Lara Marti Ende März 2025 bei einem ihrer letzten Bundesliga-Einsätze vor dem Kreuzbandriss. Imago

Lara Marti reisst sich kurz vor der Heim-EM das Kreuzband und fällt seither verletzt aus. Die Nati-Spielerin in Diensten von RB Leipzig verrät blue Sport, was ihr in schwierigen Zeiten hilft und welche Ziele sie verfolgt

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Marti arbeitet nach ihrem Kreuzbandriss intensiv für ihre Rückkehr auf den Platz und spricht offen über Fortschritte und Rückschläge während der Reha.

Die verpasste Heim-EM war für sie emotional schwierig, dennoch erlebte sie die Spiele als Fan im Stadion und sieht den Boom im Frauen-Fussball als verdiente Entwicklung.

Unterstützung durch Familie, Verein und mentale Betreuung sowie eine Vertragsverlängerung bis 2027 geben ihr Sicherheit, während sie parallel an ihrer Zukunft neben dem Fussball arbeitet. Mehr anzeigen

Lara Marti debütierte 2019 im Nationalteam und war sowohl an der EM 2022 als auch an der WM 2023 dabei, kam dort aber jeweils «nur» zu je einem Teileinsatz. Schon mehr als einmal wurde die 26-Jährige in ihrer Karriere von Verletzungen ausgebremst, ansonsten hätte sie mit Sicherheit mehr als 18 Länderspiel-Einsätze auf dem Buckel. Besonders schmerzhaft: Im vergangenen Mai reisst sie sich kurz vor der Heim-EM das Kreuzband. Mit blue Sport spricht die polyvalent einsetzbare Profifussballerin unter anderem über die schwierige Zeit nach der niederschmetternden Diagnose und verrät, was ihr auf dem Weg zurück Kraft gibt und welche Ziele sie mit RB Leipzig und der Nati verfolgt.

Lara Marti, du hast dir im Mai vor einem Jahr, kurz vor der EM, das Kreuzband gerissen. Wie geht es dir?

Die Reha bestimmt meinen Alltag, würde ich sagen. Aber grundsätzlich geht es mir ganz gut.

Was meinst du mit grundsätzlich?

Es gibt Wochen, die wirklich gut sind und du merkst, wie es bergauf geht. Aber es gibt auch Phasen, da stagnierst du oder machst kleine Rückschritte. Alle, die so eine Reha durchmachen, erzählen von diesen verschiedenen Phasen. Je nachdem in welcher Phase man ist, fühlt man sich besser oder weniger gut. Aber das ist normal und gehört halt dazu. Von daher geht es mir im Grossen und Ganzen wirklich gut.

Wo stehst du aktuell? Ist ein Comeback noch in dieser Saison realistisch?

Bei einer Kreuzband-Reha kann es fünf Monate super laufen und die nächsten drei Monate läuft es wieder nicht so gut und alles zögert sich hinaus. Der Verein und ich haben deshalb keinen genauen Zeitpunkt festgemacht. Wichtig ist, dass ich eine gute und vollständige Reha machen kann. Es müsste schon alles optimal laufen, damit ich in dieser Saison noch ein Spiel bestreiten kann. Wir schauen einfach, wie es geht, aber wir forcieren nichts.

Leipzigs Lara Marti (links) arbeitet für ihr Comeback. Bild: RB Leipzig/Motivio

Es gibt keinen guten Zeitpunkt für einen Kreuzbandriss, aber so kurz vor der Heim-EM ist es sicher doppelt bitter. Was hat das mit dir gemacht?

Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nichts mit einem macht. Eine Heim-EM erlebst du nur einmal in deiner Karriere und es war ein grosses Ziel, dort dabei zu sein. Natürlich war ich mega traurig und enttäuscht. Am Anfang darf man die Emotionen zulassen, aber dann muss man möglichst bald versuchen, die Situation zu akzeptieren. Eine solche Verletzung gehört irgendwo zu unserem Berufsrisiko.

Hast du die EM-Spiele trotzdem verfolgt?

Ja, ich war bei jedem Spiel im Stadion. Für mich war in dem Moment wichtig, dass ich die ganze Atmosphäre trotzdem erleben kann. Ich bin ja nicht nur Fussballerin, sondern auch Fussball-Fan. Und so bin ich eben auch als Fan der Mädels dorthin gegangen. Es war auch megaschön, dass sie uns das Gefühl gegeben haben, Teil des Teams zu sein, auch wenn man nicht im Kader steht.

