Lia Wälti spricht mit den Medien. Keystone

Um Lia Wältli ranken sich Transfer-Gerüchte. Fragen dazu umschifft sie vor den wegweisenden WM-Quali-Spielen gegen die Türkei zwar gekonnt, dennoch deutet vieles auf einen Wechsel im Sommer hin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nati-Kapitänin Lia Wälti wechselte letzten Sommer von Arsenal zu Juventus Turin.

Zuletzt wird sie aber immer wieder mit Vereinen aus England in Verbindung gebracht. Gross kommentieren möchte sie diese Gerüchte aber nicht.

Der Fokus liegt aktuell auf den beiden WM-Quali-Spielen gegen die Türkei. Mehr anzeigen

Im vergangenen Sommer wechselt Lia Wälti von Champions-League-Sieger Arsenal zu Juventus Turin. Zuletzt rankten sich um die 32-Jährige aber hartnäckige Transfer-Gerüchte. Die Nati-Kapitänin wird vor allem mit Teams aus England in Verbindung gebracht, etwa mit den London City Lionesses.

In einer kleinen Medienrunde im Teamhotel der Nati sagt sie auf die Transfergerüchte angesprochen: «Ich habe spätestens im letzten Jahr gelernt, nicht allzu viele Medien zu konsumieren, denn es kursieren immer sehr viele Gerüchte.» Noch sei aber keines davon wahr gewesen. Das mag zwar stimmen, aber vielleicht ist ja trotzdem etwas dran.

«Ich bin aktuell Juve-Spielerin, und solange ich dieses Trikot trage, werde ich alles für diesen Verein geben», meint Wälti, die klarstellt, dass sie ihren Wechsel nicht bereue. Denn sie habe auch «eine super Zeit neben dem Fussballplatz» gehabt, eine neue Kultur und auch eine neue Art Fussball kennenlernen dürfen. «Am Schluss bringt dich jede Erfahrung weiter.»

«Es tut mir leid für den Frauenfussball»

Die Nati-Kapitänin gibt aber auch zu: «Rückblickend würde ich sagen, dass ich mit diesem Schritt schon sehr mutig war.» Mit Juve sei sie zu einem ambitionierten Verein gewechselt und habe ja auch schon Titel gewonnen, «aber in Italien gibt es schon noch gewisse Dinge, die sehr zurückgeblieben sind im Vergleich zu England zum Beispiel».

Wälti nennt als Beispiel die fehlende Fankultur, die sie sich aber auch damit erklärt, dass die Spiele irgendwo im Nirgendwo stattfinden würden. «Es tut mir leid für den Frauenfussball, der eine grössere Bühne verdient hätte», sagt die Mittelfeldspielerin und erinnert daran, dass Italiens Frauen bei der EM im vergangenen Sommer bis in den Halbfinal stürmten. Eine Euphorie für den Frauenfussball hat das aber scheinbar keine ausgelöst.

Wenn man Lia Wälti zuhört, dann hat man nicht das Gefühl, dass sie besonders grosse Lust verspürt, über den Sommer hinaus in Italien zu spielen. Kommt noch hinzu, dass sie in England noch immer sehr stark verwurzelt ist. In St Albans, einem Vorort von London, besitzt sie ein Apartment, das sie vor gut einem Jahr komplett renovieren liess. «Natürlich habe ich Heimweh, ich habe mir da ein Zuhause aufgebaut.» Das Umfeld sei immer noch das Gleiche und viele ihrer Freunde würden dort leben.

Ihre Wohnung in St. Albans steht allerdings nicht leer: «Das kann ich mir nicht leisten, so viel verdienen wir also nicht. Eine Spielerin von Arsenal ist eingezogen und ich hoffe, dass dort weiterhin Spielerinnen wohnen können.» Sie habe eine «sehr grosse Verbundenheit zu dieser Wohnung» und sei froh, wenn sie in guten Händen bleibe. Auf die Frage von blue Sport, ob die Spielerin befürchten muss, im Sommer rauszufliegen, gibts als Antwort ein deutliches «Nein».

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Wegweisende Spiele gegen die Türkei

Wie es im Sommer weitergeht, das weiss am Ende wohl nur Wälti selbst. Klar ist aber, dass in den nächsten Tagen wegweisende Spiele in der WM-Quali anstehen. Die Schweiz trifft in den nächsten Tagen zwei Mal auf die Türkei, die wie die Nati ihre ersten beiden Spiele gewonnen hat.

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