Nati-Gegner im Visier Mini-Hollywood, Anti-Pinkel-Flaschen und Linksverkehr – alles, was du über Malta wissen musst

Patrick Lämmle

5.3.2026

Könnte sich theoretisch so abgespielt haben: Ein «Brangelina»-Double teilt sich eine Tüte Maltesers.
Könnte sich theoretisch so abgespielt haben: Ein «Brangelina»-Double teilt sich eine Tüte Maltesers.
Gemini @blueNews

Hast du gewusst, dass Malta eine Art Mini-Hollywood ist, du weder Wälder noch Flüsse antreffen wirst, dafür umso mehr Kirchen? Hier sind 11 Fakten über Malta, den kommenden WM-Quali-Gegner der Frauen-Nati.

Patrick Lämmle

05.03.2026, 16:00

05.03.2026, 16:15

Am Samstag spielt die Schweizer Frauen-Nati im Rahmen der WM-Qualifikation auswärts gegen Malta. Das Ziel ist klar, drei Punkte sollen her. Eigentlich reine Formsache, wobei die Schweizerinnen schon konzentriert ans Werk gehen müssen, denn eine Gurkentruppe ist Malta nicht. Im September 2021 haben sie in der WM-Quali mal 0:7 gegen Dänemark verloren, aber seither haben die Malteserinnen 40 Spiele bestritten und nur einmal mehr als drei Gegentreffer kassiert.

Am Dienstag hat Malta das WM-Quali-Startspiel gegen die Türkei 0:3 verloren. Ein unüberwindbares Abwehrbollwerk sieht dann doch anders aus. Will sich die Schweiz für die WM in Brasilien qualifizieren, so darf Malta definitiv kein Stolperstein sein.

Der Spielplan der Schweizer Frauen-Nati

  • Schweiz - Nordirland 2:0
  • Malta - Schweiz, 7. März
  • Schweiz - Türkei, 14. April
  • Türkei - Schweiz, 18. April
  • Schweiz - Malta, 5. Juni
  • Nordirland - Schweiz, 9. Juni
Mehr anzeigen

Dass Malta ein klassischer Punktelieferant ist, das hast du als Fussball-Fan ja bestimmt schon gewusst. Nun folgen aber einige Fakten über Malta, von denen du womöglich noch nie etwas gehört hast.

So sicher ist Malta

Malta mit seinen rund 570'000 Einwohnern gilt als eines der sichersten Länder der Welt. Die Kriminalitätsrate ist rekordverdächtig tief. In Touristengebieten mit grossen Menschenmengen, dazu gehören auch oder vor allem auch die Party-Viertel, ist allerdings Vorsicht geboten. Einerseits treiben dort Taschendiebe ihr Unwesen und es gab auch schon Berichte, dass Feiernden K.o.-Tropfen in die Getränke gemischt wurden. In Sachen Sicherheit unterscheiden sich Malta und die Schweiz kaum.

359 Kirchen für 365 Tage

In Malta soll es 359 Kirchen geben, weshalb die Malteser auch gerne mal scherzen, dass sie für jeden Tag des Jahres eine Kirche hätten. Viele davon sind wahre Prunkstücke und einen Besuch wert. Einzig die Gebete der heimischen Fussball-Fans scheinen kaum einmal erhört zu werden.

Ein Blick ins Innere der St. John's Co-Cathedral.
Ein Blick ins Innere der St. John's Co-Cathedral.
Imago

Keine Wälder, keine Flüsse

In Malta gibt es tatsächlich keine Wälder und auch keine Flüsse. Aber wer braucht das alles schon, wenn er das Meer und seine Strände direkt vor der Haustür hat? Auch bei Tauchern steht Malta hoch im Kurs.

Drehort vieler Filme

Malta ist ein äusserst beliebter Drehort für Filmproduktionen und gilt als Mini-Hollywood im Mittelmeer. In Malta wurden Szenen gedreht für «Gladiator», «Troja», «Game of Thrones», «World War Z», «By the Sea» und mindestens 300 weitere Filme.

Das Azure Window haben Angelina Jolie und Brad Pitt während der Dreharbeiten von «By the Sea» aus nächster Nähe gesehen.
Das Azure Window haben Angelina Jolie und Brad Pitt während der Dreharbeiten von «By the Sea» aus nächster Nähe gesehen.
Imgao

Dreisprachige Malteser

Maltesisch, die Nationalsprache Maltas, ist aus einem arabischen Dialekt entstanden und gehört somit zu den semitischen Sprachen. Anders als alle anderen semitischen Sprachen wird zur Schreibung jedoch das lateinische Alphabet verwendet. Englisch ist ausserdem die zweite Amtssprache. Bis in die 1990er Jahre gab es in Malta keine englischsprachigen TV-Sender, italienische allerdings schon. Mit ein Grund, dass sehr viele Malteser drei Sprachen fliessend sprechen.

Auto-Freaks und Linksverkehr

Über 300'000 Autos sind in Malta registriert, will heissen, dass etwas mehr als jede(r) Zweite ein Auto besitzt. Das führt besonders in den Städten zu Verkehrsproblemen. Die Regierung arbeitet an verschiedenen Initiativen, um den Verkehr zu entlasten. Dazu zählen die Förderung von Carsharing-Diensten und die Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel. Gut zu wissen: In Malta herrscht Linksverkehr, also genau umgekehrt wie hierzulande.

