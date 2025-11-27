  1. Privatkunden
Nati-Kapitänin hat klares Ziel Lia Wälti: «Wir sind ein Team, das an die WM gehört»

Patrick Lämmle

27.11.2025

Nati-Kapitänin Lia Wälti will mit der Nati noch einiges erreichen.
Nati-Kapitänin Lia Wälti will mit der Nati noch einiges erreichen.
Keystone

Im Vorfeld der beiden Testländerspiele gegen Belgien und Wales spricht Lia Wälti an einer Pressekonferenz über den neuen Nati-Trainer, die WM-Quali, ihren Wechsel von Arsenal zu Juve und den Abschied von Pia Sundhage.

Patrick Lämmle

27.11.2025, 14:00

27.11.2025, 14:14

Lia Wälti spricht über …

… ihren Gesundheitszustand

Nach der EM hatte ich eine OP, das ist ja bekannt. Davon habe ich mich gut erholt, mein Körper war wieder schmerzfrei und ich habe wieder gut gespielt. Jetzt gerade habe ich eine kleine Fussballverletzung. Das macht es in den letzten Tagen etwas schwieriger, aber das gehört dazu. Grundsätzlich fühle ich mich fit und gesund. Ich war in jedem Training dabei.

… den Abschied von Pia Sundhage

Einen richtigen Abschied gibt es im Fussball selten, vor allem in den Nationalteams. Aber ich glaube, sehr viele Spielerinnen haben sich bei ihr und dem Trainerteam gemeldet. Das ist auch wichtig, finde ich, den Dank noch einmal auszusprechen. Wir haben einen historischen Sommer zusammen erlebt und auch dank ihr eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt.

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen und Wochen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente.

19.07.2025

… die ersten Eindrücke vom neuen Trainer

Er ist sehr kommunikativ und bringt schon sehr viele Details in unser Training. Er ist da sicher auch ein wenig kleinlich, weil er genau weiss, welchen Spielstil er von uns erwartet. Aber die ersten Eindrücke sind sehr positiv und wir konnten schon viel lernen.

Erwartungen an neuen Nati-Trainer. Ana-Maria Crnogorcevic: «Das hat uns in den letzten drei, vier Jahren gefehlt»

Erwartungen an neuen Nati-TrainerAna-Maria Crnogorcevic: «Das hat uns in den letzten drei, vier Jahren gefehlt»

… die ersten Trainingseinheiten

Wir haben sehr viele Spielformen mit dem Ball gemacht und man hat sehr viele Spielerinnen gesehen, die Freude daran hatten.

… den künftigen Spielstil der Nati

Es wird auf jeden Fall Fussball sein, bei dem wir den Ball haben wollen. Wir wollen offensiv spielen, den Ball hoch auf dem Platz gewinnen, mutig sein und auch unsere Stärken finden und diese dann auch ausnutzen. Sicher auch ein bisschen mehr Sorge zum Ball haben. Das ist uns vielleicht in den letzten Jahren teilweise ein bisschen weniger gut gelungen. Im Moment freuen wir Spielerinnen uns auf einen neuen Schwung und eine neue Spielidee.

… hat die Nati überhaupt die Qualität für diesen Spielstil?

Wir haben viele junge Spielerinnen, die diese Qualität haben am Ball. Natürlich wird man schauen müssen, wie gut funktioniert das gegen die stärkeren oder schwächeren Teams. Wichtig ist, dass wir die Ideen haben. Und dann liegt es auch am Trainerteam, die Balance zu finden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es vielen Spielerinnen entspricht, vor allem im Zentrum. Wir haben viele technisch und taktisch versierte Spielerinnen, die viel Einfluss auf unser Spiel haben können. Da freue ich mich schon darauf, zu sehen, wie das dann funktioniert.

… den Wechsel von Arsenal zu Juventus

In den Tagen, bevor das Transferfenster zuging, habe ich mich mit dem Trainerteam ausgetauscht. Ich hatte ein Bauchgefühl, dass für mich vielleicht der Moment gekommen ist, einen Wechsel anzustreben. Besonders nach einem Turnier wie diesem Sommer, wo ich gemerkt habe, dass ich sehr gerne Fussball spiele und auch gerne Einfluss auf ein Team haben kann. Und deswegen haben wir uns dann auf den Weg gemacht, zu schauen, welche Option passt am besten. Und ich habe schon immer gesagt, ich möchte nicht zu einem direkten Konkurrenten wechseln. Das war bei Potsdam so und jetzt auch bei Arsenal. Ich liebe den Verein und ich hatte sieben tolle Jahre dort. Aber ich finde es auch toll, noch einmal eine neue Liga zu erkunden und eine neue Sprache zu lernen. Das gesamte Paket hat für mich am besten gestimmt.

… die WM-Quali und den Modus

Ich bin ganz ehrlich, ich glaube vom Modus her verstehe ich unseren kompletten Weg gar nicht zu 100 Prozent. Das wird irgendwann etwas kompliziert. Von der Gruppenauslosung her, da haben wir mit Nordirland einen sehr unangenehmen Gegner erwischt. Aber wir werden die Favoritinnen sein und ich hoffe, dass wir auf den Punkt bereit sind, dort auch nichts anbrennen lassen. Unser Ziel ist ganz klar, die Gruppe zu gewinnen und die Playoffs zu erreichen. Es wird ein langer und schwieriger Weg. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein Team sind, das an die WM gehört.

Qualifikation zur WM 2027. Die Schweizer Nati trifft in der Gruppe auf Nordirland, die Türkei und Malta

Qualifikation zur WM 2027Die Schweizer Nati trifft in der Gruppe auf Nordirland, die Türkei und Malta

Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen

Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen

Lia Wälti wollte nur spielen - doch als Mädchen im Fussball musste sie kämpfen. Diese Doku zeigt ihren stillen Mut und den Weg bis zum grossen Traum: der Heim-EM in der Schweiz.

13.06.2025

Von Ballmoos über Lia Wälti: «Das Talent von ihr hat man früh gesehen»

Von Ballmoos über Lia Wälti: «Das Talent von ihr hat man früh gesehen»

Bereits in der U15 spielten David von Ballmoos und Lia Wälti gemeinsam bei YB. Ihr Talent fiel ihm schon damals auf.

17.06.2025

Frauen-Fussball

Söldnerinnen-Check. Csillag mit Super-Tor und Assist ++ Lehmann verliert Stammplatz ++ Pilgrim bricht sich die Nase

Söldnerinnen-CheckCsillag mit Super-Tor und Assist ++ Lehmann verliert Stammplatz ++ Pilgrim bricht sich die Nase

Women's Super League. Servette mit verrücktem Schneeball-Jubel bei Gala-Sieg ++ YB bremst den FCZ aus

Women's Super LeagueServette mit verrücktem Schneeball-Jubel bei Gala-Sieg ++ YB bremst den FCZ aus

Autsch! Das tut weh .... Nati-Star Alayah Pilgrim bricht sich die Nase und fällt aus

Autsch! Das tut weh ...Nati-Star Alayah Pilgrim bricht sich die Nase und fällt aus

«Beim nächsten Mal bitte aufräumen». Bei Alisha Lehmann wurde eingebrochen

«Beim nächsten Mal bitte aufräumen»Bei Alisha Lehmann wurde eingebrochen

Söldnerinnen-Check. Reuteler überragend ++ Schertenleib trifft im Clásico ++ Verletzungsschock um Wälti

Söldnerinnen-CheckReuteler überragend ++ Schertenleib trifft im Clásico ++ Verletzungsschock um Wälti

