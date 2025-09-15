  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Söldnerinnen-Check Lehmann schiesst Como zum Sieg ++ Arfaoui trifft aus 30 Metern ++ Pilgrim mit Joker-Tor

Patrick Lämmle

15.9.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

15.09.2025, 08:28

15.09.2025, 08:34

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Chelsea schlägt Aston Villa 3:1. Peng bleibt nur die Rolle als Bankdrückerin, denn zwischen den Pfosten steht Englands EM-Heldin Hannah Hampton.

 

Manchester City

Iman Beney

Gegen Brighton (2:1) steht Beney in der Startelf und zeigt, was in ihr steckt. Sie bereitet Chancen vor und erspielt sich selbst welche, die sie dann allerdings nicht zu nutzen weiss. Nach gut einer Stunde wird die 19-Jährige beim Stand von 1:1 ausgewechselt und darf sich über ein gelungenes Startelf-Debüt freuen.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Maritz spielt bei der 1:3-Niederlage gegen Chelsea über die volle Distanz.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

West Ham kassiert gegen Arsenal eine 1:5-Klatsche. Wandeler wird in der 85. Minute eingewechselt, da steht es erst 1:3.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Piubel wird rund 25 Minuten vor Schluss eingewechselt, kann aber die Niederlage gegen Arsenal nicht verhindern.

 

Tottenham

Luana Bühler

Tottenham feiert einen 2:0-Auswärtssieg gegen Everton. Bühler fehlt noch immer verletzt.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Bei der enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim sitzt Riesen auf der Bank. Drei Tage zuvor spielte sie in der Champions-League-Quali gegen Real Madrid (1:2) durch. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Frankfurt ist gegen Hoffenheim in der ersten Halbzeit drückend überlegen und kommt zu zahlreichen Chancen. Reuteler lässt die erste dieser Chancen in der 7. Minute liegen. Am Ende setzt es eine 0:3-Niederlage ab.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Nachdem sie gegen Real Madrid nicht zum Zug kam, steht Ivelj am Wochenende erstmals in der Startelf. Vor dem zweiten Gegentreffer lässt sie sich den Ball viel zu einfach abluchsen. Da bezahlt die 18-Jährige ordentlich Lehrgeld.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Beim 3:1-Sieg gegen Jena sitzt Vallotto auf der Bank.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Luyet, die im Sommer von YB zu Hoffenheim wechselte, ist noch nicht bei 100 Prozent und steht deshalb noch nicht im Kader.

 

Freiburg

Julia Stierli

Stierli zeigt beim 1:0-Sieg gegen Köln eine starke Leistung in der Innenverteidigung.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Fölmli erzielt in der 70. Minute den einzigen Treffer der Partie. Nach einem Freistoss von Selina Vobian köpft die Stürmerin den Ball aus rund zehn Metern in die Maschen.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Csillag wird in der 87. Minute eingewechselt und sieht dann in der Nachspielzeit noch Gelb.

 

Freiburg

Alena Bienz

Bienz darf gegen Köln von Beginn an ran. In der 63. Minute wird sie beim Stand von 0:0 ausgewechselt.

 

Freiburg

Leela Egli

Leela Egli ist die einzige der fünf Schweizerinnen in Diensten von Freiburg, die nicht zum Einsatz kommt.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Über 10'000 Fans verfolgen die Partie gegen Bayern München und sehen, wie Herzog kurz vor der Pause mit einer starken Parade das 0:2 verhindert. Trotz des Supports sind die Bayern am Ende eine Nummer zu gross für Leipzig und gewinnen mit 3:0.

 

RB Leipzig

Lara Marti

Lara Marti hat sich im EM-Vorbereitungscamp das Kreuzband gerissen. Sie wird noch lange ausfallen.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Union Berlin spielt am Montag auswärts gegen Bayer Leverkusen.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Werder Bremen gewinnt auswärts gegen Nürnberg mit 4:1. Arfaoui markiert in der 12. Minute das 2:0. Bei ihrem Distanzschuss aus rund 30 Metern sieht die Torhüterin allerdings nicht gut aus. Nach einer Stunde wird sie beim Stand von 3:0 ausgewechselt.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Andrade wird gegen Freiburg nach einer Stunde eingewechselt. Der Wechsel zeigt nicht die erhoffte Wirkung, denn aus dem 0:0 wird ein 0:1.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Touon kommt nicht zum Einsatz.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Am Samstag feiert Juve im Cup-Wettbewerb einen 4:0-Sieg gegen Napoli. Lia Wälti steht noch nicht im Kader.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Calligaris wird in der 83. Minute beim Stand von 3:0 eingewechselt.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Pilgrim wird im Cup-Spiel gegen Sassuolo in der 67. Minute eingewechselt und trifft 20 Minuten später sehenswert zum 3:0-Endstand. Am Donnerstag gehts in der Champions-League-Quali gegen Sporting weiter. Das Hinspiel haben die Römerinnen 1:2 verloren.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Como schlägt Inter Mailand im Serie-A-Cup 1:0. Das einzige Tor der Partie erzielt Alisha Lehmann in der 78. Minute. Ihr Schuss wird von einer Gegenspielerin noch unhaltbar abgelenkt.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Benz sitzt bei der 0:3-Pleite gegen die AS Roma auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

