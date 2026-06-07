Aurélie Csillag verzichtet aus privaten Gründen auf den Abstecher nach Nordirland mit dem Nationalteam Keystone

Das Nationalteam der Frauen reist ohne Aurélie Csillag zum nächsten WM-Qualifikationsspiel in Nordirland.

Keystone-SDA SDA

Der Schweizerische Fussballverband nannte in seiner Mitteilung am Sonntag private Gründe für Csillags Verzicht, weitere Angaben machte er nicht.

Die Schweizerinnen hatten am Freitag mit einem 6:1-Sieg in Lugano den Gruppensieg und damit die Rückkehr in die Liga A der Nations League vorzeitig perfekt gemacht. Csillag erzielte in der 40. Minute das 4:1.

Die Partie gegen Nordirland findet am Dienstagabend in Lurgan statt. Auf dem Weg an die WM 2027 sind die Frauen in der 1. Playoff-Runde wieder gefordert. Dank des Aufstiegs gehen sie dort einem a-klassigen Gegner aus dem Weg.