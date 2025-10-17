  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Europa Cup Die YB-Frauen treffen im Achtelfinal auf Sparta Prag

SDA

17.10.2025 - 13:43

Das Frauen-Team der Young Boys treffen im Achtelfinal des Europa Cups auf Sparta Prag
Das Frauen-Team der Young Boys treffen im Achtelfinal des Europa Cups auf Sparta Prag
Keystone

Das Frauen-Team der Young Boys kennt den Achtelfinal-Gegner im neu geschaffenen Wettbewerb Europa Cup. Der Schweizer Meister bekommt es mit Sparta Prag zu tun.

Keystone-SDA

17.10.2025, 13:43

17.10.2025, 14:52

Die Bernerinnen sicherten sich die Teilnahme an der K.o.-Phase auf der zweithöchsten Stufe des europäischen Klubfussballs in der Qualifikation, in der sie sich in der zweiten und entscheidenden Runde gegen den bosnischen Rekordchampion Sarajevo durchsetzten.

Sparta Prag ist mit 21 Titelgewinnen Tschechiens Rekordmeister, in den vergangenen vier Saisons musste der erfolgsverwöhnte Verein aber jeweils dem Stadtrivalen Slavia den Vortritt lassen.

Das Hinspiel wird am 11. oder 12. November in Tschechiens Hauptstadt ausgetragen, das Rückspiel in Bern am 19. oder 20. November. Der Sieger dieses Duells trifft in den Viertelfinals auf Anderlecht aus Belgien oder Austria Wien.

Meistgelesen

Frau fährt über grüne Ampel und wird geblitzt – jetzt soll sie zahlen
Frisch verheiratetes Sportler-Pärchen attackiert Sanitäterin
Jetzt kommt das garstige Herbstwetter über die Schweiz

Videos aus dem Ressort

Stéphane Cueni: «Die werden mich gegen Basel nicht sehen, weil sie noch am feiern sind»

Stéphane Cueni: «Die werden mich gegen Basel nicht sehen, weil sie noch am feiern sind»

Stéphane Cueni hat bisher ein Länderspiel für Kap Verde bestritten. Nach WM-Qualifikation des Heimatlandes seiner Eltern rechnet er aber nicht mit einem weiteren Aufgebot.

17.10.2025

Schweiz: Studentenwohnheim wird zur Laufstrecke

Schweiz: Studentenwohnheim wird zur Laufstrecke

STORY: Der Vortex ist ein aussergewöhnliches, ringförmiges Studentenwohnheim am Rande der Universität Lausanne in der Schweiz. Dort gibt es über 700 Wohnplätze und Gemeinschaftsflächen. Der Bau wurde 2019 fertiggestellt. Am Donnerstagabend fand in dem Gebäude eine ungewöhnliche Laufveranstaltung statt. Das von Studierenden organisierte Rennen führt über die spiralförmige, innere Rampe des Vortex über mehrere Ebenen. Der Lauf geht über sieben Kilometer und endet im achten Stock. Rund 2000 Läuferinnen und Läufer machten sich auf die Strecke und wurden lautstark von den zahlreichen Zuschauern angefeuert. «Ehrlich gesagt, das Rennen ist unglaublich, so im Kreis herumzulaufen. Ich finde das originell. Es war hart, aber ja, nur gute Gefühle, nur Spass.» «Der Sonnenuntergang war grossartig und unglaublich. Und sobald man hier ankommt, herrscht eine verrückte Atmosphäre, alle schreien. Man kann gar nicht anders, als in Stimmung zu kommen, es ist unglaublich. Ehrlich gesagt, ich komme wieder.» Bei so einem schönen Gemeinschaftsgefühl war die Frage von Sieg oder Niederlage eher nebensächlich. Dabeisein war alles. Die erste Auflage des Rennens 2021 war übrigens nur für Studentinnen und Studenten geöffnet. Mittlerweile dürfen auch andere Läuferinnen und Läufer hier ihre Kreise drehen. 

17.10.2025

Aston Villa schliesst Auswärtsfans von Maccabi Tel Aviv aus – Sicherheitsbedenken

Aston Villa schliesst Auswärtsfans von Maccabi Tel Aviv aus – Sicherheitsbedenken

STORY: Wenn die Fussballer von Maccabi Tel Aviv am 6. November in der Europa League beim englischen Klub Aston Villa spielen, müssen sie voraussichtlich auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten. Denn Aston Villa lässt keine Auswärtsfans zu. Zur Begründung werden Sicherheitsbedenken angegeben. Der Premier-League-Club verwies am Donnerstag auf Vorgaben der zuständigen Stellen. Diese hätten nach Rücksprache mit der Polizei auf mögliche Proteste hingewiesen. Villa erklärte, man stehe in ständigem Austausch mit Maccabi Tel Aviv und den Behörden. Die Sicherheit der Zuschauer und Anwohner habe oberste Priorität. Die UEFA erklärte, sie wolle Reisen von Fans in einem «sicheren, geschützten und einladenden Umfeld» ermöglichen. Über Sicherheitsmassnahmen entschieden jedoch die lokalen Behörden auf Basis von Risikobewertungen.  Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilte die Entscheidung: «Das ist die falsche Entscheidung. Wir werden Antisemitismus auf unseren Strassen nicht tolerieren», schrieb er auf X. Israels Aussenminister Gideon Saar bezeichnete die Entscheidung als schändlich und forderte die britischen Behörden auf, sie rückgängig zu machen.  Im Fussball, aber auch in anderen Sportarten gab es zuletzt immer wieder propalästinensische Proteste bei Sportereignissen mit israelischer Beteiligung. Hintergrund ist das israelische Vorgehen im Gazastreifen. So kam es vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Italien und Israel am Dienstagabend in Udine bei einer pro-palästinensischen Demonstration zu Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der Polizei. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. 

17.10.2025

Stéphane Cueni: «Die werden mich gegen Basel nicht sehen, weil sie noch am feiern sind»

Stéphane Cueni: «Die werden mich gegen Basel nicht sehen, weil sie noch am feiern sind»

Schweiz: Studentenwohnheim wird zur Laufstrecke

Schweiz: Studentenwohnheim wird zur Laufstrecke

Aston Villa schliesst Auswärtsfans von Maccabi Tel Aviv aus – Sicherheitsbedenken

Aston Villa schliesst Auswärtsfans von Maccabi Tel Aviv aus – Sicherheitsbedenken

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Verfolgerduell in Bern

Super LeagueVerfolgerduell in Bern

«My number one». Nati-Goalie Gregor Kobel zeigt erstmals sein Baby

«My number one»Nati-Goalie Gregor Kobel zeigt erstmals sein Baby

Keiner verdient mehr. Cristiano Ronaldo ist weiterhin der Krösus im Weltfussball

Keiner verdient mehrCristiano Ronaldo ist weiterhin der Krösus im Weltfussball