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Frauen-Nati Csillag reist nicht nach Nordirland

SDA

7.6.2026 - 17:13

Aurélie Csillag verzichtet aus privaten Gründen auf den Abstecher nach Nordirland mit dem Nationalteam
Aurélie Csillag verzichtet aus privaten Gründen auf den Abstecher nach Nordirland mit dem Nationalteam
Keystone

Das Nationalteam der Frauen reist ohne Aurélie Csillag zum nächsten WM-Qualifikationsspiel in Nordirland.

Keystone-SDA

07.06.2026, 17:13

07.06.2026, 17:24

Der Schweizerische Fussballverband nannte in seiner Mitteilung am Sonntag private Gründe für Csillags Verzicht, weitere Angaben machte er nicht.

Die Schweizerinnen hatten am Freitag mit einem 6:1-Sieg in Lugano den Gruppensieg und damit die Rückkehr in die Liga A der Nations League vorzeitig perfekt gemacht. Csillag erzielte in der 40. Minute das 4:1.

Die Partie gegen Nordirland findet am Dienstagabend in Lurgan statt. Auf dem Weg an die WM 2027 sind die Frauen in der 1. Playoff-Runde wieder gefordert. Dank des Aufstiegs gehen sie dort einem a-klassigen Gegner aus dem Weg.

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