Die Frauen-Nati steht gegen die Türkei vor den wohl entscheidenden Spielen um den Gruppensieg in der WM-Quali. Holt sich das Team von Rafel Navarro im Heimspiel in Zürich die drei Punkte?
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Liveticker
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Liveticker beendet
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Und dann ist Pause im Letzigrund. Da muss in der zweiten Halbzeit mehr kommen von der Nati.
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43.
Wenn die Schweiz den Ball verliert, haben die Türkinnen extrem viele Räume. Doch sie nutzen die eigentlich vielversprechenden Umschaltmomente nicht. Zum Glück für die Nati.
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34.
Schertenleib hat den nächsten Abschluss. Ihr Schuss aus 16 Metern geht aber deutlich drüber.
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31.
Erste gute Chance für die Nati. Reuteler bringt eine Hereingabe spektakulär direkt aus der Luft aufs Tor. Akgöz ist zur Stelle und lenkt den Ball über die Latte.
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28.
Die Schweiz hat mehr Ballbesitz und auch Zug nach vorne, doch beim letzten Pass fehlt oft die nötige Genauigkeit.
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18.
Latte! Jetzt hat die Nati Glück. Die Türkei kommt nach einer Flanke zum Kopfball, der Ball klatscht an die Torumrandung und von dort aus wieder vor die Füsse einer türkischen Stürmerin. Während Peng sich bei der Flanke zuvor noch verschätzt hat, zeigt sie beim Nachschuss dann eine tolle Parade.
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14.
Und plötzlich kommen die Türkinnen zur besten Chance des Spiels. Hancar könnte nach einem Ballgewinn alleine aufs Tor ziehen, entscheidet sich aber, aus 50 Metern abzuziehen, und will so die aus dem Tor geeilte Peng düpieren. Der Abschluss geht neben das Tor.
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9.
Schertenleib bringt einen Ball gefährlich in die Mitte, wo die türkische Torhüterin Akgöz in letzter Sekunde mit den Fäusten rettet. Der Eckball danach bringt nichts ein.
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4.
Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld wird es erstmals gefährlich. In der Mitte kommt Xhemaili zum Abschluss, verzieht aber deutlich.
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1.
Los gehts. Die Schweiz hat Anstoss und spielt von links nach rechts.
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Die Spielerinnen laufen ein
In wenigen Augenblicken geht die Partie los. Es folgen die Nationalhymnen.
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Die Aufstellung der Nati
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Hallo ...
und herzlich willkommen zum WM-Quali-Spiel zwischen der Schweiz und Türkei. Das Frauen-Nationalteam will sich in eine gute Position um den Gruppensieg bringen, bevor es am Samstag in Sinop wiederum gegen die Türkei spielt.
Die Nati und die Türkinnen haben ihre ersten beiden Spiele gegen Nordirland und Malta jeweils gewinnen können. Die Schweiz liegt dank des besseren Torverhältnis (6:1 zu 4:0) auf Rang 1. Ensprechend wichtig wäre fürs Team vom Rafel Navarro ein Sieg heute Abend.