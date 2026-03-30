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Power ohne Ende Reuteler gewinnt als erste Frau die Auszeichnung zum MVP des Jahres

SDA

30.3.2026 - 04:10

Durfte als erste Frau die Auszeichnung zum MVP des Jahres entgegen nehmen: Géraldine Reuteler.
Durfte als erste Frau die Auszeichnung zum MVP des Jahres entgegen nehmen: Géraldine Reuteler.
Keystone

Géraldine Reuteler war an der Heim-EM das Gesicht des Schweizer Nationalteams. Nun darf sich die Fussballerin als erste Frau im Schweizer Teamsport «MVP des Jahres» nennen.

Keystone-SDA

30.03.2026, 04:10

30.03.2026, 06:59

Ihr Talent ist unbestritten gross, ihre Auftritte seit Jahren auffällig. Ob im Mittelfeld oder im Sturm, Géraldine Reuteler gehört stets zu den Aktivposten. Doch in der Öffentlichkeit steht sie lange Zeit im Schatten anderer. Das änderte sich mit der Heim-EM im Sommer.

Die 26-jährige Nidwaldnerin überzeugte mit Laufstärke, Kampfgeist und Spielintelligenz und führte die Schweizerinnen mit wichtigen Aktionen in ihren ersten Viertelfinal an einer Fussball-EM. Sie wurde in allen drei Gruppenpartien von der UEFA zur «Spielerin des Spiels» gewählt – ein Novum in der EM-Geschichte, bei Frauen wie Männern. Beim 2:0 gegen Island erzielte sie das richtungsweisende 1:0, im abschliessenden Gruppenspiel gegen Finnland bereitete sie das entscheidende Ausgleichstor vor.

Das EM-Zeugnis der Nati-Stars. Reuteler mit Bestnote ++ Newcomerin überrascht ++ drei Spielerinnen ungenügend

Das EM-Zeugnis der Nati-StarsReuteler mit Bestnote ++ Newcomerin überrascht ++ drei Spielerinnen ungenügend

Mit ihrer ehrlichen, bodenständigen Art und der Fähigkeit, Teamkolleginnen mitzureissen, spielte sich Reuteler in die Herzen der Nation. Auch bei Eintracht Frankfurt zählt sie in der Bundesliga und Champions League zu den Leistungsträgerinnen. Die Schweizer Fussballerin des Jahres 2024 verkörpert Kampfgeist und Kreativität gleichermassen. Sie ist eine Allrounderin durch und durch und wird als Teamplayerin von allen geschätzt.

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

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Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen und Wochen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente.

19.07.2025

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards»
Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport».

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Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch.

Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards»
Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

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Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport».

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Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch.

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Bild: Keystone

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