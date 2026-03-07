  1. Privatkunden
Nati, aufgepasst! Maltas Wunderwaffe will die Schweiz ins Elend stürzen

Patrick Lämmle

7.3.2026

Maltas Supertalent Haley Bugeja schiesst ihre Tore für Inter Mailand.
Maltas Supertalent Haley Bugeja schiesst ihre Tore für Inter Mailand.
Imago

Am Samstag spielt die Schweizer Frauen-Nati in der WM-Quali auswärts im Ta' Qali-Stadion in Attard gegen Malta. Die Hoffnungen des Heimteams ruhen dabei auf Haley Bugeja, der frischgebackenen Sportlerin des Jahres.

Patrick Lämmle

07.03.2026, 12:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag spielt die Schweizer Frauen-Nati im zweiten WM-Quali-Spiel auswärts gegen Malta.
  • Die Schweizerinnen sind zwar die Favoritinnen, bei Malta spielt aber mit Haley Bugeja eines der hoffnungsvollsten Fussball-Talente Europas.
  • Die 21-jährige Stürmerin von Inter Mailand, die bereits mit 14 im Nationalteam debütierte, hatte wesentlichen Anteil daran, dass Malta in der Nations League bis in die Liga B aufgestiegen ist.
Mehr anzeigen

Am Freitag, am Tag vor dem Spiel, sagt Géraldine Reuteler auf die Stärken Maltas angesprochen: «Sie haben eine gute Stürmerin, die die Bälle gut behaupten kann. Daher werden sie sicher mit vielen langen Bällen agieren.» Reuteler spricht damit Haley Bugeja an, die Stürmerin von Inter Mailand, die mit sechs Treffern die fünftbeste Torschützin der Serie A ist.

Dass Inter nach 15 Runden mit sechs Punkten Rückstand auf die AS Roma Tabellenzweiter ist – zwei Punkte Vorsprung auf Juventus Turin – hat auch viel mit ihr zu tun. Im Sommer hat die 1,75 m grosse Stürmerin ihren Vertrag bei Inter bis 2029 verlängert.

Der steile Aufstieg des Supertalents

In ihrer Heimat ist Bugeja längst ein Star, sie gilt auch als eines der grössten Talente im europäischen Fussball. Vergangene Woche wurde sie bei der jährlichen Preisverleihung zur Sportlerin des Jahres gekürt. 2021 hatte sie die prestigeträchtige Trophäe schon einmal gewonnen, dabei ist Haley erst 21 Jahre alt und hat die besten Jahre erst noch vor sich.

2018/19 debütierte sie im Alter von 14 Jahren für den maltesischen Verein Mġarr United. Sie beendete die Saison als beste Torschützin der Liga mit 26 Treffern und wurde zur besten Spielerin des Jahres gewählt. Im darauffolgenden Jahr erzielte sie wieder 26 Tore und wurde erneut als beste Spielerin des Jahres ausgezeichnet. In beiden Jahren wurde Mġarr Vizemeister.

Nach zwei herausragenden Saisons wechselte sie nach Italien zu Sassuolo, wo sie bei ihrem Debüt gleich doppelt traf und bis Ende Saison in 18 Spielen 12 Tore erzielte und eines vorbereitete. Zwei Jahre später wechselte Bugeja in die National Women’s Soccer League (NWSL) zu Orlando Pride, wo sie sich unter anderem von Brasiliens Superstar Marta etwas abschauen konnte. Nach zwei Saisons kehrte sie nach Europa zurück und schloss sich Inter Mailand an.

Nati-Gegner im Visier. Mini-Hollywood, Anti-Pinkel-Flaschen und Linksverkehr – alles, was du über Malta wissen musst

Nati-Gegner im VisierMini-Hollywood, Anti-Pinkel-Flaschen und Linksverkehr – alles, was du über Malta wissen musst

Maltas Wunderwaffe

Auch im Nationalteam hat Bugeja schon Grosses geleistet. Im vergangenen Jahr hatte sie in der Nations League in fünf Spielen drei Tore erzielt und eines vorbereitet und damit einen wichtigen Beitrag zum Aufstieg in die Liga B geleistet.

