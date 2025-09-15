Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Chelsea schlägt Aston Villa 3:1. Peng bleibt nur die Rolle als Bankdrückerin, denn zwischen den Pfosten steht Englands EM-Heldin Hannah Hampton.
Manchester City
Iman Beney
Gegen Brighton (2:1) steht Beney in der Startelf und zeigt, was in ihr steckt. Sie bereitet Chancen vor und erspielt sich selbst welche, die sie dann allerdings nicht zu nutzen weiss. Nach gut einer Stunde wird die 19-Jährige beim Stand von 1:1 ausgewechselt und darf sich über ein gelungenes Startelf-Debüt freuen.
Aston Villa
Noelle Maritz
Maritz spielt bei der 1:3-Niederlage gegen Chelsea über die volle Distanz.
West Ham United
Leila Wandeler
West Ham kassiert gegen Arsenal eine 1:5-Klatsche. Wandeler wird in der 85. Minute eingewechselt, da steht es erst 1:3.
West Ham United
Seraina Piubel
Piubel wird rund 25 Minuten vor Schluss eingewechselt, kann aber die Niederlage gegen Arsenal nicht verhindern.
Tottenham
Luana Bühler
Tottenham feiert einen 2:0-Auswärtssieg gegen Everton. Bühler fehlt noch immer verletzt.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Bei der enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim sitzt Riesen auf der Bank. Drei Tage zuvor spielte sie in der Champions-League-Quali gegen Real Madrid (1:2) durch. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Frankfurt ist gegen Hoffenheim in der ersten Halbzeit drückend überlegen und kommt zu zahlreichen Chancen. Reuteler lässt die erste dieser Chancen in der 7. Minute liegen. Am Ende setzt es eine 0:3-Niederlage ab.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Nachdem sie gegen Real Madrid nicht zum Zug kam, steht Ivelj am Wochenende erstmals in der Startelf. Vor dem zweiten Gegentreffer lässt sie sich den Ball viel zu einfach abluchsen. Da bezahlt die 18-Jährige ordentlich Lehrgeld.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Beim 3:1-Sieg gegen Jena sitzt Vallotto auf der Bank.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Luyet, die im Sommer von YB zu Hoffenheim wechselte, ist noch nicht bei 100 Prozent und steht deshalb noch nicht im Kader.
Freiburg
Julia Stierli
Stierli zeigt beim 1:0-Sieg gegen Köln eine starke Leistung in der Innenverteidigung.
Freiburg
Svenja Fölmli
Fölmli erzielt in der 70. Minute den einzigen Treffer der Partie. Nach einem Freistoss von Selina Vobian köpft die Stürmerin den Ball aus rund zehn Metern in die Maschen.
Freiburg
Aurélie Csillag
Csillag wird in der 87. Minute eingewechselt und sieht dann in der Nachspielzeit noch Gelb.
Freiburg
Alena Bienz
Bienz darf gegen Köln von Beginn an ran. In der 63. Minute wird sie beim Stand von 0:0 ausgewechselt.
Freiburg
Leela Egli
Leela Egli ist die einzige der fünf Schweizerinnen in Diensten von Freiburg, die nicht zum Einsatz kommt.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Über 10'000 Fans verfolgen die Partie gegen Bayern München und sehen, wie Herzog kurz vor der Pause mit einer starken Parade das 0:2 verhindert. Trotz des Supports sind die Bayern am Ende eine Nummer zu gross für Leipzig und gewinnen mit 3:0.
RB Leipzig
Lara Marti
Lara Marti hat sich im EM-Vorbereitungscamp das Kreuzband gerissen. Sie wird noch lange ausfallen.
Union Berlin
Nadine Böhi
Union Berlin spielt am Montag auswärts gegen Bayer Leverkusen.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Werder Bremen gewinnt auswärts gegen Nürnberg mit 4:1. Arfaoui markiert in der 12. Minute das 2:0. Bei ihrem Distanzschuss aus rund 30 Metern sieht die Torhüterin allerdings nicht gut aus. Nach einer Stunde wird sie beim Stand von 3:0 ausgewechselt.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Andrade wird gegen Freiburg nach einer Stunde eingewechselt. Der Wechsel zeigt nicht die erhoffte Wirkung, denn aus dem 0:0 wird ein 0:1.
1. FC Köln
Ella Touon
Touon kommt nicht zum Einsatz.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Am Samstag feiert Juve im Cup-Wettbewerb einen 4:0-Sieg gegen Napoli. Lia Wälti steht noch nicht im Kader.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Calligaris wird in der 83. Minute beim Stand von 3:0 eingewechselt.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Pilgrim wird im Cup-Spiel gegen Sassuolo in der 67. Minute eingewechselt und trifft 20 Minuten später sehenswert zum 3:0-Endstand. Am Donnerstag gehts in der Champions-League-Quali gegen Sporting weiter. Das Hinspiel haben die Römerinnen 1:2 verloren.
Como
Alisha Lehmann
Como schlägt Inter Mailand im Serie-A-Cup 1:0. Das einzige Tor der Partie erzielt Alisha Lehmann in der 78. Minute. Ihr Schuss wird von einer Gegenspielerin noch unhaltbar abgelenkt.
US Sassuolo
Noemi Benz
Benz sitzt bei der 0:3-Pleite gegen die AS Roma auf der Bank.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
8:0, 8:1 und nun 4:0 – Barcelona ist eindrücklich in die neue Saison gestartet. Schertenleib wird gegen DUX Logrono 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt, wartet aber weiter auf ihren ersten Skorerpunkt in der neuen Saison.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Gegen Costa Adeje Tenerife steht Ballesté erstmals in der neuen Saison nicht in der Startelf. In der 63. Minute wird sie eingewechselt. Die Partie endet torlos.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Spielfreies Wochenende.
RC Strasbourg
Eseosa Aigbogun
Spielfreies Wochenende.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Der Traum von der Champions League scheint schon ausgeträumt: PSV Eindhoven verliert das Hinspiel auswärts gegen Rosenborg mit 0:3. Im Rückspiel am kommenden Mittwoch bräuchte es wohl eine Xhemaili in Überform, um die Wende doch noch zu schaffen.
🇺🇲 USA
Seattle Reign
Ana-Maria Crnogorcevic
Das Spiel zwischen Seattle Reign und Racing Louisville musste in der Nacht auf Montag aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochen werden. Racing-Spielerin Savannah DeMelo kollabierte auf dem Platz. Jüngsten Informationen zufolge wurde sie in stabilem Zustand ins Spital eingeliefert. Crnogorcevic hatte die Partie auf der Bank gestartet.
Houston Dash
Ramona Bachmann
Ramona Bachmann und Houston Dash gehen getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wird der Vertrag mit der Schweizer Nationalstürmerin in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Valerenga hat die Weichen mit einem 3:0-Sieg Richtung Champions League gestellt. Inauen wurde nicht eingewechselt. Ob sie im Rückspiel gegen Ferencvaros zum Zug kommt, wird sich am nächsten Donnerstag zeigen.