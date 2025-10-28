  1. Privatkunden
Ticker Vallotto hämmert das Leder in die Maschen – die Schweiz führt in Schottland 4:2

Patrick Lämmle

28.10.2025

Die Schweiz trifft heute auswärts auf Schottland. Das Testspiel könnte Pia Sundhages letztes als Nationaltrainerin der Schweiz sein. Hier kannst du die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Redaktion blue Sport

28.10.2025, 20:15

28.10.2025, 22:18

Fussball Frauen Länderspiel: Schottland - Schweiz
live
Fussball Frauen Länderspiel: Schottland - Schweiz

Di 28.10. 20:10 - 22:45 ∙ SRF zwei ∙ 155 Min

Mit tv.blue.ch anschauen

Schottland – Schweiz 2:4*

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 83. Minute

    Weir mit nächster Schottland-Chance

    Smith setzt sich erneut gegen Terchoun auf der linken Seite durch und passt scharf zur Mitte. Weir kann die Torchance nicht nutzen.

  • 79.

    Kamber ersetzt Reuteler

    Reuteler ist sichtlich ausgepowert und macht Platz für Lia Kamber vom FC Basel.

  • 77.

    Tor von Schottland zählt nicht

    Das nächste Tor fällt zwar, doch weil Weir den Ball zuvor an die Hand bekommt, zählt der Treffer zu Recht nicht.

  • 72. Minute

    Vallotto haut das Leder zum 4:2 in die Maschen

    Aus rund 20 Metern zieht Vallotto einfach mal ab und haut das Ding direkt unter die Latte. Torhüterin Gibson sieht nicht wirklich gut aus.

  • 70. Minute

    Terchoun kommt für Riesen

  • 65. Minute

    Schottland vergibt Grosschance

    Peng unterschätzt einen hohen Ball komplett, danach hat die Schweiz grosses Glück, dass die Schottinnen die Kugel nicht über die Linie schieben.

  • 62. Minute

    Dreifachwechsel bei Schottland

    Thomas kommt für McGovern, Smith für Muir und Howat für Hanson.

  • 61. Minute

    Peng klärt zur Ecke

    Ivelj leitet mit einem Fehlpass eine Chance der Schottinnen ein. Am Ende klärt Peng einen Schuss, knapp ausserhalb des Sechzehners abgefeuert, zur Ecke.

  • 57. Minute

    Durchatmen ist angesagt

    Nach dem dritten Treffer der Schweiz, bleibt es für ein paar Minuten ruhig. Zumindest erspielen sich die beiden Teams in dieser Phase keine Torchancen.

  • 52. Minute

    Schertenleib trifft doppelt

    Schertenleib geht ins Dribbling und zieht von ausserhalb des Sechzehners ab. Ihr Schuss klatscht einer Schottin an den Rücken und ist deshalb unhaltbar.

  • 46. Minute

    Sundhage wechselt dreifach

    Vallotto kommt für Xhemaili ins Spiel, Crnogorcevic für Stierli und Csillag ersetzt Lehmann. Crnogorcevic spielt tatsächlich in der Innenverteidigung.

  • Halbzeit in Dunfermline

    Im Testspiel zwischen Schottland und der Schweiz steht es nach einer turbulenten ersten Halbzeit 2:2. 

  • 45.+2

    Eigentor! Schottland gleicht noch vor der Pause aus

    Kurz vor dem Pausenpfiff kommt Schottland zu einer Ecke. Der Ball wird scharf auf den ersten Pfosten gezogen und von Reuteler unglücklich ins eigene Tor abgelenkt. 

  • 41. Minute

    Beney schiesst ihr erstes Tor im Nati-Dress

    Reuteler treibt den Ball im Mittelfeld und spielt dann einen Schnittstellenpass auf Beney. Die zieht schön zur Mitte und schiebt den Ball souverän ins Eck zum 2:1. Es ist im 17. Länderspiel ihr ersts Tor.

  • 39. Minute

    Erin Cuthbert knallt das Leder an die Latte

    Erin Cuthbert erhält zu viel Platz, zieht aus 15 Metern ab, und ihr Abschluss knallt an die Latte. Die Führung wäre gar nicht mal unverdient gewesen.

  • 35. Minute

    McGovern gleicht für Schottland aus

    Weir schlägt nahe der Mittellinie einen hohen Ball zur Mitte, den McGovern direkt aus der Luft abnimmt und über Livia Peng lupft. Ein genialer Treffer, den sie genau so wohl kein zweites Mal erzielt.

  • 31.

    Kein Elfmeter für Schottland

    Ivelj bringt ihre Gegenspielerin im Sechzehner zu Fall, zumindest sehen das die Schotten so. Der Pfiff der Schiedsrichterin bleibt aber aus und das geht auch in Ordnung.

  • 24. Minute

    Schertenleib nickt zum 1:0 ein

    Reuteler lanciert Lehmann, die direkt zur Mitte flankt. Dort steigt Schertenleib im Fünfmeterraum am höchsten und nickt zum 1:0 ein.

    Schertenleib steigt höher als ihre Gegenspielerin und nickt zum 1:0 ein.
    Schertenleib steigt höher als ihre Gegenspielerin und nickt zum 1:0 ein.
    SRF
  • 19. Minute

    Nächste Top-Chance für Schottland

    Die Schottinnen lancieren einen Angriff über die rechte Seite, der Pass kommt zur Mitte, Julia Stierli kann nicht klären und Ivelj steht nicht nah genug bei McGovern. Doch die haut das Leder aus bester Position weit übers Tor.

  • 17. Minute

    Reuteler geht in den Abschluss

    Lehmann legt auf Reuteler ab, die nicht lange zögert und aus rund 20 Metern in den Abschluss geht. Ein guter Versuch, aber keine echte Prüfung für die Torhüterin.

  • 13. Minute

    Erste Top-Chance für Schottland

    Nach einer Ecke wird es brandgefährlich, Noelle Maritz verhindert den Führungstreffer für Schottland mit einem Block auf der Linie.

  • 12. Minute

    Lia Wälti geht zu Boden

    Nach einem Zusammenprall geht Lia Wälti zu Boden, das Spiel läuft aber erst Mal kurz weiter. Weiter geht es auch für die Kapitänin.

  • 8. Minute

    Ruhige Startphase

    Noch sehen wir hier ein munteres Abtasten ohne grösseren Aufreger.

  • 4. Minute

    Neue Positionen für Beney und Riesen 

    Iman Beney spielt heute am linken Flügel, Nadine Riesen am rechten. Zuletzt war das meist genau andersrum.

  • 2. Minute

    Erster Kopfball von Xhemaili

    Die Schweizerinnen nehmen gegen die defensiven Schottinen das Zepter in die Hand. Xhemaili bringt einen ersten Kopfball Richtung Tor, wirklich gefährlich wird es aber nicht.

  • Anstoss für die Schweiz

    Schertenleib steht am Mittelpunkt und spielt den ersten Pass in dieser Partie.

