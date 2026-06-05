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WM-Quali im Ticker Kapitaler Fehler von Malta – Reuteler erhöht auf 5:1

Patrick Lämmle

5.6.2026

Mit einem Sieg gegen Malta kann sich die Schweizer Frauen-Nati bei der Stadion-Eröffnung in Lugano den Gruppensieg am vorletzten Spieltag sichern. Hier kannst du die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Redaktion blue Sport

05.06.2026, 19:20

05.06.2026, 21:04

Schweiz vs. Malta
5:1 *
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 76.

    Csillag durch Wandeler ersetzt

    Jetzt hat Csillag Feierabend, für die kommt Wandeler.

  • 74.

    Csillag scheitert am Pfosten

    Die Schweizerin tankt sich über die rechte Seite mit einem Energieanfall durch. Auch ihr Abschluss ist gut, aber ein paar Zentimeter zu ungenau. Vom Innenpfosten springt der Ball zurück ins Feld.

  • 70.

    Reuteler trifft zum 5:1

    Da ist der erste Treffer der Schweizerinnen in der zweiten Halbzeit. Nach einem kapitalen Fehler im Aufbauspiel von Malta grätscht Reuteler den Ball ins Netz. Nehmen wir an, dieses Geschenk.

  • 67.

    Sow und Vallotto kommen

    Frische Kräfte für die Schweiz. Sow und Vallotto werden eingewechselt, Piubel und Wälti müssen runter.

  • 62.

    Csillag vergibt nächste Chance

    Die Stürmerin erobert sich einen Ball bei einer gegnerischen Verteidigerin. Doch der Abschluss der Schweizerin geht klar am Tor vorbei – da lag deutlich mehr drin.

  • 54.

    Xhemaili verschiesst Hand-Elfmeter

    Kuriose Szene in Lugano: Trotz eines Handspiels im Strafraum von Malta reagiert Csillag blitzschnell und schiebt zum 5:1 ein. Doch die Schiedsrichterin hat das Spiel schon unterbrochen – es gibt Penalty für die Schweiz. Und diesen verschiesst Xhemaili prompt. 

  • 50.

    Die Schweiz hat weiter alles im Griff

    Auch in der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Schweiz dominiert. Schön auch zu sehen, wie ausgeglichen die Nati im ersten Durchgang war: Gleich vier verschiedene Offensiv-Spielerinnen konnten sich in die Torschützenliste eintragen.

  • 45. + 2.

    Halbzeit

    Die Schweiz geht mit diesem 4:1 in die Pause. Die Nati war hoch überlegen und somit geht der Vorsprung auch in dieser Höhe absolut in Ordnung.

  • 40.

    Die Schweiz doppelt gleich nach

    Csillag setzt sich nach einer Ecke von Wälti im Zentrum durch und köpft ein zum 4:1 für die Schweiz. Das riecht hier schon stark nach Gruppensieg für die Nati.

  • 38.

    Xhemaili erhöht nach einem Freistoss

    Die Schweiz legt hier noch einen drauf. Nach einem Freistoss von Reuteler geht Xhemaili in der Mitte völlig vergessen und kann unbedrängt zum 3:1 vollenden.

  • 34.

    Prominente Zuschauende

    Ski-Star Lara Gut-Behrami und ihr Gatte Valon Behrami sind ebenfalls im Stadion in Lugano.

  • 30.

    Piubel verpasst den Doppelpack

    Die Schweiz drückt weiter und schnuppert am 3:1. Nach einer schönen Kombination ist es Piubel, die aber knapp über das Tor schiesst.

  • 23.

    Piubel schiesst die Schweiz gleich wieder in Führung

    Die Schweizerinnen verfallen nicht in Schockstarre, sondern treffen im Gegenstoss zum 2:1. Seraina Piubel trifft präzise ins Eck. Ganz unhaltbar scheint auch dieser Abschluss nicht.

  • 22.

    Malta gleicht mit Wahnsinns-Tor aus

    Willis gelingt ein Traumtor zum Ausgleich. Sie zieht aus rund 30 Metern ab und trifft oben in den Winkel. Peng sieht natürlich unglücklich aus.

  • 18.

