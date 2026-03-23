Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Beim 1:1 gegen die London City Lionesses sitzt Peng auf der Bank. Der Serienmeister rutscht auf Platz drei ab und da Arsenal bei zwei Spielen weniger nur zwei Punkte Rückstand hat, droht gar der Absturz auf Platz 4.
Manchester City
Iman Beney
Leader Manchester City feiert gegen Tottenham einen 5:2-Sieg. Beney wird in der 82. Minute eingewechselt, drei Minuten später erzielen die Gäste noch den zweiten Treffer. Die 19-Jährige trifft keine Schuld.
Aston Villa
Noelle Maritz
In der 36. Minute bereitet sie mit einem Steilpass eine Grosschance vor, bei den Treffern auf dem Weg zum 2:1-Sieg gegen Leicester hat sie dann die Füsse nicht im Spiel.
West Ham United
Leila Wandeler
Bei der 0:5-Schlappe gegen Arsenal wird Wandeler in der 9. Minute der Nachspielzeit ausgewechselt.
West Ham United
Seraina Piubel
Die 25-Jährige wird gegen Arsenal in der 85. Minute beim Stand von 0:4 eingewechselt. In der 11. Minute der Nachspielzeit wird sie verwarnt.
Tottenham
Luana Bühler
Die am Knie verletzte Bühler fehlt Tottenham noch immer und es ist ungewiss, ob sie in dieser Saison noch ein Spiel bestreiten kann. Gegen ManCity setzt es eine 2:5-Schlappe ab.
Liverpool
Aurélie Csillag
Gegen Brighton wird die Stürmerin in der 65. Minute eingewechselt. Die Partie endet 0:0 und in der Nachspielzeit wird Csillag noch verwarnt.
Leicester City
Alisha Lehmann
In der 38. Minute wird Lehmann mustergültig bedient und schiebt aus rund neun Metern eiskalt zum 1:0 ein. Trotz des Treffers der 27-Jährigen setzt es für das Schlusslicht der Liga eine 1:2-Niederlage ab.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Beim 4:1-Sieg gegen den HSV spielt Riesen als Rechtsverteidigerin durch. Am Mittwoch geht es bereits weiter. Im Europa Cup bekommt es Frankfurt im Halbfinal-Hinspiel mit dem schwedischen Topverein BK Häcken zu tun.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
In der 79. Minute wird die 26-Jährige beim Stand von 3:1 angeschlagen ausgewechselt. Allzu schlimm dürfte es um Reuteler aber nicht stehen, zumindest feiert sie den Sieg mit ihren Teamkolleginnen und hat dabei ein breites Lachen im Gesicht.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Für Reuteler kommt Ivelj ins Spiel. Beim vierten Frankfurt-Treffer hat sie die Füsse nicht im Spiel.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Hoffenheim steht Vallotto nicht im Kader. Während die Männer gegen den Abstieg kämpfen, treffen die Wölfinnen am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zuhause auf OL Lyonnes.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Erstmals seit ihrem Wechsel im vergangenen Sommer von YB zu Hoffenheim kommt Luyet zum Einsatz. Gegen Wolfsburg wird die 20-Jährige in der 85. Minute für die Niederländerin Nike Van Dijk eingewechselt. Es bleibt beim 0:1. Für Luyet persönlich ist es trotz der Niederlage ein grosser Tag.
Freiburg
Julia Stierli
Zur Pause wird Stierli beim Stand von 0:0 eingewechselt. Am Ende verliert Freiburg 0:2.
Freiburg
Svenja Fölmli
Die Nati-Stürmerin wird in der 69. Minute ausgewechselt, da steht es 0:1.
Freiburg
Alena Bienz
Kurz nach dem 0:2 wird Bienz eingewechselt, kann am Resultat aber nichts mehr ändern.
Freiburg
Leela Egli
Die 19-Jährige steht in der Startelf und wird nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Kurz nach der Pause hat sie sich eine Gelbe Karte eingefangen.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Freiburg feuert zwar elf Schüsse ab, aber nur einer kommt aufs Tor und den pariert Herzog. Leipzig ist nun schon seit sechs Spielen (3 Siege, 3 Remis) ungeschlagen und hat nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun.
RB Leipzig
Lara Marti
Die 26-Jährige ist weiter mit Reha beschäftigt und wird in dieser Saison aufgrund des im letzten Mai zugezogenen Kreuzbandrisses womöglich kein Spiel bestreiten.
Union Berlin
Nadine Böhi
Union Berlin spielt am Montag zuhause gegen Werder Bremen.