8:0, 8:1 und nun 4:0 – Barcelona ist eindrücklich in die neue Saison gestartet. Schertenleib wird gegen DUX Logrono 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt, wartet aber weiter auf ihren ersten Skorerpunkt in der neuen Saison.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Gegen Costa Adeje Tenerife steht Ballesté erstmals in der neuen Saison nicht in der Startelf. In der 63. Minute wird sie eingewechselt. Die Partie endet torlos.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Spielfreies Wochenende.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strasbourg

Eseosa Aigbogun

Spielfreies Wochenende.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Der Traum von der Champions League scheint schon ausgeträumt: PSV Eindhoven verliert das Hinspiel auswärts gegen Rosenborg mit 0:3. Im Rückspiel am kommenden Mittwoch bräuchte es wohl eine Xhemaili in Überform, um die Wende doch noch zu schaffen.

🇺🇲 USA

 

Seattle Reign

Ana-Maria Crnogorcevic

Das Spiel zwischen Seattle Reign und Racing Louisville musste in der Nacht auf Montag aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochen werden. Racing-Spielerin Savannah DeMelo kollabierte auf dem Platz. Jüngsten Informationen zufolge wurde sie in stabilem Zustand ins Spital eingeliefert. Crnogorcevic hatte die Partie auf der Bank gestartet.

 

Houston Dash

Ramona Bachmann

Ramona Bachmann und Houston Dash gehen getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wird der Vertrag mit der Schweizer Nationalstürmerin in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

In gegenseitigem Einvernehmen. Houston Dash löst Vertrag mit Ramona Bachmann auf

In gegenseitigem EinvernehmenHouston Dash löst Vertrag mit Ramona Bachmann auf

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Valerenga hat die Weichen mit einem 3:0-Sieg Richtung Champions League gestellt. Inauen wurde nicht eingewechselt. Ob sie im Rückspiel gegen Ferencvaros zum Zug kommt, wird sich am nächsten Donnerstag zeigen.

Mehr Frauen-Fussball

EM-Titel verpasst. Spanien trennt sich von Nationaltrainerin Tomé

EM-Titel verpasstSpanien trennt sich von Nationaltrainerin Tomé

Defizit von rund 25 Millionen Euro. Für die UEFA ist die Frauen-EM ein dickes Verlustgeschäft

Defizit von rund 25 Millionen EuroFür die UEFA ist die Frauen-EM ein dickes Verlustgeschäft

Nach starken EM-Auftritten. Top-Klubs jagen Nati-Ass Géraldine Reuteler

Nach starken EM-AuftrittenTop-Klubs jagen Nati-Ass Géraldine Reuteler

Mehr TV-Zuschauer als bei den Männern. Rekord bei Fussball-EM: 657'291 Fans in den Stadien und über 400 Millionen am TV

Mehr TV-Zuschauer als bei den MännernRekord bei Fussball-EM: 657'291 Fans in den Stadien und über 400 Millionen am TV

Bilanz zur Heim-EM. SFV-Generalsekretär Breiter: «Es war ein Sommermärchen»

Bilanz zur Heim-EMSFV-Generalsekretär Breiter: «Es war ein Sommermärchen»

Fussball-Videos

Barcelona - Valencia 6:0

Barcelona - Valencia 6:0

LALIGA | 4. Runde | Saison 25/26

14.09.2025

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

14.09.2025

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

14.09.2025

Zeidler: «Die Situation ist ernst»

Zeidler: «Die Situation ist ernst»

14.09.2025

Di Giusto: «Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht gereicht»

Di Giusto: «Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht gereicht»

14.09.2025

Barcelona - Valencia 6:0

Barcelona - Valencia 6:0

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Zeidler: «Die Situation ist ernst»

Zeidler: «Die Situation ist ernst»

Di Giusto: «Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht gereicht»

Di Giusto: «Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht gereicht»

Mehr Videos