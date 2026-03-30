Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Nach der Niederlage in der Champions League gewinnt Chelsea in der Liga spektakulär mit 4:3 gegen Aston Villa. Peng sitzt in beiden Spielen auf der Bank.

Manchester City Iman Beney

ManCity gewinnt das Derby gegen ManUtd auswärts mit 3:0. Beney wird nicht eingewechselt.

Aston Villa Noelle Maritz

Bei der 3:4-Niederlage gegen Chelsea spielt sie durch. Beim zweiten Gegentreffer ist sie nicht nah genug dran an Torschützin Naomi Girma. Für Schlagzeilen sorgen aber andere.

West Ham United Leila Wandeler

Beim 1:1 gegen die London City Lionesses wird Wandeler in der 62. Minute ausgewechselt. Kaum ist sie draussen, glückt ihrem Team der Ausgleichstreffer.

West Ham United Seraina Piubel

Bei Piubel ist es genau anders rum. Die 25-Jährige wird in der 62. Minute eingewechselt und darf sogleich den Ausgleich bejubeln. Die Füsse hat sie aber nicht im Spiel.

Tottenham Luana Bühler

Tottenham verliert gegen Arsenal gleich mit 2:5. Bühler fehlt noch immer verletzt. Wie es genau um sie steht, ist nicht klar. Tottenham lehnt eine Interviewanfrage von blue Sport ab. Die Begründung: «Wir geben in der Regel keine Interviews, in denen wir auf die Details von Verletzungen unserer Spielerinnen eingehen.»

Liverpool Aurélie Csillag

Die 23-Jährige kommt gerade nicht über die Rolle des Jokers hinaus. Gegen Everton wird sie in der 79. Minute beim Stand von 3:1 eingewechselt. Danach kassiert Liverpool noch einen Gegentreffer, aber immerhin gibts die drei Punkte.

Leicester City Alisha Lehmann

Sechs Mal hat Alisha Lehmann inzwischen für Leicester City gespielt, sechs Mal hat ihr Team verloren. Gegen Brighton wird die Angreiferin in der 86. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt. In der ersten Halbzeit hätte sie die Chance, ihr Team in Führung zu schiessen – oder es zumindest zu versuchen. Doch anstatt selbst in den Abschluss zu gehen, möchte sie eine Teamkollegin in Szene setzen, das misslingt allerdings.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Unter der Woche verliert Frankfurt das Halbfinal-Hinspiel des Europa Cups zuhause mit 0:3 gegen BK Hacken. Drei Tage später gewinnt die Eintracht in der Liga 2:1 gegen Köln und festigt Platz 3, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen würde. Riesen spielt in beiden Partien durch.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Sie wird gegen Köln in der 73. Minute ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr. Beim 0:3 im Europa Cup spielte sie drei Tage zuvor durch. Auch im Europa-Cup-Rückspiel dürfte sie wie gehabt in der Startelf stehen. Am Sonntagabend gewinnt sie bei den Sports Awards als erste Frau überhaupt die Auszeichnung zum MVP (Most Valuable Player).

Frankfurt Noemi Ivelj

Einen Monat lang kommt sie kaum zum Einsatz, muss sich oft mit Mini-Einsätzen zufrieden geben. Gegen Köln darf sie mal wieder über die volle Distanz spielen und das erst noch auf ihrer bevorzugten Position im zentralen Mittelfeld.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Beim Überraschungssieg in der Champions League gegen OL Lyonnes sitzt Vallotto auf der Bank. Gegen Union Berlin wird sie in der 80. Minute eingewechselt und erlebt eine turbulente Schlussphase. Ihrem Team glückt das 2:3 und 3:3, dazwischen wird auch noch Torhüterin Stina Johannes vom Platz gestellt. Weil Wolfsburg schon alle Wechsel vollzogen hat, muss eine Spielerin ins Tor.

Hoffenheim Naomi Luyet

Beim 2:1-Sieg gegen Freiburg wird Luyet in der 76. Minute eingewechselt. Ein nächster Schritt zurück auf dem Weg zu alter Stärke nach monatelanger Verletzungspause.

Freiburg Julia Stierli

Stierli spielt bei der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim im Abwehrzentrum durch. Bei den Gegentreffern steht sie nicht im Fokus.

Freiburg Svenja Fölmli

Kurz vor der Pause lanciert Fölmli Nati-Kollegin Egli mit einem Pass in die Tiefe, doch der Ausgleich fällt nicht. In der 76. Minute wird sie ausgewechselt. Tore fallen keine mehr.

Freiburg Leela Egli

Mit Egli steht noch eine dritte Schweizerin in der Freiburger Startelf. In der ersten Halbzeit hat sie die dicke Ausgleichschance auf dem Fuss, scheitert aber gleich doppelt.

Freiburg Alena Bienz

Bienz wird in der 55. Minute für Torschützin Lisa Kolb eingewechselt. In der 78. Minute wird sie von Egli angespielt und geht in den Abschluss, doch dieser ist eine leichte Beute für die Torhüterin.

