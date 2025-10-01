Vertrag verlängern oder nicht? Jetzt wird beim Verband über Pia Sundhages Zukunft debattiert

Wie weiter mit Nati-Trainerin Pia Sundhage? Bild: KEYSTONE

Ab sofort wird beim SFV über die Personalie Pia Sundhage diskutiert. Soll der Vertrag mit der Nati-Trainerin verlängert werden oder trennt man sich von der 65-jährigen Schwedin Ende Jahr?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die grosse EM-Analyse des SFV nach dem Viertelfinal-Aus der Frauen-Nati gegen Spanien steht an. Dabei geht es auch um die Zukunft der Trainerin Pia Sundhage.

Der Vertrag der Schwedin läuft Ende Jahr aus, Sundhage hat zuletzt Interesse an einer Vertragsverlängerung über 2025 hinaus gezeigt, knüpft diese aber an die Bedingung, dass ihre beiden Assistenten fest angestellt werden.

Ex-Nati-Spielerin Fabienne Humm hat sich schon vor Wochen für einen Neuanfang mit einer neuen Trainerin ausgesprochen. Innerhalb des SFV dürfte die Personalie Sundhage kontrovers diskutiert werden. Mehr anzeigen

Das Viertelfinal-Aus gegen Spanien ist fast elf Wochen her, die grosse Turnieranalyse hat bisher noch nicht stattgefunden. Diese wurde von der SFV-Delegation auf Ende September / Anfang Oktober terminiert.

Dabei dürfte es vor allem auch um die Personalie Pia Sundhage gehen. Die Schwedin hatte im Januar 2024 einen befristeten Vertrag bis Ende 2025 als Natitrainerin unterschrieben. Bei Job-Übernahme schien klar, dass die mittlerweile 65-jährige Sundhage nach Beendigung ihres Kontrakts aufhören wird. Ihr Ziel war der EM-Viertelfinal. «Es wäre ein perfektes Ende, dann würde ich zurücktreten», meinte die Schwedin damals zu «SRF».

Sundhage stellt Bedingungen für Vertragsverlängerung

Den Viertelfinal hat sie erreicht, ihr Abgang ist aber mittlerweile nicht mehr so sicher. Sundhage machte bereits kurz nach dem Ausscheiden bekannt, dass sie sich eine Vertragsverlängerung durchaus vorstellen könne. Ihre Bedingung? Ihr Assistent Anders Johansson und ihre Assistentin Lilie Persson müssten vom Verband angestellt werden.

Sundhage hat ihren Standpunkt also längst klargemacht. Nun stecken die Verantwortlichen beim SFV um Direktorin Frauenfussball Marion Daube ihre Köpfe zusammen und wägen ab, was für und was gegen eine Vertragsverlängerung mit Sundhage spricht.

Humm: «Der richtige Moment für einen Wechsel»

Humm: «Es ist der richtige Moment für einen Trainerwechsel in der Nati» Wie weiter mit Nati-Trainerin Pia Sundhage? Fabienne Humm spricht im «Heimspiel bei der Frauen-Nati» Klartext. 19.07.2025

Ex-Nati-Stürmerin Fabienne Humm hat eine klare Haltung. Nach dem Turnier-Aus meinte sie im Heimspiel bei der Nati: «Pia Sundhage hat vieles auch gut gemacht. Dennoch ist für mich der ideale Zeitpunkt für einen Wechsel. Ich denke, um den nächsten Schritt zu machen, wäre es gut, wenn ein neuer Coach für die nächsten zwei, drei, vier Jahre übernehmen würde.»

Wie lange die EM-Retraite beim Verband dauern wird, ist noch ungewiss. Und egal wie der Trainerinnen-Entscheid ausgeht, bei den Testspielen gegen Kanada am 24. Oktober in Luzern und am 28. Oktober in Schottland sitzt Sundhage auf der Bank.