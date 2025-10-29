Marion Daube: «Wir entscheiden in 10 Tagen, ob wir mit Pia weitermachen oder nicht» 28.10.2025

Nati-Direktorin Marion Daube verrät blue News nach dem spektakulären 4:3-Sieg in Schottland, wie es in der Trainerinnen-Frage weitergeht. Pia Sundhage muss sich noch zehn Tage gedulden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die sportlichen Erfolge gegen Kanada und Schottland würden die Entscheidung über eine Vertragsverlängerung von Trainerin Pia Sundhage nicht direkt beeinflussen, verrät Nati-Direktorin Marion Daube gegenüber blue News.

Daube kündigt eine Entscheidung über Sundhages Zukunft innerhalb der nächsten zehn Tage an.

Der Vertrag von Nati-Trainerin Sundhage läuft Ende Jahr aus. Die Schwedin hat längst signalisiert, dass sie gerne weitermachen würde. Mehr anzeigen

Marion Daube, wir gratulieren zum spektakulären Sieg hier in Schottland. Was uns aber am meisten interessiert: Haben die beiden Siege gegen Kanada und Schottland Einfluss auf den Trainerinnen-Entscheid?

Die Resultate haben sicherlich Einfluss auf einen guten Jahresabschluss. Das haben wir dem Team und Pia Sundhage generell gewünscht. Es war kein einfaches Spiel. Ich glaube, Schottland und wir haben es uns schwer gemacht. Am Ende hat uns unsere Effizienz den Erfolg gebracht. Das nehmen wir in den nächsten Zusammenzug im November mit.

Pia Sundhage hat zuletzt mehrfach betont, dass sie gerne ihren Vertrag verlängern würde. Sie hat gesagt, es sei offensichtlich, dass man einen super Job gemacht habe. Sieht man das beim Verband auch so? Und falls ja, warum zögert man dann mit der Vertragsverlängerung?

Ja. Pia hat einen grossen Job gemacht. Wir hatten eine grossartige EM -Kampagne. Wir haben Pia auch für diese EM-Kampagne verpflichtet. Jetzt geht's darum, dass wir möglichst schnell Klarheit schaffen. Wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir uns die Zeit nehmen müssen. Das war auch mit Pia so abgesprochen. Auch Pia hat eine Analyse gemacht, wie wir auch. Jetzt geht darum, zu schauen, wie wir uns künftig strategisch aufstellen wollen. Wir werden in den kommenden zehn Tagen den Entscheid treffen, wie wir in Zukunft weiterfahren. Das werden wir dann entsprechend intern und extern kommunizieren.

Also Ende nächster Woche ist der Entscheid gefällt, ob man mit Sundhage weitermacht oder nicht?

Ja, das ist korrekt.

Hast du bereits mit anderen Trainern gesprochen oder wäre das gegenüber Sundhage unfair?

Das Wichtige ist, dass wir den Prozess, den wir gestartet haben, jetzt auch so weiterziehen. Und ich denke auch, es ist eine Art von Respekt, dass man nicht zweigleisig fährt. Aber es ist auch mein Job, mich generell umzuhören. Aber jetzt geht es darum, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen und mit Pia das Gespräch zu suchen.

Sind die Spielerinnen auch in diese Entscheidungsfindung involviert?

Spielerinnen haben schon das ganze Jahr über das Wort. Aber hier geht es darum, dass wir verbandsintern, das heisst auch auf strategischer Ebene, entscheiden, wie wir uns ausrichten wollen.

Pia Sundhage hat noch Vertrag bis Ende Jahr. Würde man auch mit ihr im November ins Trainingscamp gehen, sollte ihr Vertrag nicht verlängert werden?

Ich glaube, soweit kann man nicht vorausblicken. Wir werden jetzt gemeinsam zusammensitzen und dann je nach Entscheid die weiteren Schritte planen.

