Nach der EM-Euphorie testen die Schweizerinnen gegen Kanada Keystone

Das erste Länderspiel für das Schweizer Nationalteam nach der Heim-EM ist fix: Am 24. Oktober testet das Team von Pia Sundhage in Luzern gegen Kanada, die Olympiasiegerinnen von Tokio 2021.

Keystone-SDA SDA

Der Zusammenzug der Nati beginnt am 20. Oktober und endet acht Tage später, nach der Partie in Luzern steht noch ein Auswärtsspiel an. Der nächste wichtige Fixpunkt für die EM-Viertelfinalistinnen ist der 4. November. Dann findet die Auslosung der Gruppen für die WM-Qualifikation statt. Diese dauert von Februar bis Dezember 2026.

Für die Schweizerinnen ist der Weg an die WM 2027 in Brasilien durch den Abstieg aus der Liga A der Nations League beschwerlicher geworden. Während sich die Nationen der Liga A auf direktem Weg einen Platz an diesem globalen Grossereignis sichern können, müssen die Teams der unteren Ligen mehrere Runden überstehen.

Die Schweizerinnen können sich als Gruppensiegerinnen in der Liga B höchstens einen Platz in der Playoff-Phase sichern, in der zwei Aufeinandertreffen mit Teams der Liga A oder B jeweils mit Hin- und Rückspiel überstanden werden müssen.