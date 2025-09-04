  1. Privatkunden
Emotionale Video-Botschaft Nati-Captain Lia Wälti verabschiedet sich unter Tränen von Arsenal

SDA

4.9.2025 - 12:10

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

04.09.2025

Nati-Captain Lia Wälti verlässt Arsenal nach sieben Jahren. Dies gibt die 32-jährige Bernerin auf ihrem Instagram-Kanal bekannt.

Keystone-SDA

04.09.2025, 12:10

04.09.2025, 12:31

«Hallo Arsenal-Familie. Das wird wirklich hart»: Mit diesen Worten und unter Tränen verabschiedet sich Lia Wälti von den Fans des Londoner Klubs. In einer emotionalen rund vierminütigen Rede lässt sie die Jahre bei den Gunners nochmals Revue passieren. Sie schliesst mit den Worten: «Danke für alles, Arsenal.» In London hätte sie noch einen Vertrag bis 2026 gehabt.

Wälti, die dem Nachwuchs der Young Boys entstammt, wechselte im Sommer 2018 nach fünf Jahren bei Bundesligist Turbine Potsdam zu Arsenal. Mit den Nordlondonerinnen wurde sie einmal Meister und holte sie zweimal den FA Ligacup. In der vergangenen Saison, die für sie persönlich aufgrund einer langwierigen Verletzung schwierig verlief, feierte sie mit dem Gewinn der Champions League den grössten Erfolg ihrer Karriere.

Wohin es Wälti zieht, ist unklar. Zuletzt wurde über einen Wechsel nach Italien zu Juventus Turin spekuliert.

Mehr zu Lia Wälti

Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen

Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen

Lia Wälti wollte nur spielen - doch als Mädchen im Fussball musste sie kämpfen. Diese Doku zeigt ihren stillen Mut und den Weg bis zum grossen Traum: der Heim-EM in der Schweiz.

13.06.2025

«Hopp Schwiiz» mit Lia Wälti: «Das isch ä Gheimnis»

«Hopp Schwiiz» mit Lia Wälti: «Das isch ä Gheimnis»

In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös.

17.06.2025