RB Leipzig Elvira Herzog

Im ersten Spiel nach ihrer Vertragsverlängerung bis 2028 spielt Leipzig gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena nur 1:1. Und Herzog sieht beim Gegentreffer in der 81. Minute so gar nicht gut aus. Bei einem Freistoss aus rund 40 Metern spekuliert sie darauf, dass eine Flanke in den Sechzehner gespielt wird und steht weit ausserhalb des Tores. Sie macht die Rechnung ohne Isabella Jaron, die den Braten riecht und den Ball direkt reinhaut.

Bei diesem Freistoss aus 40 Metern sieht Herzog gar nicht gut aus 29.03.2026

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti hat sich in den Wochen vor der Heim-EM das Kreuzband gerissen. Was das mit ihr gemacht hat und wo sie heute steht, darüber hat sie mit blue Sport gesprochen.

Union Berlin Nadine Böhi

Union Berlin holt gegen Wolfsburg einen Punkt und dies obwohl es hinten drei Mal einschlägt. Böhi hat den einen oder anderen Wackler drin.

Union Berlin Lia Kamber

Kamber spielt beim 3:3 gegen Wolfsburg im zentralen Mittelfeld durch, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Fehlt beim 2:1-Sieg gegen SGS Essen nach ihrem Platzverweis im vorangegangenen Spiel gesperrt.

1. FC Köln Irina Fuchs

Die 20-Jährige kann die 1:2-Niederlage gegen Frankfurt nicht verhindern. Bei den Gegentoren machtlos.

1. FC Köln Lydia Andrade

Wird in der 74. Minute eingewechselt, am Resultat ändert sich aber nichts mehr.

SGS Essen Ella Touon

Die 22-Jährige hat bei Essen einen Stammplatz und spielt bei der 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen durch.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Nürnberg verliert gegen Bayern München 0:2. Meroni spielt im zentralen Mittelfeld ein weiteres Mal über die volle Distanz.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Carl Zeiss Jena glückt gegen Leipzig, unter gütiger Mithilfe von Elvira Herzog, in Unterzahl der Ausgleich zum Endstand von 1:1. Die 22-jährige Mühlemann darf 90 Minuten mittun.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Die Nati-Kapitänin zieht mit Juve in den Final der Coppa Italia ein. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel lässt Juve nichts anbrennen und gewinnt auch das Rückspiel 2:1. Wälti bereitet das zwischenzeitliche 2:0 mit einer in die Gefahrenzone getretenen Ecke vor. Nach etwas mehr als einer Stunde wird sie ausgewechselt.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris verpasste ein Spiel verletzt, ist nun aber zurück im Kader. Gegen Fiorentina wird sie allerdings nicht eingewechselt.

AS Rom Alayah Pilgrim

Auch das sind gute Nachrichten. Pilgrim fiel längere Zeit verletzt aus, sitzt im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia gegen Inter Mailand auf der Bank. Zwar kommt sie noch nicht zum Einsatz, aber sie darf sich über den Final-Einzug freuen.

US Sassuolo Noemi Benz

Hat ein freies Wochenende und darf die Fussballschuhe und Torhandschuhe beiseite legen.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Barça zerzaust unter der Woche Real Madrid in der Champions League, dabei kommt Schertenleib zu einem Teileinsatz. Am Sonntag trafen die beiden in der Liga erneut aufeinander und erneut feiert Barça einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg und baut die Tabellenführung weiter aus. Schertenleib wird in der 70. Minute ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr. Solche dürfte es dann im Champions-League-Rückspiel am 2. April wieder geben.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Die 27-Jährige wird beim 1:0-Sieg gegen Levante bereits in der 35. Minute ausgewechselt.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Beim 2:1-Sieg gegen Le Havre bereitet Terchoun in der 64. Minute den Siegtreffer vor. Dijon ist nach 19 Runden Tabellenfünfter.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Beim 2:2 gegen Champions-League-Viertelfinalist und Tabellenführer OL Lyonnes spielt die 32-Jährige durch. Sieht in der einen oder anderen Aktion nicht gut aus, bei den Gegentreffern trifft sie aber keine Schuld.

RC Strassburg Ana-Maria Crnogorcevic

Auch Crnogorcevic steht in der Startelf und wird erst kurz vor Schluss (87.) ausgewechselt. Die 35-Jährige bewahrt ihr Team mit einer Klärungsaktion auf der Linie in der ersten Halbzeit vor dem drohenden Rückstand.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

PSV Eindhoven gewinnt gegen NAC Breda 4:1 und grüsst weiter von der Spitze. Xhemaili spielt durch, bleibt aber für einmal ohne Skorerpunkt.

🇺🇲 USA

Tampa Bay Sun Sandrine Gaillard

Tampa Bay gewinnt gegen DC Power 2:0. Sandrine Gaillard wird in der 90. Minute ausgewechselt.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Inauen steht gegen den FK Haugesund in der Startelf und erzielt in der 76. Minute mit einem präzisen Flachschuss ins nahe Eck das erlösende 3:2. Am Ende siegt Valerenga trotz 0:2-Rückstand mit 4:2.