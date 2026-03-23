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Söldnerinnen-Check Lehmann und Schertenleib treffen ++ Wechselgerücht um Wälti ++ Grosser Tag für Luyet

Patrick Lämmle

23.3.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

23.03.2026, 10:30

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Beim 1:1 gegen die London City Lionesses sitzt Peng auf der Bank. Der Serienmeister rutscht auf Platz drei ab und da Arsenal bei zwei Spielen weniger nur zwei Punkte Rückstand hat, droht gar der Absturz auf Platz 4.

 

Manchester City

Iman Beney

Leader Manchester City feiert gegen Tottenham einen 5:2-Sieg. Beney wird in der 82. Minute eingewechselt, drei Minuten später erzielen die Gäste noch den zweiten Treffer. Die 19-Jährige trifft keine Schuld.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

In der 36. Minute bereitet sie mit einem Steilpass eine Grosschance vor, bei den Treffern auf dem Weg zum 2:1-Sieg gegen Leicester hat sie dann die Füsse nicht im Spiel.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Bei der 0:5-Schlappe gegen Arsenal wird Wandeler in der 9. Minute der Nachspielzeit ausgewechselt.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Die 25-Jährige wird gegen Arsenal in der 85. Minute beim Stand von 0:4 eingewechselt. In der 11. Minute der Nachspielzeit wird sie verwarnt.

 

Tottenham

Luana Bühler

Die am Knie verletzte Bühler fehlt Tottenham noch immer und es ist ungewiss, ob sie in dieser Saison noch ein Spiel bestreiten kann. Gegen ManCity setzt es eine 2:5-Schlappe ab.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Liverpool

Aurélie Csillag

Gegen Brighton wird die Stürmerin in der 65. Minute eingewechselt. Die Partie endet 0:0 und in der Nachspielzeit wird Csillag noch verwarnt.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Leicester City

Alisha Lehmann

In der 38. Minute wird Lehmann mustergültig bedient und schiebt aus rund neun Metern eiskalt zum 1:0 ein. Trotz des Treffers der 27-Jährigen setzt es für das Schlusslicht der Liga eine 1:2-Niederlage ab.

Hier trifft Lehmann gegen ihren Ex-Klub

Hier trifft Lehmann gegen ihren Ex-Klub

Alisha Lehmann erzielt gegen Aston Villa das 1:0, trotzdem reicht das schön herausgespielte Tor am Ende nicht zum Sieg.

23.03.2026

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Beim 4:1-Sieg gegen den HSV spielt Riesen als Rechtsverteidigerin durch. Am Mittwoch geht es bereits weiter. Im Europa Cup bekommt es Frankfurt im Halbfinal-Hinspiel mit dem schwedischen Topverein BK Häcken zu tun.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

In der 79. Minute wird die 26-Jährige beim Stand von 3:1 angeschlagen ausgewechselt. Allzu schlimm dürfte es um Reuteler aber nicht stehen, zumindest feiert sie den Sieg mit ihren Teamkolleginnen und hat dabei ein breites Lachen im Gesicht.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Für Reuteler kommt Ivelj ins Spiel. Beim vierten Frankfurt-Treffer hat sie die Füsse nicht im Spiel.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Hoffenheim steht Vallotto nicht im Kader. Während die Männer gegen den Abstieg kämpfen, treffen die Wölfinnen am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zuhause auf OL Lyonnes.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Erstmals seit ihrem Wechsel im vergangenen Sommer von YB zu Hoffenheim kommt Luyet zum Einsatz. Gegen Wolfsburg wird die 20-Jährige in der 85. Minute für die Niederländerin Nike Van Dijk eingewechselt. Es bleibt beim 0:1. Für Luyet persönlich ist es trotz der Niederlage ein grosser Tag.

 

Freiburg

Julia Stierli

Zur Pause wird Stierli beim Stand von 0:0 eingewechselt. Am Ende verliert Freiburg 0:2.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Die Nati-Stürmerin wird in der 69. Minute ausgewechselt, da steht es 0:1.

 

Freiburg

Alena Bienz

Kurz nach dem 0:2 wird Bienz eingewechselt, kann am Resultat aber nichts mehr ändern.

 

Freiburg

Leela Egli

Die 19-Jährige steht in der Startelf und wird nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Kurz nach der Pause hat sie sich eine Gelbe Karte eingefangen.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Freiburg feuert zwar elf Schüsse ab, aber nur einer kommt aufs Tor und den pariert Herzog. Leipzig ist nun schon seit sechs Spielen (3 Siege, 3 Remis) ungeschlagen und hat nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun.

 

RB Leipzig

Lara Marti

Die 26-Jährige ist weiter mit Reha beschäftigt und wird in dieser Saison aufgrund des im letzten Mai zugezogenen Kreuzbandrisses womöglich kein Spiel bestreiten.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Union Berlin spielt am Montag zuhause gegen Werder Bremen.

