Malaurie Granges (23) hat in ihrer jungen Karriere schon zwei Kreuzbandrisse überstanden. Bild: Imago

Malaurie Granges galt als eines der grössten Talente des Schweizer Frauenfussballs, doch dann schlägt die Verletzungshexe erbarmungslos zu und bremst sie aus. Inzwischen 23-jährig, befindet sich die YB-Spielerin wieder auf der Überholspur.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Malaurie Granges wird eine grosse Karriere vorausgesagt, doch dann reisst sich die YB-Spielerin 2023 das linke Kreuzband und ein Jahr später das rechte.

Vergangene Saison feiert Granges in der Rückrunde ihr Comeback und Ende Saison den Meistertitel.

Am Freitagabend strebt die 23-Jährige nach der Titelverteidigung. Um dies zu schaffen, muss YB gegen Servette im Stade de Genève einen 1:2-Rückstand wettmachen.

Die Hoffnungen ruhen dabei auch auf Granges, die vom Ausland und der Nati träumt, und für die YB-Offensive unverzichtbar ist. Mehr anzeigen

Im Final-Hinspiel gegen Servette gehört Malaurie Granges zu den auffälligsten Akteurinnen auf dem Platz. Ein Torerfolg bleibt ihr bei der 1:2-Niederlage im Wankdorf zwar vergönnt, dennoch sticht sie mit ihren Offensivaktionen heraus. Auch am Freitag im Rückspiel dürfte die 23-Jährige wieder eine wichtige Rolle in der Offensive der Bernerinnen einnehmen.

Granges, ehemalige U-Nationalspielerin, gilt einst als eines der grössten Talente im Schweizer Frauenfussball. 2021 debütiert sie als damals 18-Jährige bei YB in der ersten Mannschaft und kommt in ihrer ersten Saison als Profi auf 19 Einsätze (3 Tore, 2 Assists) und absolviert im Sommer auch noch die Spitzensport-RS in Magglingen. In der Saison 2022/23 ist sie bereits Stammspielerin und spielt eine herausragende Vorrunde, in der sie in 10 Spielen 6 Tore markiert.

Zwei Kreuzbandrisse innert Jahresfrist

Doch dann passiert's: Am 11. März 2023, im zweiten Spiel der Rückrunde, reisst sich die zu diesem Zeitpunkt torgefährlichste YB-Spielerin das vordere Kreuzband im rechten Knie. «Das war der schwerste Moment meines Lebens. Viele Emotionen, Zweifel und jede Menge Fragen, auf die ich keine Antworten hatte», schreibt Granges auf ihrer eigenen Homepage.

Doch das Schlimmste liegt da eigentlich erst noch vor ihr. Am 10. Februar 2024 wird sie beim Rückrundenauftakt gegen Aarau in der 72. Minute eingewechselt, 11 Minuten später erzielt sie das 4:0. Ein Traum-Comeback wäre es gewesen, hätte die Verletzungshexe nicht erneut zugeschlagen. Bei einer der letzten Aktionen des Spiels reisst sich Granges ohne Fremdeinwirkung schon wieder das Kreuzband, dieses Mal im linken Knie.

Wie schon nach dem ersten Kreuzbandriss unterzieht sie sich einer Operation. Zudem beschliesst sie nun, ihren Beruf als Schreinerin aufzugeben, um sich voll und ganz auf den Fussball, respektive zunächst einmal eine optimale Reha, zu konzentrieren. Und so kämpft sich Granges erneut zurück und kommt im vergangenen Jahr auf dem Weg zum sensationellen Meistertitel in allen sechs Playoff-Spielen zum Einsatz.

Es ist Balsam für die Seele nach ihrer Leidenszeit. Sie schiesst Fotos mit ihrer Familie und sagt in einem Interview: «Es ist wirklich unglaublich.» Danach rennt sie zum Mittelkreis und feiert mit ihren Teamkolleginnen den Meistertitel. Auch mit Iman Beney und Naomi Luyet, die wie sie aus dem Wallis kommen und wissen, wie es ist, wenn man verletzungsbedingt lange ausfällt.

Sie alle hatten ihren Anteil daran, dass YB im Final-Rückspiel gegen GC nach der 0:1-Hinspielniederlage die Wende schaffte. In der 60. Minute gemeinsam mit Luyet eingewechselt, erzielt YB fünf Minuten später das 1:1. In der 69. Minute geht Granges ins eins gegen eins und ist nur noch mit einem Foul zu stoppen. Toptorjägerin Courtney Strode verwandelt den Elfmeter zum 2:1. Im Elfmeterschiessen treffen später Luyet und Beney.

Malaurie Granges (rechts) posiert mit dem Pokal. Bild: Imago

Titelverteidigung, Ausland, Nati?

In dieser Saison ist Granges nun wieder unumstrittene Stammspielerin beim amtierenden Schweizer Meister. Wettbewerbsübergreifend kommt sie in über 30 Spielen zum Einsatz und erzielt dabei 10 Tore und bereitet 2 weitere vor. Tore braucht YB auch im Final-Rückspiel am Freitag im Stade de Genève gegen Servette, denn das Hinspiel im Wankdorf vor knapp 8000 Zuschauern ging am Montag 1:2 verloren.

Es wäre die perfekte Bühne für Malaurie Granges, um ihren grossen Zielen wieder einen Schritt näherzukommen. Denn im Gespräch mit blue Sport macht sie vor dem Playoff-Final keinen Hehl daraus, dass sie noch einiges erreichen möchte als Fussballerin: «Ich habe aufgrund von Verletzungen zwei Jahre verloren. Aber es ist immer noch ein Ziel von mir, ins Ausland zu wechseln und irgendwann für die Nati zu spielen.» Dass man ausgerechnet gegen Angstgegner Servette spielen muss, treibt sie nur noch mehr an: «Wir haben gegen sie immer verloren oder unentschieden gespielt. Jetzt wäre ein guter Moment, sie zu schlagen.»

Dass YB ein Karrieresprungbrett sein kann, machten Beney (19) und Luyet (20) vor. Sie reiften in Bern zu Nationalspielerinnen heran und wechselten im vergangenen Sommer als Schweizer Meisterinnen zu Manchester City respektive Hoffenheim. Granges Vertrag bei YB läuft noch bis Sommer 2028. Aber sollte sie die Bernerinnen am Freitagabend tatsächlich zum Meistertitel führen, so könnte auch der eine oder andere Traum schon bald in Erfüllung gehen. Denn längst ist sie auch auf dem Radar von Teams aus dem Ausland …

Das Final-Rückspiel zwischen Servette und YB kannst du auf blue News ab 19.00 Uhr im Live-Ticker verfolgen.

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