Hier wird eine GC-Spielerin als «Mohrenkopf» beschimpft Es ist ein leidiges Thema. Immer wieder kommt es auf Fussball-Plätzen zu Rassismusvorfällen Am Wochenende ereignet sich ein solcher in der U20-Meisterschaft im Spiel zwischen Luzern und GC. 07.04.2026

Es ist ein leidiges Thema. Immer wieder kommt es auf Fussball-Plätzen zu Rassismusvorfällen. Am Wochenende ereignet sich ein solcher in der U20-Meisterschaft im Spiel zwischen Luzern und GC. Die Betroffene meldet sich zu Wort und erhält viel Rückendeckung – auch von Nati-Stars.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Ostersonntag kommt es beim U20-Spiel zwischen den Frauen des FC Luzern und GC zu einem Rassismus-Skandal.

GC-Stürmerin Deborah Nyota Kabela wird von einem Staff-Mitglied des FCL als «Mohrenkopf» bezeichnet.

Kabela meldet sich nach dem Spiel auf Instagram zu Wort und schreibt: «Rassismus existiert noch immer und genau deshalb müssen wir uns wehren.»

Zahlreiche Nati-Stars stärken der GC-Stürmerin den Rücken. Mehr anzeigen

Wenn über die U20-Meisterschaft berichtet wird, dann muss schon Besonderes vorgefallen sein. So geschehen am Ostersonntag auf der Allmend in Luzern beim Spiel der U20-Frauen zwischen Luzern und GC (2:2). Deborah Nyota Kabela, Stürmerin beim Gästeteam aus Zürich, wird in den Schlussminuten rassistisch beleidigt.

Bei einem Einwurf steht die 17-Jährige unweit der Spielerinnenbank, als sie als vom Luzerner Assistenztrainer als «Mohrenkopf» denunziert wird. Der GC-Trainer kann es nicht fassen und ruft unüberhörbar: «Hey Schiri, das geht gar nicht! Hey Schiri, der hat Mohrenkopf gesagt!» Beim nächsten Unterbruch zitiert er den Unparteiischen lautstark an die Seitenlinie, um ihn über den Vorfall in Kenntnis zu setzen. Nach einer kurzen Unterredung wird die Partie dann aber fortgeführt und zu Ende gespielt.

«Fussball soll vereinen, nicht spalten»

Kabela meldet sich nach der Partie auf Instagram zu Wort: «Fussball soll vereinen, nicht spalten. Rassismus existiert noch immer und genau deshalb müssen wir uns wehren. Nein zu Rassismus im Schweizer Fussball.»

Kabela erhält für ihren Instagram-Post viel Rückendeckung. instagram.com/deborahnyotq

Gegenüber «20 Minuten» sagt sie, dass sie nicht sofort realisiert habe, was genau gesagt wurde. Eine Gegenspielerin habe sie darauf aufmerksam gemacht und ihr gesagt, sie solle es nicht persönlich nehmen. «Wir schreiben das Jahr 2026 – und solche Dinge passieren immer noch. Das ist einfach unsportlich und respektlos.»

Der Luzerner Assistenztrainer habe sich nicht entschuldigt, auf ein Gespräch mit der Cheftrainerin habe sie keine Lust gehabt. «Die Trainerin ist zwar auf mich zugekommen und wollte mit mir sprechen, aber ich hatte in dem Moment kein Verständnis dafür. Sie hat während der Situation nichts gesagt – und dann nachher das Gespräch zu suchen, das habe ich nicht gebraucht», so Kabela gegenüber «20 Minuten».

Nati-Stars stärken Kabela den Rücken

Unter ihrem Instagram-Post erhält sie viele unterstützende Nachrichten und Emojis, darunter auch von Nati-Stars wie Iman Beney, Alayah Pilgrim, Meriame Terchoun und Coumba Sow, die mit blue Sport auch schon über Rassismus-Vorfälle gesprochen hat, die sie selbst erlebt hat.

Coumba Sow: «Ich erlebe Rassismus bis heute» Coumba Sow ist nicht nur eine der besten Fussballerinnen des Landes, sondern eine junge Frau mit weitem Horizont. Ihr Leben bringt sie nun in einem Comic heraus – mit heiteren, aber auch tief traurigen Kapiteln. 04.04.2025

Luzern verurteilt entsprechendes Verhalten

Luzern hat Kenntnis vom Vorfall und schreibt in einer Stellungnahme: «Die sorgfältige, lückenlose und konsequente Aufarbeitung dieses Vorfalls hat für uns höchste Priorität und wurde umgehend eingeleitet.» Rassismus und jede Form von Diskriminierung hätten beim FC Luzern keinen Platz. «Wir verurteilen entsprechendes Verhalten klar und distanzieren uns entschieden davon.» Mit den betroffenen Personen werde man direkt und persönlich Kontakt aufnehmen.