Vallotto hämmert das Leder in die Maschen – die Schweiz führt in Schottland 4:2

Häberli über Entlassung bei Servette: «In Luzern hat es mehr wehgetan»

Nach der zweiten Meisterschaftsrunde musste Trainer Thomas Häberli bei Servette gehen, obwohl der Luzerner das Team im Vorjahr noch auf Platz 2 geführt hatte. Der 51-Jährige blickt mit blue Sport auf die Zeit in Genf zurück.

27.10.2025