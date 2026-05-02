Jule Brand und ihre Mitspielerinnen bejubeln das späte 3:1 Keystone

Lyon qualifiziert sich als erstes Team für den Final der Women's Champions League.

Keystone-SDA SDA

Die Französinnen setzten sich im Halbfinal-Rückspiel daheim gegen Titelverteidiger Arsenal mit 3:1 durch und korrigierten damit das 1:2 vom Hinspiel. Die Deutsche Jule Brand traf in der 89. Minute zur Entscheidung.

Im Final am 23. Mai in Oslo trifft Rekordsieger Lyon (8 Titel und 12 Finalteilnahmen) entweder auf Barcelona mit der Schweizerin Sydney Schertenleib oder Bayern München, die sich im zweiten Halbfinal-Rückspiel am Sonntag in Spanien gegenüberstehen. Das Hinspiel endete 1:1.