minute
Schertenleib trifft doppelt
Schertenleib geht ins Dribbling und zieht von ausserhalb des Sechzehners ab. Ihr Schuss klatscht einer Schottin an den Rücken und ist deshalb unhaltbar.
-
46. Minute
Sundhage wechselt dreifach
Vallotto kommt für Xhemaili ins Spiel, Crnogorcevic für Stierli und Csillag ersetzt Lehmann. Crnogorcevic spielt tatsächlich in der Innenverteidigung.
-
Halbzeit in Dunfermline
Im Testspiel zwischen Schottland und der Schweiz steht es nach einer turbulenten ersten Halbzeit 2:2.
-
45.+2
Eigentor! Schottland gleicht noch vor der Pause aus
Kurz vor dem Pausenpfiff kommt Schottland zu einer Ecke. Der Ball wird scharf auf den ersten Pfosten gezogen und von Reuteler unglücklich ins eigene Tor abgelenkt.
-
41. Minute
Beney schiesst ihr erstes Tor im Nati-Dress
Reuteler treibt den Ball im Mittelfeld und spielt dann einen Schnittstellenpass auf Beney. Die zieht schön zur Mitte und schiebt den Ball souverän ins Eck zum 2:1. Es ist im 17. Länderspiel ihr ersts Tor.
-
39. Minute
Erin Cuthbert knallt das Leder an die Latte
Erin Cuthbert erhält zu viel Platz, zieht aus 15 Metern ab, und ihr Abschluss knallt an die Latte. Die Führung wäre gar nicht mal unverdient gewesen.
-
35. Minute
McGovern gleicht für Schottland aus
Weir schlägt nahe der Mittellinie einen hohen Ball zur Mitte, den McGovern direkt aus der Luft abnimmt und über Livia Peng lupft. Ein genialer Treffer, den sie genau so wohl kein zweites Mal erzielt.
-
31.
Kein Elfmeter für Schottland
Ivelj bringt ihre Gegenspielerin im Sechzehner zu Fall, zumindest sehen das die Schotten so. Der Pfiff der Schiedsrichterin bleibt aber aus und das geht auch in Ordnung.
-
24. Minute
Schertenleib nickt zum 1:0 ein
Reuteler lanciert Lehmann, die direkt zur Mitte flankt. Dort steigt Schertenleib im Fünfmeterraum am höchsten und nickt zum 1:0 ein.
-
19. Minute
Nächste Top-Chance für Schottland
Die Schottinnen lancieren einen Angriff über die rechte Seite, der Pass kommt zur Mitte, Julia Stierli kann nicht klären und Ivelj steht nicht nah genug bei McGovern. Doch die haut das Leder aus bester Position weit übers Tor.
-
17. Minute
Reuteler geht in den Abschluss
Lehmann legt auf Reuteler ab, die nicht lange zögert und aus rund 20 Metern in den Abschluss geht. Ein guter Versuch, aber keine echte Prüfung für die Torhüterin.
-
13. Minute
Erste Top-Chance für Schottland
Nach einer Ecke wird es brandgefährlich, Noelle Maritz verhindert den Führungstreffer für Schottland mit einem Block auf der Linie.
-
12. Minute
Lia Wälti geht zu Boden
Nach einem Zusammenprall geht Lia Wälti zu Boden, das Spiel läuft aber erst Mal kurz weiter. Weiter geht es auch für die Kapitänin.
-
8. Minute
Ruhige Startphase
Noch sehen wir hier ein munteres Abtasten ohne grösseren Aufreger.
-
4. Minute
Neue Positionen für Beney und Riesen
Iman Beney spielt heute am linken Flügel, Nadine Riesen am rechten. Zuletzt war das meist genau andersrum.
-
2. Minute
Erster Kopfball von Xhemaili
Die Schweizerinnen nehmen gegen die defensiven Schottinen das Zepter in die Hand. Xhemaili bringt einen ersten Kopfball Richtung Tor, wirklich gefährlich wird es aber nicht.
-
Anstoss für die Schweiz
Schertenleib steht am Mittelpunkt und spielt den ersten Pass in dieser Partie.
-
-
-
-
Gleich geht es hier los
Die Spielerinnen sind auf dem Feld, die Nationalhymnen sind gespielt. Pünktlich um 20.30 Uhr wird es hier losgehen …
-
So spielt die Schweizer Nati
Startelf: Peng; Ivelj, Stierli, Maritz; Riesen, Reuteler, Wälti, Xhemaili, Beney; Schertenleib, Lehmann.
-
Zwei Wechsel im Vergleich zum Kanada-Spiel
Alisha Lehmann rückt für Alayah Pilgrim (fehlt verletzt) in die Startelf. In der Verteidigung spielt Noemi Ivelj anstelle von Viola Calligaris. Ansonsten setzt Pia Sundhage auf die gleichen Spielerinnen wie beim 1:0-Sieg gegen Kanada.
-
Sundhages Zukunft ist noch nicht geklärt
Pia Sundhage würde gerne Trainerin der Schweizer Nati bleiben. Allerdings nur unter einer Bedingung: «Ich habe gesagt, dass ich gerne weitermache, sofern ich einen Vollzeit-Assistenten erhalte, um das Beste aus mir herauszuholen.» Ob der Verband diese Forderungen erfüllen kann oder will, ist noch nicht klar.
-
Schottland ist der Schweiz dicht auf den Fersen
Die Schweiz belegt in der FIFA-Weltrangliste Platz 24, direkt dahinter folgt Schottland. Nadine Riesen ist sich dessen bewusst, gibt sich aber am Tag vor dem Spiel selbstbewusst. «Wir wollen klar zeigen, dass wir das bessere Team sind und das auch auf dem Platz umsetzen.»
-
Testspiel-Sieg gegen Kanada macht Mut
Am Freitag hat die Schweizer Nati in Luzern das Testspiel gegen das in der Weltrangliste im 9. Rang klassierte Kanada mit 1:0 gewonnen. Etwas mehr als 10'000 Fans kamen ins Stadion und sahen, wie Alayah Pilgrim das einzige Tor der Partie erzielte. Das wird sich heute definitiv nicht wiederholen, denn Pilgrim hat die Reise nach Schottland aufgrund einer Verletzung nicht mitgemacht.
-
-
