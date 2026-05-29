45. Minute

Kurz vor der Pause hat Granges den Anschlusstreffer für YB auf dem Fuss. Doch sie scheitert an Servette-Goalie Bottega. Ansonsten haben die Genferinnen hier alles im Griff und führen zur Halbzeit dank Toren von Sobal und Serrano mit 2:0. Im Gesamtskore führt Servette gar mit 4:1 und steht damit kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft.