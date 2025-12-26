Beney: «Wir essen nicht mit Haaland zu Mittag» Grosser Schritt im Sommer: Iman Beney erklärt bei blue Sport, wie ihr neues Leben beim Top-Club Manchester City aussieht. 23.12.2025

Bei Manchester City erlebt Beney den Profialltag auf hohem Niveau, bedauert aber den geringen Kontakt zu Top-Stars wie Haaland.

Iman Beney kennt die ganze Klaviatur der Gefühle: den tiefen Schmerz ebenso wie die übermenschliche Freude. Im Sommer 2023 war es, als sich die Schweiz anschickte, an der WM 2023 in Australien und Neuseeland eine gute Rolle zu spielen. Und Iman Beney, damals gerade mal 17-jährig, schaffte im letzten Moment den Sprung ins Aufgebot. Dann aber schlug das Schicksal zu: Die Tochter von Ex-U21-Nati-Goalie Nicolas Beney verletzte sie sich schwer – das Kreuzband! Der WM-Traum war geplatzt, bevor er richtig begonnen hatte. Niederschmetternd.

Umso mehr freuten sich die Schweizer Fussballfans für Beney, die inzwischen bei Manchester City im Mittelfeld spielt, dass die Heim-EM zum vollen Erfolg wurde – die 19-Jährige stand in allen Spielen in der Startformation.

Sie durchlebte, gerade mit der bitteren Erinnerung von 2023, ein Wellenbad der Gefühle. «Nur schon wenn wir auf den Platz gelaufen sind im St. Jakob-Park, raus aus dem Tunnel – dann gab's einen Riesenjubel. Und ich dachte: Wow, alle sind wegen uns hier.» Da muss schon gute Nerven haben, wer nicht sogleich abhebt. Zumal auch sie sagt: «Ich hätte nie gedacht, mal an einer EM vor eigenem Publikum zu spielen.»

Dank Videos wieder mitten im EM-Fieber

Die Gefühle hat Beney konserviert. Immer wieder schaut sie sich die Videos vom Sommer an, von den Busfahrten, vom Stadion, von den Spielen – um sich zu erinnern, um sich zu motivieren oder um sich zwischendurch auch mal aufzubauen. «Jedes Mal, wenn ich die Videos schaue, wünschte ich, es wäre wieder EM.»

Die Gegenwart ist aber eine andere: Manchester City. Dass sie dort spielen darf, ist zwar mitunter herausfordernd, schwierig, manchmal zäh – vor allem aber schön. «Ich geniesse es. Es ist voll cool», sagt sie.

Iman Beney spielt seit letztem Sommer bei Manchester City. imago

Beney geniesst durchaus auch die Privilegien, die inzwischen auch die Frauen bei Manchester City haben. Die gute Infrastruktur, die guten Plätze. «Wir haben einen super Campus. Und jetzt ein neues Gebäude für die Frauen.» Auch die Intensität des Trainings passt ihr. Sie ist den ganzen Tag gefordert. Training im Team, individuell, Pflege, Physiotherapie. «Es bleibt wenig Zeit für anderes.»

Nur eines bedauert Beney ein wenig: Der Austausch mit den Männern findet kaum statt – sie trainieren abgesondert. «Wir sehen sie selten. Sie sind auf der einen Seite, wir auf den anderen», sagt Beney. Weitere Erfolge würden Beney & Co. sicher helfen, die Aufmerksamkeit von Erling Haaland und anderen City-Grössen zu erhaschen. Sicher auch Erfolge mit der Nationalmannschaft.