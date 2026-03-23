Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Beim 1:1 gegen die London City Lionesses sitzt Peng auf der Bank. Der Serienmeister rutscht auf Platz drei ab und da Arsenal bei zwei Spielen weniger nur zwei Punkte Rückstand hat, droht gar der Absturz auf Platz 4.

Manchester City Iman Beney

Leader Manchester City feiert gegen Tottenham einen 5:2-Sieg. Beney wird in der 82. Minute eingewechselt, drei Minuten später erzielen die Gäste noch den zweiten Treffer. Die 19-Jährige trifft keine Schuld.

Aston Villa Noelle Maritz

In der 36. Minute bereitet sie mit einem Steilpass eine Grosschance vor, bei den Treffern auf dem Weg zum 2:1-Sieg gegen Leicester hat sie dann die Füsse nicht im Spiel.

West Ham United Leila Wandeler

Bei der 0:5-Schlappe gegen Arsenal wird Wandeler in der 9. Minute der Nachspielzeit ausgewechselt.

West Ham United Seraina Piubel

Die 25-Jährige wird gegen Arsenal in der 85. Minute beim Stand von 0:4 eingewechselt. In der 11. Minute der Nachspielzeit wird sie verwarnt.

Tottenham Luana Bühler

Die am Knie verletzte Bühler fehlt Tottenham noch immer und es ist ungewiss, ob sie in dieser Saison noch ein Spiel bestreiten kann. Gegen ManCity setzt es eine 2:5-Schlappe ab.

Liverpool Aurélie Csillag

Gegen Brighton wird die Stürmerin in der 65. Minute eingewechselt. Die Partie endet 0:0 und in der Nachspielzeit wird Csillag noch verwarnt.

Leicester City Alisha Lehmann

In der 38. Minute wird Lehmann mustergültig bedient und schiebt aus rund neun Metern eiskalt zum 1:0 ein. Trotz des Treffers der 27-Jährigen setzt es für das Schlusslicht der Liga eine 1:2-Niederlage ab.

Hier trifft Lehmann gegen ihren Ex-Klub Alisha Lehmann erzielt gegen Aston Villa das 1:0, trotzdem reicht das schön herausgespielte Tor am Ende nicht zum Sieg. 23.03.2026

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Beim 4:1-Sieg gegen den HSV spielt Riesen als Rechtsverteidigerin durch. Am Mittwoch geht es bereits weiter. Im Europa Cup bekommt es Frankfurt im Halbfinal-Hinspiel mit dem schwedischen Topverein BK Häcken zu tun.

Frankfurt Géraldine Reuteler

In der 79. Minute wird die 26-Jährige beim Stand von 3:1 angeschlagen ausgewechselt. Allzu schlimm dürfte es um Reuteler aber nicht stehen, zumindest feiert sie den Sieg mit ihren Teamkolleginnen und hat dabei ein breites Lachen im Gesicht.

Frankfurt Noemi Ivelj

Für Reuteler kommt Ivelj ins Spiel. Beim vierten Frankfurt-Treffer hat sie die Füsse nicht im Spiel.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Hoffenheim steht Vallotto nicht im Kader. Während die Männer gegen den Abstieg kämpfen, treffen die Wölfinnen am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zuhause auf OL Lyonnes.

Hoffenheim Naomi Luyet

Erstmals seit ihrem Wechsel im vergangenen Sommer von YB zu Hoffenheim kommt Luyet zum Einsatz. Gegen Wolfsburg wird die 20-Jährige in der 85. Minute für die Niederländerin Nike Van Dijk eingewechselt. Es bleibt beim 0:1. Für Luyet persönlich ist es trotz der Niederlage ein grosser Tag.

Freiburg Julia Stierli

Zur Pause wird Stierli beim Stand von 0:0 eingewechselt. Am Ende verliert Freiburg 0:2.

Freiburg Svenja Fölmli

Die Nati-Stürmerin wird in der 69. Minute ausgewechselt, da steht es 0:1.

Freiburg Alena Bienz

Kurz nach dem 0:2 wird Bienz eingewechselt, kann am Resultat aber nichts mehr ändern.

Freiburg Leela Egli

Die 19-Jährige steht in der Startelf und wird nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Kurz nach der Pause hat sie sich eine Gelbe Karte eingefangen.

RB Leipzig Elvira Herzog

Freiburg feuert zwar elf Schüsse ab, aber nur einer kommt aufs Tor und den pariert Herzog. Leipzig ist nun schon seit sechs Spielen (3 Siege, 3 Remis) ungeschlagen und hat nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun.

RB Leipzig Lara Marti

Die 26-Jährige ist weiter mit Reha beschäftigt und wird in dieser Saison aufgrund des im letzten Mai zugezogenen Kreuzbandrisses womöglich kein Spiel bestreiten.

Union Berlin Nadine Böhi

Union Berlin spielt am Montag zuhause gegen Werder Bremen.

