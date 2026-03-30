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Söldnerinnen-Check Herzog mit Mega-Bock ++ Inauen trifft ++ Reuteler schreibt bei den Sports Awards Geschichte

Patrick Lämmle

30.3.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

30.03.2026, 08:46

30.03.2026, 09:06

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Nach der Niederlage in der Champions League gewinnt Chelsea in der Liga spektakulär mit 4:3 gegen Aston Villa. Peng sitzt in beiden Spielen auf der Bank.

 

Manchester City

Iman Beney

ManCity gewinnt das Derby gegen ManUtd auswärts mit 3:0. Beney wird nicht eingewechselt.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Bei der 3:4-Niederlage gegen Chelsea spielt sie durch. Beim zweiten Gegentreffer ist sie nicht nah genug dran an Torschützin Naomi Girma. Für Schlagzeilen sorgen aber andere.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Beim 1:1 gegen die London City Lionesses wird Wandeler in der 62. Minute ausgewechselt. Kaum ist sie draussen, glückt ihrem Team der Ausgleichstreffer.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Bei Piubel ist es genau anders rum. Die 25-Jährige wird in der 62. Minute eingewechselt und darf sogleich den Ausgleich bejubeln. Die Füsse hat sie aber nicht im Spiel.

 

Tottenham

Luana Bühler

Tottenham verliert gegen Arsenal gleich mit 2:5. Bühler fehlt noch immer verletzt. Wie es genau um sie steht, ist nicht klar. Tottenham lehnt eine Interviewanfrage von blue Sport ab. Die Begründung: «Wir geben in der Regel keine Interviews, in denen wir auf die Details von Verletzungen unserer Spielerinnen eingehen.»

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Liverpool

Aurélie Csillag

Die 23-Jährige kommt gerade nicht über die Rolle des Jokers hinaus. Gegen Everton wird sie in der 79. Minute beim Stand von 3:1 eingewechselt. Danach kassiert Liverpool noch einen Gegentreffer, aber immerhin gibts die drei Punkte.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Leicester City

Alisha Lehmann

Sechs Mal hat Alisha Lehmann inzwischen für Leicester City gespielt, sechs Mal hat ihr Team verloren. Gegen Brighton wird die Angreiferin in der 86. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt. In der ersten Halbzeit hätte sie die Chance, ihr Team in Führung zu schiessen – oder es zumindest zu versuchen. Doch anstatt selbst in den Abschluss zu gehen, möchte sie eine Teamkollegin in Szene setzen, das misslingt allerdings.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Unter der Woche verliert Frankfurt das Halbfinal-Hinspiel des Europa Cups zuhause mit 0:3 gegen BK Hacken. Drei Tage später gewinnt die Eintracht in der Liga 2:1 gegen Köln und festigt Platz 3, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen würde. Riesen spielt in beiden Partien durch.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Sie wird gegen Köln in der 73. Minute ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr. Beim 0:3 im Europa Cup spielte sie drei Tage zuvor durch. Auch im Europa-Cup-Rückspiel dürfte sie wie gehabt in der Startelf stehen. Am Sonntagabend gewinnt sie bei den Sports Awards als erste Frau überhaupt die Auszeichnung zum MVP (Most Valuable Player).

Power ohne Ende. Reuteler gewinnt als erste Frau die Auszeichnung zum MVP des Jahres

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Frankfurt

Noemi Ivelj

Einen Monat lang kommt sie kaum zum Einsatz, muss sich oft mit Mini-Einsätzen zufrieden geben. Gegen Köln darf sie mal wieder über die volle Distanz spielen und das erst noch auf ihrer bevorzugten Position im zentralen Mittelfeld.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Beim Überraschungssieg in der Champions League gegen OL Lyonnes sitzt Vallotto auf der Bank. Gegen Union Berlin wird sie in der 80. Minute eingewechselt und erlebt eine turbulente Schlussphase. Ihrem Team glückt das 2:3 und 3:3, dazwischen wird auch noch Torhüterin Stina Johannes vom Platz gestellt. Weil Wolfsburg schon alle Wechsel vollzogen hat, muss eine Spielerin ins Tor.

Champions-League-Viertelfinals. Barça-Frauen zerlegen Real ++ Wolfsburg schockt Lyonnes ++ Bayern und Arsenal legen vor

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Hoffenheim

Naomi Luyet

Beim 2:1-Sieg gegen Freiburg wird Luyet in der 76. Minute eingewechselt. Ein nächster Schritt zurück auf dem Weg zu alter Stärke nach monatelanger Verletzungspause.

 

Freiburg

Julia Stierli

Stierli spielt bei der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim im Abwehrzentrum durch. Bei den Gegentreffern steht sie nicht im Fokus.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Kurz vor der Pause lanciert Fölmli Nati-Kollegin Egli mit einem Pass in die Tiefe, doch der Ausgleich fällt nicht. In der 76. Minute wird sie ausgewechselt. Tore fallen keine mehr.

 

Freiburg

Leela Egli

Mit Egli steht noch eine dritte Schweizerin in der Freiburger Startelf. In der ersten Halbzeit hat sie die dicke Ausgleichschance auf dem Fuss, scheitert aber gleich doppelt.

