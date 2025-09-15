Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Chelsea schlägt Aston Villa 3:1. Peng bleibt nur die Rolle als Bankdrückerin, denn zwischen den Pfosten steht Englands EM-Heldin Hannah Hampton.

Manchester City Iman Beney

Gegen Brighton (2:1) steht Beney in der Startelf und zeigt, was in ihr steckt. Sie bereitet Chancen vor und erspielt sich selbst welche, die sie dann allerdings nicht zu nutzen weiss. Nach gut einer Stunde wird die 19-Jährige beim Stand von 1:1 ausgewechselt und darf sich über ein gelungenes Startelf-Debüt freuen.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz spielt bei der 1:3-Niederlage gegen Chelsea über die volle Distanz.

West Ham United Leila Wandeler

West Ham kassiert gegen Arsenal eine 1:5-Klatsche. Wandeler wird in der 85. Minute eingewechselt, da steht es erst 1:3.

West Ham United Seraina Piubel

Piubel wird rund 25 Minuten vor Schluss eingewechselt, kann aber die Niederlage gegen Arsenal nicht verhindern.

Tottenham Luana Bühler

Tottenham feiert einen 2:0-Auswärtssieg gegen Everton. Bühler fehlt noch immer verletzt.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Bei der enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim sitzt Riesen auf der Bank. Drei Tage zuvor spielte sie in der Champions-League-Quali gegen Real Madrid (1:2) durch. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Frankfurt ist gegen Hoffenheim in der ersten Halbzeit drückend überlegen und kommt zu zahlreichen Chancen. Reuteler lässt die erste dieser Chancen in der 7. Minute liegen. Am Ende setzt es eine 0:3-Niederlage ab.

Frankfurt Noemi Ivelj

Nachdem sie gegen Real Madrid nicht zum Zug kam, steht Ivelj am Wochenende erstmals in der Startelf. Vor dem zweiten Gegentreffer lässt sie sich den Ball viel zu einfach abluchsen. Da bezahlt die 18-Jährige ordentlich Lehrgeld.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Beim 3:1-Sieg gegen Jena sitzt Vallotto auf der Bank.

Hoffenheim Naomi Luyet

Luyet, die im Sommer von YB zu Hoffenheim wechselte, ist noch nicht bei 100 Prozent und steht deshalb noch nicht im Kader.

Freiburg Julia Stierli

Stierli zeigt beim 1:0-Sieg gegen Köln eine starke Leistung in der Innenverteidigung.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli erzielt in der 70. Minute den einzigen Treffer der Partie. Nach einem Freistoss von Selina Vobian köpft die Stürmerin den Ball aus rund zehn Metern in die Maschen.

Freiburg Aurélie Csillag

Csillag wird in der 87. Minute eingewechselt und sieht dann in der Nachspielzeit noch Gelb.

Freiburg Alena Bienz

Bienz darf gegen Köln von Beginn an ran. In der 63. Minute wird sie beim Stand von 0:0 ausgewechselt.

Freiburg Leela Egli

Leela Egli ist die einzige der fünf Schweizerinnen in Diensten von Freiburg, die nicht zum Einsatz kommt.

RB Leipzig Elvira Herzog

Über 10'000 Fans verfolgen die Partie gegen Bayern München und sehen, wie Herzog kurz vor der Pause mit einer starken Parade das 0:2 verhindert. Trotz des Supports sind die Bayern am Ende eine Nummer zu gross für Leipzig und gewinnen mit 3:0.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti hat sich im EM-Vorbereitungscamp das Kreuzband gerissen. Sie wird noch lange ausfallen.

Union Berlin Nadine Böhi

Union Berlin spielt am Montag auswärts gegen Bayer Leverkusen.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Werder Bremen gewinnt auswärts gegen Nürnberg mit 4:1. Arfaoui markiert in der 12. Minute das 2:0. Bei ihrem Distanzschuss aus rund 30 Metern sieht die Torhüterin allerdings nicht gut aus. Nach einer Stunde wird sie beim Stand von 3:0 ausgewechselt.

1. FC Köln Lydia Andrade

Andrade wird gegen Freiburg nach einer Stunde eingewechselt. Der Wechsel zeigt nicht die erhoffte Wirkung, denn aus dem 0:0 wird ein 0:1.

1. FC Köln Ella Touon

Touon kommt nicht zum Einsatz.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Am Samstag feiert Juve im Cup-Wettbewerb einen 4:0-Sieg gegen Napoli. Lia Wälti steht noch nicht im Kader.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris wird in der 83. Minute beim Stand von 3:0 eingewechselt.

AS Rom Alayah Pilgrim

Pilgrim wird im Cup-Spiel gegen Sassuolo in der 67. Minute eingewechselt und trifft 20 Minuten später sehenswert zum 3:0-Endstand. Am Donnerstag gehts in der Champions-League-Quali gegen Sporting weiter. Das Hinspiel haben die Römerinnen 1:2 verloren.

Como Alisha Lehmann

Como schlägt Inter Mailand im Serie-A-Cup 1:0. Das einzige Tor der Partie erzielt Alisha Lehmann in der 78. Minute. Ihr Schuss wird von einer Gegenspielerin noch unhaltbar abgelenkt.

US Sassuolo Noemi Benz

Benz sitzt bei der 0:3-Pleite gegen die AS Roma auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

8:0, 8:1 und nun 4:0 – Barcelona ist eindrücklich in die neue Saison gestartet. Schertenleib wird gegen DUX Logrono 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt, wartet aber weiter auf ihren ersten Skorerpunkt in der neuen Saison.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Gegen Costa Adeje Tenerife steht Ballesté erstmals in der neuen Saison nicht in der Startelf. In der 63. Minute wird sie eingewechselt. Die Partie endet torlos.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Spielfreies Wochenende.

RC Strasbourg Eseosa Aigbogun

Spielfreies Wochenende.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Der Traum von der Champions League scheint schon ausgeträumt: PSV Eindhoven verliert das Hinspiel auswärts gegen Rosenborg mit 0:3. Im Rückspiel am kommenden Mittwoch bräuchte es wohl eine Xhemaili in Überform, um die Wende doch noch zu schaffen.

🇺🇲 USA

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Das Spiel zwischen Seattle Reign und Racing Louisville musste in der Nacht auf Montag aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochen werden. Racing-Spielerin Savannah DeMelo kollabierte auf dem Platz. Jüngsten Informationen zufolge wurde sie in stabilem Zustand ins Spital eingeliefert. Crnogorcevic hatte die Partie auf der Bank gestartet.

Houston Dash Ramona Bachmann

Ramona Bachmann und Houston Dash gehen getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wird der Vertrag mit der Schweizer Nationalstürmerin in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Valerenga hat die Weichen mit einem 3:0-Sieg Richtung Champions League gestellt. Inauen wurde nicht eingewechselt. Ob sie im Rückspiel gegen Ferencvaros zum Zug kommt, wird sich am nächsten Donnerstag zeigen.