Union Berlin
Lia Kamber
Union Berlin spielt am Montag zuhause gegen Werder Bremen.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Werder Bremen spielt am Montag auswärts gegen Union Berlin. Platz 3, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen würde, ist in Sichtweite. Zwar hat Bremen sieben Punkte Rückstand auf Frankfurt und drei auf Hoffenheim, aber dies bei drei Spielen weniger als die Konkurrenten.
1. FC Köln
Irina Fuchs
Köln feiert einen 2:1-Auswärtssieg gegen Nürnberg. Fuchs steht wie gewohnt zwischen den Pfosten.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Sie sitzt beim 2:1-Auswärtssieg gegen Nürnberg einmal mehr nicht zum Einsatz.
SGS Essen
Ella Touon
Bei der 0:5-Klatsche gegen Bayern München spielt Touon in der Fünferkette durch. Ab der 8. Minute muss der abstiegsgefährdete SGS Essen gegen den souveränen Tabellenführer (19 Siege und 1 Unentschieden nach 20 Spielen) in Unterzahl spielen.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Die 22-Jährige spielt bei der Niederlage gegen Köln im linken Mittelfeld durch.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Mühlemann wird zur Pause eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr. Carl Zeiss Jena verliert gegen Leverkusen 0:1 und grüsst weiter vom Tabellenende.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Juve lässt gegen Schlusslicht Genua (0:0) erneut Punkte liegen. Die Nati-Kapitänin bleibt nach der Pause in der Garderobe. Laut Informationen von «soccerdonna», wird Wälti Juventus im Sommer nach nur einer Saison bereits wieder verlassen. Eine Rückkehr nach England sei wahrscheinlich.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Im letzten Spiel musste Calligaris bereits in der 1. Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Gegen Genua fehlt sie im Kader. Juventus hat noch immer kein medizinisches Update veröffentlicht.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Beim Sieg im Derby gegen Lazio fehlt die Angreiferin noch immer verletzt. Die AS Roma gewinnt 2:1 und führt die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf Inter Mailand an.
US Sassuolo
Noemi Benz
Unter der Woche steht Benz gegen Inter Mailand im Kasten. Die 0:3-Niederlage kann die etatmässige Ersatztorhüterin nicht verhindern. In den Schlussminuten zeigt sie eine schönen Parade.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Barça schlägt Athletic Bilbao gleich mit 7:1. Schertenleib trifft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0 – es ist in der 23. Runde der 5. Ligatreffer für die 19-Jährige und gleichzeitig der 100. für Barça. Am Mittwoch trifft Barça auswärts auf Real Madrid, allerdings nicht in der Liga sondern im Viertelfinal der Champions League.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Espanyol spielt gegen Madrid CFF 1:1. Ballesté spielt in der Innenverteidigung durch und macht beim Gegentreffer nicht die beste Falle.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Unter der Woche verliert Dijon im Cup-Viertelfinal 1:2 gegen PSG. Terchoun wird in der 89. Minute ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr. Am Sonntag gewinnt Dijon auswärts gegen Lens 1:0. Erneut wird Terchoun erst kurz vor Schluss ausgewechselt.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Strassburg gewinnt den Cup-Viertelfinal gegen Nantes 1:0. Die 32-Jährige spielt als Rechtsverteidigerin durch und hat ihren Anteil am Halbfinal-Einzug. Am Sonntag trifft Strassburg in der Liga erneut auf Nantes und kommt unter die Räder. Gleich mit 0:3 verliert Strassburg. Aigbogun wird in der 58. Minute ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr.
RC Strassburg
Ana-Maria Crnogorcevic
In der 64. Minute kommt die Rekordnationalspielerin für Torschützin Ines Konan ins Spiel und hilft, die Führung über die Zeit zu retten. Die 35-Jährige wird in der 59. Minute eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Xhemaili bereitet im Cup-Halbfinal gegen AZ Alkmaar noch vor der Pause das 1:0 vor. In der 85. Minute wird die fleissige Skorerin beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Danach erzielt Alkmaar noch das 1:2. Im Final trifft PSV wie schon im Vorjahr auf Twente Enschede. Am Wochenende spielfrei.
🇺🇲 USA
Tampa Bay Sun
Sandrine Gaillard
Die 29-Jährige wird gegen Brooklyn zur Pause beim Stand von 0:2 gelb-verwarnt ausgewechselt.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Valerenga startet mit einer 0:2-Niederlage in die neue Saison. Inauen wird in der 63. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Für ein taktisches Foul wird sie etwas mehr als zehn Minuten später verwarnt.