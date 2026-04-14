und herzlich willkommen zum WM-Quali-Spiel zwischen der Schweiz und Türkei. Das Frauen-Nationalteam will sich in eine gute Position um den Gruppensieg bringen, bevor es am Samstag in Sinop wiederum gegen die Türkei spielt.

Die Nati und die Türkinnen haben ihre ersten beiden Spiele gegen Nordirland und Malta jeweils gewinnen können. Die Schweiz liegt dank des besseren Torverhältnis (6:1 zu 4:0) auf Rang 1. Ensprechend wichtig wäre fürs Team vom Rafel Navarro ein Sieg heute Abend.