22 Mal lief das Supertalent bislang für Malta auf und hat dabei schon 18 Treffer erzielt. Ihr erstes Länderspiel bestritt Bugeja 2019 im Alter von 14 Jahren, 2020 erzielte sie ihre ersten Tore.

Auch wenn Malta nur die Weltnummer 88 ist, tut die Nati (25) gut daran, die Gastgeberinnen nicht zu unterschätzen. Die Favoritenrolle ist trotz allem klar verteilt, da die Schweizerinnen in der Breite deutlich besser aufgestellt sind als Malta. Im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Nordirland wird es in der Startelf mindestens einen Wechsel geben, da Julia Stierli mit einer leichten Gehirnerschütterung abreisen musste. Für sie könnte Noelle Maritz in die Startelf rücken, sie fehlte beim Auftaktspiel noch gesperrt.

Nati-Trainer Rafel Navarro lässt sich von blue News auf mögliche Wechsel in der Startelf nicht konkret in die Karten blicken, deutet aber doch den einen oder anderen Wechsel an.

Top oder Flop?. Die Nati-Spielerinnen im Form-Check vor dem WM-Quali-Start

Top oder Flop?Die Nati-Spielerinnen im Form-Check vor dem WM-Quali-Start

Der Spielplan der Schweizer Frauen-Nati

  • Schweiz - Nordirland 2:0 – Hier gehts zu den Nati-Noten
  • Malta - Schweiz, 7. März
  • Schweiz - Türkei, 14. April
  • Türkei - Schweiz, 18. April
  • Schweiz - Malta, 5. Juni
  • Nordirland - Schweiz, 9. Juni
Mehr anzeigen
So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

03.03.2026

Mehr Frauen-Fussball

WM-Qualifikation. Die Schweiz auswärts gegen Malta klar favorisiert

WM-QualifikationDie Schweiz auswärts gegen Malta klar favorisiert

Trotz Sieg beim WM-Quali-Auftakt. Djourou: «Viele Spielerinnen waren frustriert – das hat mir gefallen»

Trotz Sieg beim WM-Quali-AuftaktDjourou: «Viele Spielerinnen waren frustriert – das hat mir gefallen»

Zu früh abgepfiffen. Nati-Stars reagieren auf Schiri-Fauxpas: «Ihre Uhr hat etwas anders funktioniert»

Zu früh abgepfiffenNati-Stars reagieren auf Schiri-Fauxpas: «Ihre Uhr hat etwas anders funktioniert»

Hier sind die Nati-Noten. Beney und Xhemaili stechen heraus und die Joker betreiben Werbung in eigener Sache

Hier sind die Nati-NotenBeney und Xhemaili stechen heraus und die Joker betreiben Werbung in eigener Sache

WM-Quali. Xhemaili und Fölmli schiessen glanzlose Frauen-Nati zu Auftaktsieg gegen Nordirland

WM-QualiXhemaili und Fölmli schiessen glanzlose Frauen-Nati zu Auftaktsieg gegen Nordirland

Fussball-Videos

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Lacher

03.03.2026

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Lugano-Verteidiger und Ex-BVB-Profi Papadopoulos spricht mit blue Sport über seine Zeit in Dortmund, die verpasste Meisterschaft und seinen besten Freund Nico Schlotterbeck.

06.03.2026

Celta – Real Madrid 1:2

Celta – Real Madrid 1:2

LALIGA | 27. Runde | Saison 25/26

06.03.2026

Carouge – Aarau 0:3

Carouge – Aarau 0:3

Challenge League | 25. Runde | Saison 25/26

06.03.2026

Stade Nyonnais – Xamax 0:0

Stade Nyonnais – Xamax 0:0

Challenge League | 25. Runde | Saison 25/26

06.03.2026