    Die Nati ist drückend überlegen

    Malta kommt ist mit viel Defensivarbeit beschäftigt. Es gibt viele Ecken, aber es wäre mehr drin, wenn man die Aktionen sauber zu Ende spielt.

  • 12.

    Peng checkt ein

    Ein erstes hoher Ball segelt in Richtung Schweizer Tor. Peng pflückt sich den Ball problemlos aus der Luft. Immerhin ist jetzt auch sie im Spiel.

  • 8.

    Traumtor von Schertenleib

    Schertenleib erobert sich den Ball, wird nicht attackiert, zieht aus rund achtzehn Metern ab und trifft genau ins Kreuz. Das erste Tor im neuen Stadion könnte für eine ganze Weile auch das schönste bleiben.

  • 6.

    Schertenleib mit erstem Abschluss

    Ganz stark, wie Schertenleib ihre Gegenspielerin austanzt und dann den Ball ins weite Eck schlenzt. Die Torhüterin klärt zur Ecke. Dieser bringt keine echte Gefahr.

  • 5.

    Die Schweizerinnen sind offensiv eingestellt

    Es ist klar, in welche Richtung es gehen soll: Vollgas nach vorne. Erste Halbchancen spielen sich die Schweizerinnen heraus, aber beim letzten Pass fehlt die nötige Präzision. Noch.

  • 1.

    Malta hat Anstoss

    Der Ball rollt und es dauert nicht lange bis die Schweizerinnen ein erstes Mal in Ballbesitz gelangen.

  • 0.

    Gleich geht es los hier

    Die Nationalhymnen sind gespielt, es ist alles angerichtet für einen wunderschönen Fussballabend im Tessin.

  • So spielt die Schweiz gegen Malta

    Livia Peng hütet das Tor, vor ihr spielen Nadine Riesen, Viola Calligaris, Noelle Maritz und Ana-Maria Crnogorcevic. Im Mittelfeld soll Lia Wälti für defensive Stabilität sorgen, während Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib, Seraina Piubel, Aurélie Csillag und Riola Xhemaili für ein offensives Feuerwerk sorgen sollen.

  • So qualifiziert sich die Schweiz für die WM

    Für die Playoffs hat sich die Schweiz bereits qualifiziert. Dennoch ist wäre es wichtig, dass die Schweiz den Gruppensieg holt.

    Wegweisende Spiele. Darum ist es so wichtig, dass die Frauen-Nati in der WM-Quali den Gruppensieg holt

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    Wie der Modus genau funktioniert, erklärt dir blue Sport im Video unten.

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    Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

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  • Alisha Lehmann fehlt verletzt

    Nicht im Aufgebot steht Alisha Lehmann, die verletzungsbedingt fehlt. Riola Xhemaili vermisst zwar ihre gute Freundin, macht sich aber keine Sorgen, dass sich dies in irgendeiner Art und Weise negativ auswirken sollte im Blick auf die beiden Spiele gegen Malta und Nordirland.

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  • Die Schweiz kann sich den Gruppensieg holen

    Am Freitagabend empfängt das Schweizer Nationalteam am zweitletzten Spieltag der ersten WM-Qualifikationsphase Malta. Mit einem Sieg gegen die in der Weltrangliste um 66 Ränge schlechter klassierten Gäste würde sich die Schweiz bereits vorzeitig den Gruppensieg sichern und wieder in die Liga A der Nations League aufsteigen.

  • Schweizer Frauen-Nati eröffnet Stadion in Lugano

    Im Tessin darf das Team von Trainer Rafel Navarro das neue Stadion von Lugano eröffnen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Der Trainer warnte am Tag vor dem Spiel, dass sie sich bewusst sein müssten, dass sie nicht auf einer Party seien. Aber natürlich freut sich auch der Spanier darauf, dass der Frauen-Nati die Ehre zuteil kommt, das erste Spiel in der AIL Arena zu bestreiten.

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  • Ramona Bachmann ganz persönlich

    Mit der Nationalmannschaft hat Ramona Bachmann, die aufgrund von Verletzungen die EM und danach auch die komplette Saison 2026/27 verpasst hat, noch nicht abgeschrieben. blue Sport hat die YB-Spielerin in Bern getroffen und dabei auch über die schwierigste Zeit ihres Lebens gesprochen.

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