Warst du etwas überrascht, dass die EM so einen Boom auslöst?

Es war mega schön, was für eine Euphorie wir entfachen konnten. Irgendwo ist das auch ein Stück weit das, was der Frauenfussball verdient hat. Dass wir auch gesehen werden und man sieht, was wir leisten. Aber diese Fanmärsche in Bern, das war verrückt. Nie im Leben hätte ich mir das erträumt, das war einfach nur mega, mega schön.

Für dich persönlich war es bestimmt trotzdem hart, nicht als Spielerin dabei zu sein. Wer oder was hat dir geholfen, mit diesem Rückschlag umzugehen?

Mir hat in der Anfangsphase sicher geholfen, dass ich daheim sein konnte und langjährige Freunde und die Familie um mich hatte. Man ist sehr eingeschränkt nach so einer Operation, das unterschätzt man oft ein bisschen. Mit den Krücken die Treppe hoch und runter, mal einen Kaffee oder Essen mitnehmen, das geht dann alles nicht so gut. Nach ein paar Wochen habe ich dann ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es okay ist, wenn man auch mal traurig ist oder weniger Energie hat. Weil es danach auch immer wieder mega gute Phasen gibt. Ich habe gelernt, den schlechten Phasen nicht so ein krasses Gewicht zu geben.

Wie lange warst du denn zuhause?

Die ersten sechs bis acht Wochen meiner Reha habe ich dort gemacht, danach bin ich zurück zum Verein. Es wäre fast unmöglich gewesen alleine in meiner Wohnung. Ich weiss nicht, wie ich das geschafft hätte, sehr wahrscheinlich gar nicht. Am Anfang konnte ich ja kaum etwas machen.

Hast du auch externe Hilfe von Sportpsychologen oder Mentaltrainern in Anspruch genommen?

Wir haben das Glück, dass wir in der Nati Alain Meyer (Sportpsychologe) kontaktieren dürfen. Und auch im Verein bekommen wir die Unterstützung, die wir brauchen. Es gibt immer mal wieder Gespräche, in denen es darum geht, wie man sich fühlt, wie man das Ganze wahrnimmt, was für Sachen man ändern könnte und welche man beibehalten möchte. Aber es gab auch so Phasen, in denen ich gar nicht die Energie hatte, um über mein Befinden zu reden, weil ich körperlich so erschöpft war.

Ein starkes Zeichen kam auch von deinem Verein: Ende November wurde dein Vertrag bis 2027 verlängert. Was hat dir das bedeutet?

Das war wirklich ein mega cooles Zeichen vom Verein. Sie kamen auf mich zu und haben gesagt: 'Hey, wir wollen dir Zeit geben für die Reha. Wir wollen nicht, dass du dich irgendwie gestresst fühlst und du dir wirklich die Zeit nimmst, um dich vollständig zu erholen. Das war natürlich auch eine Erleichterung, da mein Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und dafür bin ich Leipzig auch dankbar.

Gibt es auch irgendetwas Gutes an so einer Verletzung? Hat man mehr Zeit für Dinge, die man sonst nicht tun könnte?

Ich finde es immer wichtig, dass man auch versucht, das Positive zu sehen. Man ist etwas flexibler und kann vielleicht auch mal einen Ausflug machen, an ein Konzert gehen oder sonst etwas unternehmen an einem Tag, an dem das sonst nicht möglich wäre. Natürlich würde ich am liebsten immer auf dem Platz stehen, aber unsere ewig langen Auswärtsfahrten vermisse ich auch nicht (lacht). Die muss ich jetzt nicht immer mitmachen.

Du bist 26 Jahre alt und hast die besten Jahre noch vor dir. Hast du dir in der jetzigen Phase trotzdem auch schon Gedanken gemacht, wie es nach deiner Karriere weitergehen könnte?

Ich würde übertreiben, wenn ich sage, dass ich schon einen klaren Plan im Kopf habe. Aber ich mache nebenbei ein Studium an der FFHS in Betriebswirtschaft mit Sportmanagement. Ich habe jetzt noch ein Jahr Unterricht und dann ein halbes Jahr Zeit für die Bachelorarbeit. Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich nebenbei noch etwas mache, das mich auch abseits des Platzes weiterbringt.

