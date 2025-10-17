Das Frauen-Team der Young Boys treffen im Achtelfinal des Europa Cups auf Sparta Prag Keystone

Das Frauen-Team der Young Boys kennt den Achtelfinal-Gegner im neu geschaffenen Wettbewerb Europa Cup. Der Schweizer Meister bekommt es mit Sparta Prag zu tun.

Keystone-SDA SDA

Die Bernerinnen sicherten sich die Teilnahme an der K.o.-Phase auf der zweithöchsten Stufe des europäischen Klubfussballs in der Qualifikation, in der sie sich in der zweiten und entscheidenden Runde gegen den bosnischen Rekordchampion Sarajevo durchsetzten.

Sparta Prag ist mit 21 Titelgewinnen Tschechiens Rekordmeister, in den vergangenen vier Saisons musste der erfolgsverwöhnte Verein aber jeweils dem Stadtrivalen Slavia den Vortritt lassen.

Das Hinspiel wird am 11. oder 12. November in Tschechiens Hauptstadt ausgetragen, das Rückspiel in Bern am 19. oder 20. November. Der Sieger dieses Duells trifft in den Viertelfinals auf Anderlecht aus Belgien oder Austria Wien.