Union Berlin Lia Kamber

Union Berlin spielt am Montag zuhause gegen Werder Bremen.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Werder Bremen spielt am Montag auswärts gegen Union Berlin. Platz 3, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen würde, ist in Sichtweite. Zwar hat Bremen sieben Punkte Rückstand auf Frankfurt und drei auf Hoffenheim, aber dies bei drei Spielen weniger als die Konkurrenten.

1. FC Köln Irina Fuchs

Köln feiert einen 2:1-Auswärtssieg gegen Nürnberg. Fuchs steht wie gewohnt zwischen den Pfosten.

1. FC Köln Lydia Andrade

Sie sitzt beim 2:1-Auswärtssieg gegen Nürnberg einmal mehr nicht zum Einsatz.

SGS Essen Ella Touon

Bei der 0:5-Klatsche gegen Bayern München spielt Touon in der Fünferkette durch. Ab der 8. Minute muss der abstiegsgefährdete SGS Essen gegen den souveränen Tabellenführer (19 Siege und 1 Unentschieden nach 20 Spielen) in Unterzahl spielen.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Die 22-Jährige spielt bei der Niederlage gegen Köln im linken Mittelfeld durch.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Mühlemann wird zur Pause eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr. Carl Zeiss Jena verliert gegen Leverkusen 0:1 und grüsst weiter vom Tabellenende.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Juve lässt gegen Schlusslicht Genua (0:0) erneut Punkte liegen. Die Nati-Kapitänin bleibt nach der Pause in der Garderobe. Laut Informationen von «soccerdonna», wird Wälti Juventus im Sommer nach nur einer Saison bereits wieder verlassen. Eine Rückkehr nach England sei wahrscheinlich.

Juventus Turin Viola Calligaris

Im letzten Spiel musste Calligaris bereits in der 1. Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Gegen Genua fehlt sie im Kader. Juventus hat noch immer kein medizinisches Update veröffentlicht.

AS Rom Alayah Pilgrim

Beim Sieg im Derby gegen Lazio fehlt die Angreiferin noch immer verletzt. Die AS Roma gewinnt 2:1 und führt die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf Inter Mailand an.

US Sassuolo Noemi Benz

Unter der Woche steht Benz gegen Inter Mailand im Kasten. Die 0:3-Niederlage kann die etatmässige Ersatztorhüterin nicht verhindern. In den Schlussminuten zeigt sie eine schönen Parade.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Barça schlägt Athletic Bilbao gleich mit 7:1. Schertenleib trifft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0 – es ist in der 23. Runde der 5. Ligatreffer für die 19-Jährige und gleichzeitig der 100. für Barça. Am Mittwoch trifft Barça auswärts auf Real Madrid, allerdings nicht in der Liga sondern im Viertelfinal der Champions League.

Hier trifft Schertenleib zum 4:0 gegen Bilbao Sydney Schertenleib gesellt sich bei Barcelonas Kantersieg über Bilbao zu den Torschützinnen. 23.03.2026

RCD Espanyol Laia Ballesté

Espanyol spielt gegen Madrid CFF 1:1. Ballesté spielt in der Innenverteidigung durch und macht beim Gegentreffer nicht die beste Falle.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Unter der Woche verliert Dijon im Cup-Viertelfinal 1:2 gegen PSG. Terchoun wird in der 89. Minute ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr. Am Sonntag gewinnt Dijon auswärts gegen Lens 1:0. Erneut wird Terchoun erst kurz vor Schluss ausgewechselt.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Strassburg gewinnt den Cup-Viertelfinal gegen Nantes 1:0. Die 32-Jährige spielt als Rechtsverteidigerin durch und hat ihren Anteil am Halbfinal-Einzug. Am Sonntag trifft Strassburg in der Liga erneut auf Nantes und kommt unter die Räder. Gleich mit 0:3 verliert Strassburg. Aigbogun wird in der 58. Minute ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr.

RC Strassburg Ana-Maria Crnogorcevic

In der 64. Minute kommt die Rekordnationalspielerin für Torschützin Ines Konan ins Spiel und hilft, die Führung über die Zeit zu retten. Die 35-Jährige wird in der 59. Minute eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Xhemaili bereitet im Cup-Halbfinal gegen AZ Alkmaar noch vor der Pause das 1:0 vor. In der 85. Minute wird die fleissige Skorerin beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Danach erzielt Alkmaar noch das 1:2. Im Final trifft PSV wie schon im Vorjahr auf Twente Enschede. Am Wochenende spielfrei.

🇺🇲 USA

Tampa Bay Sun Sandrine Gaillard

Die 29-Jährige wird gegen Brooklyn zur Pause beim Stand von 0:2 gelb-verwarnt ausgewechselt.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Valerenga startet mit einer 0:2-Niederlage in die neue Saison. Inauen wird in der 63. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Für ein taktisches Foul wird sie etwas mehr als zehn Minuten später verwarnt.