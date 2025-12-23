  1. Privatkunden
Assistentin von Navarro Julia Simic übernimmt Posten der Co-Trainerin

SDA

23.12.2025 - 15:20

Julia Simic arbeitet künftig für das Schweizer Nationalteam der Frauen
Julia Simic arbeitet künftig für das Schweizer Nationalteam der Frauen
IMAGO/Chai v.d. Laage

Julia Simic übernimmt den vakanten Posten der Co-Trainerin des Frauen-Nationalteams. Die Deutsche wird Cheftrainer Rafel Navarro assistieren, wie der Schweizerische Fussballverband mitgeteilt hat.

Keystone-SDA

23.12.2025, 15:20

23.12.2025, 15:34

Die 36-Jährige hatte selbst aktiv Fussball gespielt. Als Mittelfeldspielerin absolvierte sie zwei Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft. Nach dem Ende ihrer Spielerkarriere arbeitete sie als Trainerin und Medienexpertin: Zuletzt betreute sie die U20 von Eintracht Frankfurt und analysierte Spiele als TV-Expertin für Sky und DAZN.

«Julia verfügt über grosse internationale Erfahrung und ein modernes Verständnis des Spiels. Sie wird unserem Team sportlich wie menschlich sehr guttun, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die nächsten Schritte zu gehen», sagt der Schweizer Nationaltrainer Rafel Navarro über die Verstärkung.

Im Schweizer Staff trifft Julia Simic auf Landsfrau Nadine Angerer. Die 47-Jährige, die seit März 2024 als Goalie-Trainerin wirkt, hat ihren per Ende 2025 auslaufenden Vertrag verlängert.