 

Freiburg

Alena Bienz

Bienz wird in der 55. Minute für Torschützin Lisa Kolb eingewechselt. In der 78. Minute wird sie von Egli angespielt und geht in den Abschluss, doch dieser ist eine leichte Beute für die Torhüterin.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Im ersten Spiel nach ihrer Vertragsverlängerung bis 2028 spielt Leipzig gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena nur 1:1. Und Herzog sieht beim Gegentreffer in der 81. Minute so gar nicht gut aus. Bei einem Freistoss aus rund 40 Metern spekuliert sie darauf, dass eine Flanke in den Sechzehner gespielt wird und steht weit ausserhalb des Tores. Sie macht die Rechnung ohne Isabella Jaron, die den Braten riecht und den Ball direkt reinhaut.

Bei diesem Freistoss aus 40 Metern sieht Herzog gar nicht gut aus

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29.03.2026

 

RB Leipzig

Lara Marti

Lara Marti hat sich in den Wochen vor der Heim-EM das Kreuzband gerissen. Was das mit ihr gemacht hat und wo sie heute steht, darüber hat sie mit blue Sport gesprochen.

«Alleine hätte ich das nicht geschafft». Lara Marti über den Kreuzbandriss, die verpasste Heim-EM und ihr Comeback

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Union Berlin

Nadine Böhi

Union Berlin holt gegen Wolfsburg einen Punkt und dies obwohl es hinten drei Mal einschlägt. Böhi hat den einen oder anderen Wackler drin.

Portrait von Lia Kamber, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Damen, fotografiert am 28. Mai 2024 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Union Berlin

Lia Kamber

Kamber spielt beim 3:3 gegen Wolfsburg im zentralen Mittelfeld durch, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Fehlt beim 2:1-Sieg gegen SGS Essen nach ihrem Platzverweis im vorangegangenen Spiel gesperrt.

Portrait Irina Fuchs, Torhueterin der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft der Frauen,.fotografiert am 17. September 2023 in Kloten..(SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

1. FC Köln

Irina Fuchs

Die 20-Jährige kann die 1:2-Niederlage gegen Frankfurt nicht verhindern. Bei den Gegentoren machtlos.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Wird in der 74. Minute eingewechselt, am Resultat ändert sich aber nichts mehr.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

SGS Essen

Ella Touon

Die 22-Jährige hat bei Essen einen Stammplatz und spielt bei der 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen durch.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Nürnberg verliert gegen Bayern München 0:2. Meroni spielt im zentralen Mittelfeld ein weiteres Mal über die volle Distanz.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Carl Zeiss Jena glückt gegen Leipzig, unter gütiger Mithilfe von Elvira Herzog, in Unterzahl der Ausgleich zum Endstand von 1:1. Die 22-jährige Mühlemann darf 90 Minuten mittun.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Die Nati-Kapitänin zieht mit Juve in den Final der Coppa Italia ein. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel lässt Juve nichts anbrennen und gewinnt auch das Rückspiel 2:1. Wälti bereitet das zwischenzeitliche 2:0 mit einer in die Gefahrenzone getretenen Ecke vor. Nach etwas mehr als einer Stunde wird sie ausgewechselt.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Calligaris verpasste ein Spiel verletzt, ist nun aber zurück im Kader. Gegen Fiorentina wird sie allerdings nicht eingewechselt.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Auch das sind gute Nachrichten. Pilgrim fiel längere Zeit verletzt aus, sitzt im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia gegen Inter Mailand auf der Bank. Zwar kommt sie noch nicht zum Einsatz, aber sie darf sich über den Final-Einzug freuen.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Hat ein freies Wochenende und darf die Fussballschuhe und Torhandschuhe beiseite legen.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Barça zerzaust unter der Woche Real Madrid in der Champions League, dabei kommt Schertenleib zu einem Teileinsatz. Am Sonntag trafen die beiden in der Liga erneut aufeinander und erneut feiert Barça einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg und baut die Tabellenführung weiter aus. Schertenleib wird in der 70. Minute ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr. Solche dürfte es dann im Champions-League-Rückspiel am 2. April wieder geben.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Die 27-Jährige wird beim 1:0-Sieg gegen Levante bereits in der 35. Minute ausgewechselt.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Beim 2:1-Sieg gegen Le Havre bereitet Terchoun in der 64. Minute den Siegtreffer vor. Dijon ist nach 19 Runden Tabellenfünfter.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Beim 2:2 gegen Champions-League-Viertelfinalist und Tabellenführer OL Lyonnes spielt die 32-Jährige durch. Sieht in der einen oder anderen Aktion nicht gut aus, bei den Gegentreffern trifft sie aber keine Schuld.

 

RC Strassburg

Ana-Maria Crnogorcevic

Auch Crnogorcevic steht in der Startelf und wird erst kurz vor Schluss (87.) ausgewechselt. Die 35-Jährige bewahrt ihr Team mit einer Klärungsaktion auf der Linie in der ersten Halbzeit vor dem drohenden Rückstand.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

PSV Eindhoven gewinnt gegen NAC Breda 4:1 und grüsst weiter von der Spitze. Xhemaili spielt durch, bleibt aber für einmal ohne Skorerpunkt.

🇺🇲 USA

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Gaillard

Tampa Bay gewinnt gegen DC Power 2:0. Sandrine Gaillard wird in der 90. Minute ausgewechselt.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Inauen steht gegen den FK Haugesund in der Startelf und erzielt in der 76. Minute mit einem präzisen Flachschuss ins nahe Eck das erlösende 3:2. Am Ende siegt Valerenga trotz 0:2-Rückstand mit 4:2.

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