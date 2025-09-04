Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal 04.09.2025

Nati-Captain Lia Wälti verlässt Arsenal nach sieben Jahren. Dies gibt die 32-jährige Bernerin auf ihrem Instagram-Kanal bekannt.

Keystone-SDA SDA

«Hallo Arsenal-Familie. Das wird wirklich hart»: Mit diesen Worten und unter Tränen verabschiedet sich Lia Wälti von den Fans des Londoner Klubs. In einer emotionalen rund vierminütigen Rede lässt sie die Jahre bei den Gunners nochmals Revue passieren. Sie schliesst mit den Worten: «Danke für alles, Arsenal.» In London hätte sie noch einen Vertrag bis 2026 gehabt.

Wälti, die dem Nachwuchs der Young Boys entstammt, wechselte im Sommer 2018 nach fünf Jahren bei Bundesligist Turbine Potsdam zu Arsenal. Mit den Nordlondonerinnen wurde sie einmal Meister und holte sie zweimal den FA Ligacup. In der vergangenen Saison, die für sie persönlich aufgrund einer langwierigen Verletzung schwierig verlief, feierte sie mit dem Gewinn der Champions League den grössten Erfolg ihrer Karriere.

Wohin es Wälti zieht, ist unklar. Zuletzt wurde über einen Wechsel nach Italien zu Juventus Turin spekuliert.

