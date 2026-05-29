Servette Chênois hat das Hinspiel des Playoff-Finals der Super League der Frauen auswärts bei YB mit 2:1 gewonnen. Sichern sich die Genferinnen im Rückspiel den Meistertitel? Die Partie jetzt live im Ticker.
Der Live-Ticker
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Liveticker
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Liveticker beendet
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45. Minute
Es ist Pause: Servette auf Meisterkurs
Kurz vor der Pause hat Granges den Anschlusstreffer für YB auf dem Fuss. Doch sie scheitert an Servette-Goalie Bottega. Ansonsten haben die Genferinnen hier alles im Griff und führen zur Halbzeit dank Toren von Sobal und Serrano mit 2:0. Im Gesamtskore führt Servette gar mit 4:1 und steht damit kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft.
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39. Minute
Erste gefährliche YB-Aktion
Die Gäste werden erstmals in der Offensive gefährlich. Frey bringt die Kugel mit einer starken Flanke ins Zentrum, wo Jelcic den Ball knapp verpasst.
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24. Minute
Starke Parade von YB-Hüterin Brunholt
Doppelchance für Servette auf das 3:0! Erst kommt Simonsson zu einem gefährlichen Kopfball, den YB-Goalie Brunholt stark pariert. Den Abpraller kann Sobal nicht verwandeln, weil sie im letzten Moment gestört wird.
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16. Minute
Tor für Servette! Serano erhöht auf 2:0
Als man das Gefühl hat, YB kommt besser in die Gänge, schlägt das Heimteam ein zweites Mal zu. Sobal lässt gleich mehrere Gegenspielerinnen stehen und bringt den Ball zur Mitte, wo er via Abpraller bei Serrano landet. Die Spanierin hat keine Mühe, auf 2:0 zu stellen.
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9. Minute
Erste Gelbe Karte gegen YB
Maria Jimenez hält ihre enteilte Gegenspielerin zurück und sieht für das taktische Foul die erste Verwarnung der Partie.
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2. Minute
Tor für Servette!
Was für ein Blitzstart des Heimteams. Martinez setzt sich auf der linken Angriffsseite durch und findet im Zentrum Stürmerin Sobal, die zu viel Zeit hat und Servette sehr früh in Führung schiesst.
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Anpfiff: Die Partie läuft!
Wer holt sich den Meistertitel?
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Die Aufstellungen sind da
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Hallo …
… und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Playoff-Final-Rückspiels zwischen Servette Chênois und den YB-Frauen. Die Genferinnen gehen mit einem 2:1-Vorsprung ins Heimspiel und können sich schon mit einem Remis den Titel sichern. Hier bist du ab 19 Uhr live mit dabei.