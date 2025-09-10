Kasper Hjulmand – Neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt

STORY: Am Mittwoch wurde bei Bayer Leverkusen der neue Trainer vorgestellt: Kasper Hjulmand ist Nachfolger des zuvor entlassenen Niederländers Erik ten Hag, der nach nur zwei Monaten im Amt gehen musste. Hjulmand war von 2020 bis 2024 dänischer Nationaltrainer: Kasper Hjulmand, Neuer Trainer Bayer Leverkusen: «Ich bin sehr anspruchsvoll. Ich verlange harte Disziplin. Bin anspruchsvoll auf und neben dem Platz. Ich sehe überall Optimierungsmöglichkeiten. Das verlange ich von mir selbst, von den Spielern und vom Trainerstab. Aber ich schreie niemanden an. Ich muss niemanden fertigmachen, um zu zeigen, dass ich eine starke Führungspersönlichkeit bin. Mir geht es darum, Dinge gemeinsam zu tun und die Menschen um mich herum zu stärken, damit sie sich stark fühlen und sie selbst sein können. Ich treffe jeden Tag Entscheidungen. Ich entscheide, was zu tun ist. Für manche ist das eine sanfte Art, Dinge zu tun. Für mich ist es genauso hart, wie ständig Leute anzuschreien. Ich bin einfach ich selbst.» Schon am Freitag steht Hjulmands erste grosse Aufgabe an: Der schwach in die Saison gestartete Vizemeister Leverkusen empfängt am 3. Bundesligaspieltag Eintracht Frankfurt in der Bayarena.

10.09.2025