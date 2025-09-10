Die Frauen der Grasshoppers gewinnen das Hinspiel der 1. Qualifikationsrunde des Europa Cups. Sie setzen sich im Letzigrund gegen den kasachischen Rekordmeister Kazygurt Schymkent mit 2:0 durch.
Matchwinnerin für die Playoff-Finalistinnen der Vorsaison war Janina Egli. Die 19-jährige Schweizer Juniorennationalspielerin zeichnete für beide Tore verantwortlich und sorgte dafür, dass die Zürcherinnen die rund 5000 km weite Reise mit einem Polster antreten können. Das Rückspiel findet in einer Woche in Kasachstan statt.