Ein Bild aus dem Stadtteil Valletta zeigt: Autos gibt es in Malta mehr als genug.
Ein Bild aus dem Stadtteil Valletta zeigt: Autos gibt es in Malta mehr als genug.
Imago

Anti-Pinkel-Flaschen

Vor vielen Hauswänden und -eingängen sind mit Wasser gefüllte Petflaschen angebracht. Das soll Hunde und Katzen davon abhalten, an diesen Orten zu pinkeln, da sie vom reflektierenden Sonnenlicht gestört werden. Die Methode ist weit verbreitet und das schon seit Generationen. Ob der Trick wirklich funktioniert? Wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit dieser Massnahme findet man kaum, doch offenbar scheint es ja zu funktionieren. Zumindest der Glaube daran ist vorhanden.

In etwa so kann man sich das vorstellen: Ein Hund erschreckt, weil die Wasserflasche das Sonnenlicht reflektiert.
In etwa so kann man sich das vorstellen: Ein Hund erschreckt, weil die Wasserflasche das Sonnenlicht reflektiert.
Gemini @blueNews

Eurovision Song Contest

Den Eurovision Song Contest zu verpassen, das kommt für Malteser nicht in Frage. Schon seit 1971 nimmt das kleine Land an diesem grossen Wettbewerb teil. Ob Opa, Mami, Architekt, Ärztin, Bildhauer, Teenager, Fischer oder Kindergärtner, sie alle sitzen irgendwo vor der Flimmerkiste und trällern die Lieder mit. Und dies obwohl Malta gar nicht mal so erfolgreich ist. Ein zweiter und ein dritter Platz schauten mal heraus, doch das ist nun auch schon Jahre her. In den letzten Jahren sind sie oft schon im Halbfinal gescheitert. Wer es genauer wissen will: Wikipedia listet alle Klassierungen Maltas auf.

Flach trotz Klippen

In Malta gibt es zwar wunderschöne Klippen und doch ist die Insel so flach, dass man den Eckball von Lia Wälti vor dem 1:0 gegen Nordirland wohl im ganzen Land gesehen hätte. Die höchste Erhebung ist gerade einmal 253 Meter hoch. Im Vergleich dazu: Der Gurten oder Uetliberg sind plusminus 860 Meter hoch. Nur das mit dem flach spielen, hoch gewinnen haben die Malteser noch nicht verinnerlicht.

Tempel der Giganten

In Malta gibt es Tempel, die zwischen 3600 v. Chr. und 2500 v. Chr. erbaut wurden. Diese Bauwerke sind älter als die Pyramiden Ägyptens und Stonehenge in England und zeugen von der frühen Zivilisation auf der Insel. Sie gehören zu den UNESCO-Welterbestätten, genauso wie die Hauptstadt Valletta. Die Aufzählung ist damit noch nicht abgeschlossen …

Maltesers

Maltesers, wer kennt sie nicht, diese leckeren (und überteuerten) Schokoladenkugeln mit fluffigem Kern? Mit Malta haben die aber wenig am Hut, denn sie wurden 1936 in Grossbritannien eingeführt und der Name bezieht sich auf das darin enthaltene Malz (engl.: malt). Immerhin: In Malta kann man Maltesers kaufen.

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

Trotz Sieg beim WM-Quali-Auftakt. Djourou: «Viele Spielerinnen waren frustriert – das hat mir gefallen»

Trotz Sieg beim WM-Quali-AuftaktDjourou: «Viele Spielerinnen waren frustriert – das hat mir gefallen»

Zu früh abgepfiffen. Nati-Stars reagieren auf Schiri-Fauxpas: «Ihre Uhr hat etwas anders funktioniert»

Zu früh abgepfiffenNati-Stars reagieren auf Schiri-Fauxpas: «Ihre Uhr hat etwas anders funktioniert»

Hier sind die Nati-Noten. Beney und Xhemaili stechen heraus und die Joker betreiben Werbung in eigener Sache

Hier sind die Nati-NotenBeney und Xhemaili stechen heraus und die Joker betreiben Werbung in eigener Sache

WM-Quali. Xhemaili und Fölmli schiessen glanzlose Frauen-Nati zu Auftaktsieg gegen Nordirland

WM-QualiXhemaili und Fölmli schiessen glanzlose Frauen-Nati zu Auftaktsieg gegen Nordirland

Frauen-Nati will nach Brasilien. So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Frauen-Nati will nach BrasilienSo qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Iman Beney: «Wir müssen gegen Malta mehr aufs Tor schiessen»

Iman Beney: «Wir müssen gegen Malta mehr aufs Tor schiessen»

03.03.2026

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter

03.03.2026

Svenja Fölmli: «Als Stürmerin brauchst du nur einen Schuss»

Svenja Fölmli: «Als Stürmerin brauchst du nur einen Schuss»

03.03.2026

Lia Wälti: «Der Kunstrasen war manchmal etwas zu schnell für uns»

Lia Wälti: «Der Kunstrasen war manchmal etwas zu schnell für uns»

03.03.2026

Calligaris: «In Sachen Präzision haben wir noch viel Luft nach oben»

Calligaris: «In Sachen Präzision haben wir noch viel Luft nach oben»

03.03.2026

Iman Beney: «Wir müssen gegen Malta mehr aufs Tor schiessen»

Iman Beney: «Wir müssen gegen Malta mehr aufs Tor schiessen»

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter

Svenja Fölmli: «Als Stürmerin brauchst du nur einen Schuss»

Svenja Fölmli: «Als Stürmerin brauchst du nur einen Schuss»

Lia Wälti: «Der Kunstrasen war manchmal etwas zu schnell für uns»

Lia Wälti: «Der Kunstrasen war manchmal etwas zu schnell für uns»

Calligaris: «In Sachen Präzision haben wir noch viel Luft nach oben»

Calligaris: «In Sachen Präzision haben wir noch viel Luft nach oben»