Portrait von Lia Kamber, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Damen, fotografiert am 28. Mai 2024 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Union Berlin

Lia Kamber

Union Berlin spielt am Montag zuhause gegen Werder Bremen.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Werder Bremen spielt am Montag auswärts gegen Union Berlin. Platz 3, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen würde, ist in Sichtweite. Zwar hat Bremen sieben Punkte Rückstand auf Frankfurt und drei auf Hoffenheim, aber dies bei drei Spielen weniger als die Konkurrenten.

Portrait Irina Fuchs, Torhueterin der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft der Frauen,.fotografiert am 17. September 2023 in Kloten..(SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

1. FC Köln

Irina Fuchs

Köln feiert einen 2:1-Auswärtssieg gegen Nürnberg. Fuchs steht wie gewohnt zwischen den Pfosten.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Sie sitzt beim 2:1-Auswärtssieg gegen Nürnberg einmal mehr nicht zum Einsatz.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

SGS Essen

Ella Touon

Bei der 0:5-Klatsche gegen Bayern München spielt Touon in der Fünferkette durch. Ab der 8. Minute muss der abstiegsgefährdete SGS Essen gegen den souveränen Tabellenführer (19 Siege und 1 Unentschieden nach 20 Spielen) in Unterzahl spielen.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Die 22-Jährige spielt bei der Niederlage gegen Köln im linken Mittelfeld durch.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Mühlemann wird zur Pause eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr. Carl Zeiss Jena verliert gegen Leverkusen 0:1 und grüsst weiter vom Tabellenende.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Juve lässt gegen Schlusslicht Genua (0:0) erneut Punkte liegen. Die Nati-Kapitänin bleibt nach der Pause in der Garderobe. Laut Informationen von «soccerdonna», wird Wälti Juventus im Sommer nach nur einer Saison bereits wieder verlassen. Eine Rückkehr nach England sei wahrscheinlich.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Im letzten Spiel musste Calligaris bereits in der 1. Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Gegen Genua fehlt sie im Kader. Juventus hat noch immer kein medizinisches Update veröffentlicht.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Beim Sieg im Derby gegen Lazio fehlt die Angreiferin noch immer verletzt. Die AS Roma gewinnt 2:1 und führt die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf Inter Mailand an.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Unter der Woche steht Benz gegen Inter Mailand im Kasten. Die 0:3-Niederlage kann die etatmässige Ersatztorhüterin nicht verhindern. In den Schlussminuten zeigt sie eine schönen Parade.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Barça schlägt Athletic Bilbao gleich mit 7:1. Schertenleib trifft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0 – es ist in der 23. Runde der 5. Ligatreffer für die 19-Jährige und gleichzeitig der 100. für Barça. Am Mittwoch trifft Barça auswärts auf Real Madrid, allerdings nicht in der Liga sondern im Viertelfinal der Champions League.

Hier trifft Schertenleib zum 4:0 gegen Bilbao

Hier trifft Schertenleib zum 4:0 gegen Bilbao

Sydney Schertenleib gesellt sich bei Barcelonas Kantersieg über Bilbao zu den Torschützinnen.

23.03.2026

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Espanyol spielt gegen Madrid CFF 1:1. Ballesté spielt in der Innenverteidigung durch und macht beim Gegentreffer nicht die beste Falle.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Unter der Woche verliert Dijon im Cup-Viertelfinal 1:2 gegen PSG. Terchoun wird in der 89. Minute ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr. Am Sonntag gewinnt Dijon auswärts gegen Lens 1:0. Erneut wird Terchoun erst kurz vor Schluss ausgewechselt.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Strassburg gewinnt den Cup-Viertelfinal gegen Nantes 1:0. Die 32-Jährige spielt als Rechtsverteidigerin durch und hat ihren Anteil am Halbfinal-Einzug. Am Sonntag trifft Strassburg in der Liga erneut auf Nantes und kommt unter die Räder. Gleich mit 0:3 verliert Strassburg. Aigbogun wird in der 58. Minute ausgewechselt, Tore fallen danach keine mehr.

 

RC Strassburg

Ana-Maria Crnogorcevic

In der 64. Minute kommt die Rekordnationalspielerin für Torschützin Ines Konan ins Spiel und hilft, die Führung über die Zeit zu retten. Die 35-Jährige wird in der 59. Minute eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Xhemaili bereitet im Cup-Halbfinal gegen AZ Alkmaar noch vor der Pause das 1:0 vor. In der 85. Minute wird die fleissige Skorerin beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Danach erzielt Alkmaar noch das 1:2. Im Final trifft PSV wie schon im Vorjahr auf Twente Enschede. Am Wochenende spielfrei.

🇺🇲 USA

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Gaillard

Die 29-Jährige wird gegen Brooklyn zur Pause beim Stand von 0:2 gelb-verwarnt ausgewechselt.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Valerenga startet mit einer 0:2-Niederlage in die neue Saison. Inauen wird in der 63. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Für ein taktisches Foul wird sie etwas mehr als zehn Minuten später verwarnt.

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