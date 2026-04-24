YB-Kapitänin Stephanie Waeber: «Vor der Saison hätte uns das sicher niemand zugetraut» 24.04.2026

Vergangenes Jahr führte Stephanie Waeber YB als Kapitänin und Torjägerin vom Dienst zum Meistertitel. Nach dem Berner Meistermärchen wird die 25-Jährige zu Saisonbeginn von einem Kreuzbandriss jäh ausgebremst. Vor dem Beginn der Playoffs hat blue Sport Waeber im Wankdorf getroffen.

«Es geht mir gut», sagt Waeber, die sich Anfang September das Kreuzband gerissen hatte und seither verletzt ausfällt. Inzwischen sei sie zwar mit den Physios und Athletiktrainern zurück auf dem Platz, «aber es braucht sicher noch Geduld, bis ich das erste Spiel machen kann». Ein Comeback in dieser Saison scheint unrealistisch. «Mein Ziel ist es, nächste Saison bereit zu sein und die ganze Vorbereitung voll mitzumachen.»

Dass ihr YB Ende Dezember einen Vertrag bis 2028 angeboten hat, zeuge von «sehr grosser Wertschätzung» und mache sie «glücklich». Für sie sei schnell klar gewesen, dass sie dieses Angebot annehme, auch wenn es Interessenten aus dem Ausland gab. Waeber meint: «Es bleibt der Traum, mal noch ins Ausland zu wechseln. Aber am meisten Sinn macht es, wenn ich in gewohntem Umfeld zurückkommen kann.»

YB kompensiert die Abgänge meisterlich

YB ist zwar als Titelverteidiger in die Saison gestartet, aber nicht als Favorit. Nach den Abgängen der beiden Nati-Juwele Iman Beney (Manchster City) und Naomi Luyet (Hoffenheim) sowie Torjägerin Courtney Strode (Austria Wien) ging viel Qualität verloren.

Und dann kam auch noch die Verletzung von Waeber dazu, die zu Beginn der Saison voranging. Sie war die Torschützin beim 1:1 gegen St.Gallen und danach auch beim 1:0-Sieg gegen Apollon in der ersten Quali-Runde der Champions League. Das Aus in der nächsten Runde kann sie nicht verhindern – und weitere Spiele kommen nicht dazu, weil danach die Verletzungshexe zuschlägt.

«Ich glaube, zu Beginn der Saison hat uns das sicher niemand zugetraut, dass wir einen Cupfinal spielen werden (0:1 gegen Servette; Anm.d.Red.) oder die Regular Season auf dem zweiten Platz abzuschliessen», sagt Waeber. «Aber Imke (Wübbenhorst; Trainerin) hat mit ihrem Staff in kurzer Zeit eine mega schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen können. Das zeigt auch ihre fachlichen Kompetenzen, dass sie nach einem grösseren Umbruch schnell ein gutes Team zusammenstellen konnte.» Sie hätten einen sehr guten Teamspirit und das sei ein wichtiger Faktor, um Leistung zeigen zu können.

Auch wenn Waeber nicht selbst auf dem Platz stehen kann, ist sie nah am Team dran. Bei den Heimspielen sei sie immer dabei und oft auch bei Auswärtspartien. Wenn ihr etwas auffalle, dann gebe sie schon mal Inputs, vor allem aber habe sie «ein offenes Ohr» für die Anliegen der Mitspielerinnen. Und natürlich drückt sie YB die Daumen, wenn YB am Sonntag in die Playoffs startet. Gegen Rapperswil-Jona sind die Bernerinnen klare Favoritinnen.