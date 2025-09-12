  1. Privatkunden
In gegenseitigem Einvernehmen Houston Dash löst Vertrag mit Ramona Bachmann auf

SDA

12.9.2025 - 17:04

Eigentlich hätte Ramona Bachmann an der EM spielen sollen – dann riss sie sich das Kreuzband
Eigentlich hätte Ramona Bachmann an der EM spielen sollen – dann riss sie sich das Kreuzband
Keystone

Ramona Bachmann und Houston Dash gehen per sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wird der Vertrag mit der Schweizer Nationalstürmerin in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Keystone-SDA

12.09.2025, 17:04

12.09.2025, 17:37

Bachmann war Anfang April 2024 zum amerikanischen Klub gestossen, nachdem sie zuvor während vier Jahren für Paris Saint-Germain gespielt hatte. In den rund anderthalb Jahren, in denen sie immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, bestritt Bachmann 14 Partien für Houston; dabei gelangen ihr zwei Tore.

Der Fokus von Bachmann liegt nun, wie sie in einem Statement auf Instagram schreibt, voll und ganz auf der Reha. Kurz vor der Heim-EM hatte sich die 153-fache Schweizer Nationalspielerin in einem Training während der Vorbereitung das Kreuzband gerissen.

«Das ist nicht das Ende und ich bin motivierter als je zuvor, auf das Fussballfeld zurückzukehren», schreibt Bachmann weiter und macht damit klar: Ihre Karriere beendet die 34-Jährige noch nicht.

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

Wie fühlt sich eine Fahrt an auf einem Segelboot der «Formel 1 der Meere»? blue News-Redaktor Laurent Morel hat’s ausprobiert.

12.09.2025

Shkelqim Demhasaj fühlt sich in Neuenburg pudelwohl. Mit blue Sport spricht der Xamax-Stürmer über den Saisonstart, seine Zeit in der Super League und seinen speziellen Spitznamen.

12.09.2025

STORY: Prinz Harry posiert mit einem ukrainischen Kriegsveteranen, in Kiew. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt in Grossbritannien war er dort am Freitag zu einem unangekündigten Besuch aufgetaucht, nahm sich Zeit für Gespräche und präsentierte die von ihm gegründete Invictus Games Foundation, eine Wohltätigkeitsorganisation, die internationale sportliche Wettbewerbe für versehrte Militärangehörige veranstaltet.   Sein Selfiepartner äusserte sich erfreut. «Mein Hauptziel war es, ein Foto mit ihm zu machen, denn nicht viele Menschen haben ein Foto mit einem Prinzen. Ich möchte an dem Wettbewerb für Kriegsveteranen teilnehmen, den er heute beworben hat. Also ja, ich würde gerne hingehen und Sport treiben.» Für Prinz Harry, der selbst rund zehn Jahre lang in der britischen Armee diente, war es in diesem Jahr bereits der zweite Besuch in der Ukraine. Der Herzog von Sussex lebt mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern in Kalifornien.

12.09.2025