Und welche Ziele verfolgst du mittel- und langfristig mit Leipzig und der Nati?

Also zunächst ist es mir jetzt einfach mal wichtig, dass ich eine gute Reha mache und wieder mit einem guten Gefühl Fussball spielen kann. Es ist ja wirklich eine lange Verletzung und da braucht es dann auch seine Zeit, um wieder voll in den Rhythmus zu kommen. Mit Leipzig wollen wir uns sukzessive weiter nach oben orientieren. Ich will Verantwortung übernehmen und mit meiner Erfahrung vorangehen und dabei helfen, dass wir die Ziele möglichst erreichen. Die Nati ist gerade noch weit weg. Aber ja, es ist schon auch ein Ziel von mir, dass ich dann wieder für die Nati aufgeboten werde.

Die WM im kommenden Jahr findet in Brasilien statt. Wie hört sich das an?

Ja, das wäre ein Traum, wenn wir uns qualifizieren würden und ich dabei sein könnte. Aber es ist wichtig, im Moment zu bleiben und nicht zu weit in die Zukunft zu blicken. Im Fussball kann so schnell etwas passieren. Man muss wirklich step by step nehmen und versuchen, den Weg hin zum Ziel auch zu geniessen.

Fällt dir das gar nie schwer?

Manchmal ist es schon schwierig, weil man natürlich möglichst schnell vorankommen will. Aber es braucht halt seine Zeit und da muss man geduldig bleiben. Wenn man immer nur einem Ziel hinterherrennt, dann kann man sich aus den Augen verlieren. Wer die Situation akzeptiert, fühlt sich besser und ist zufriedener, davon bin ich überzeugt.

Lara Marti schiesst Fotos während eines Bundesliga-Spiels der Männer von RB Leipzig. Bild: RB Leipzig/Motivio

Was ist dir abseits des Fussballs wichtig, was machst du gerne?

Wenn ich Zeit habe, fahre ich sicher gerne nach Hause. Und dort geht es wirklich einfach nur darum, mit meinen Leuten zusammen zu sein. Ich lese auch gerne. Wenn ich draussen sitzen kann, die Sonne scheint und ich ein Buch dabei habe, dann ist die Welt in Ordnung. Ich habe mir auch eine Kamera gekauft. Wenn das Wetter passt, dann hänge ich sie einfach um und mache Fotos. Mal sind es Porträts, mal sind es Landschaftsbilder. Ich war auch schon mal bei einem Fussballspiel unserer Männermannschaft. Da war ich während des Spiels hinter der Bande und nach dem Schlusspfiff konnte ich auch auf den Rasen gehen. Die ganze Atmosphäre mit all den Fans, das war ein mega Erlebnis.

Du scheinst eine künstlerische Ader zu haben. Wie gefällt dir denn eigentlich das neue Auswärts-Shirt der Nati?

Hey, ich war wirklich überrascht. Es ist mal etwas anderes und ich finde es irgendwie noch cool. Es war ja immer ziemlich schlicht und jetzt hat es mal ein bisschen Pepp.

So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da. Bild: SFV Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert. Bild: SFV Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt. Bild: SFV Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.» Bild: SFV Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker. Bild: SFV Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt. Bild: SFV Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich. Bild: SFV Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf. Bild: SFV So sieht das neue Auswärts-Shirt der Nati aus Das neue Auswärts-Trikot der Schweizer Nationalteams ist da. Bild: SFV Das moderne Design wurde vom Schweizer Reisepass inspiriert. Bild: SFV Dabei orientiert sich das Auswärts-Shirt am Design der Innenseiten des Passes, die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt. Bild: SFV Nati-Captain Granit Xhaka sagt: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.» Bild: SFV Das Shirt ist auch bei Lichteinstrahlung in der Dunkelheit ein echter Hingucker. Bild: SFV Hier noch einmal ein Blick auf das ganze Shirt. Bild: SFV Das neue Auswärts-Trikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich. Bild: SFV Am 31. März laufen die Nati-Stars beim Auswärtsspiel gegen Norwegen erstmals in diesem Trikot auf. Bild: SFV

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