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Nati-Check Beney und Schertenleib im Hoch ++ Peng ohne Spielpraxis ++ Zwei Trümpfe melden sich zurück

Patrick Lämmle

7.4.2026

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

In der WM-Quali stehen die zwei wegweisenden Spiele gegen die Türkei an. Wie steht es um die Form der Schweizer Nationalspielerinnen? blue Sport macht den grossen Nati-Check.

Patrick Lämmle

07.04.2026, 14:33

Der Spielplan der Schweizer Frauen-Nati

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Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz.

Die Nati-Spielerinnen im Form-Check

 

Chelsea

Livia Peng

Bei Chelsea muss sich Peng mit der Rolle als Ersatztorhüterin abfinden, ihr steht EM-Heldin Hannah Hampton vor der Nase. Liga, League Cup, FA Cup und Champions League, überall musste sie von der Bank aus zuschauen. Ein schönes Erinnerungsfoto gibt es trotzdem: Mitte März gewinnt sie mit Chelse den League-Cup-Final gegen Manchester United.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Bei RB Leipzig ist die 26-Jährige die unumstrittene Nummer 1. Im letzten Spiel Ende März gegen Carl Zeiss Jena unterläuft ihr ein grober Schnitzer, der ihrem Team den Sieg kostet. In der Woche davor hielt sie dafür gegen Freiburg die Null.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Böhi wäre nicht dabei, hätte sich Köln-Torhüterin Irina Fuchs nicht verletzt. Nachdem sie acht Mal auf der Bank sass, stand sie bei Union Berlin in den letzten beiden Spielen zwischen den Pfosten. Dabei zeigte sie beim 4:1-Sieg gegen Werder Bremen eine starke Leistung.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Nach den letzten Länderspielen zeigt Calligaris im Halbfinal-Hinspiel des Coppa Italia eine starke Leistung und glänzt als Assistgeberin. Im darauffolgenden Spiel verletzte sie sich früh, verpasste eine Partie und sass in den letzten beiden auf der Bank. Für die Länderspiele ist sie aber bereit.

 

RC Strassburg

Ana-Maria Crnogorcevic

Bei Strassburg steht Crnogorcevic Mal in der Startelf, mal kommt sie von der Bank. Über mangelnde Spielpraxis kann sie sich nicht beklagen. Am Sonntag im Halbfinal des Coupe de France darf die 35-Jährige gegen Lyonnes von Beginn an ran. In der Pause wird sie beim Stand von 0:5 ausgewechselt.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Sieben Spiele hat Frankfurt seit den letzten Länderspielen bestritten. Ivelj kam zu drei Kurzeinsätzen, nur einmal durfte sie über 90 Minuten ran – und das auf ihrer bevorzugten Position im zentralen Mittelfeld. Nati-Coach Rafel Navarro hat aber von blue Sport auf ihre Position angesprochen gesagt, dass er sie als Option in der Verteidigung sieht und nicht im Mittelfeld.

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Die 30-Jährige ist bei Aston Villa gesetzt und zeigt konstant ansprechende Leistungen, wie man das aus der Nati seit Jahren kennt.

 

Servette

Amina Muratovic

Die 19-jährige Servette-Verteidigerin hat es erstmals ins Kader der A-Nati geschafft und ist eine von nur zwei Spielerinnen aus der Schweizer Liga. Navarro erklärte das Aufgebot so: «Sie ist jung, sehr zweikampfstark und mir gefällt ihre Einstellung in der Verteidigung. Im Cup-Final (1:0-Sieg gegen YB) habe ich beobachtet, wie sie fleissig mit ihren Mitspielerinnen kommuniziert und sie auch angetrieben hat. Diese Art Spielerin inklusive der defensiven Fähigkeiten mag ich.»

So tickt Amina Muratovic. Sie erteilte Bosnien einen Korb und wird nun mit dem Nati-Aufgebot belohnt

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Frankfurt

Nadine Riesen

Riesen ist bei Frankfurt Stammspielerin und das war sie zuletzt auch in der Nati. In den kommenden Spielen gegen die Türkei dürfte sich an ihrem Status nichts ändern.

 

Freiburg

Julia Stierli

Stierli verletzte sich beim WM-Quali-Auftakt gegen Nordirland (2:0) und verpasste deshalb die zweite Partie gegen Malta. Nun ist die Abwehrchefin von Freiburg aber wieder fit.

 

Manchester City

Iman Beney

Das 19-jährige Supertalent erhält bei ManCity zuletzt wenig Einsatzzeit. Wenn sie dann doch mal ran darf, dann ist sie voll da. So auch am Ostermontag im Viertelfinal des FA Cups. Da bereitet sie in der 8. Minute mit einem genialen Pass das einzige Tor der Partie vor. Auch in den letzten Länderspielen hat sie gezeigt, dass sie für die Nati fast schon unverzichtbar ist – besonders in der ersten Halbzeit gegen Malta als sie früh (8.) zum nervenschonenden 1:0 trifft und kurz darauf (10.) das 2:0 vorbereitet, spielt sie ihre ganze Klasse aus.

Beney bereitet im FA-Cup-Viertelfinal mit Zuckerpass das Siegtor vor

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07.04.2026

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Liverpool

Aurélie Csillag

Sonntag FA Cup gegen Charlton Athletic (1:0-Sieg nach Verlängerung) steht Csillag bei Liverpool nach sieben Joker-Einsätzen mal wieder in der Startelf, wird aber bereits in der 57. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Gut möglich, dass sich die 23-Jährige auch in der Nati mit der Joker-Rolle anfreunden muss.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

In den letzten beiden Länderspielen hat sie je ein Tor erzielt, bei Freiburg glückte ihr das in den letzten Spielen nicht. Die 23-Jährige dürfte gegen die Türkei sicher wieder eine Chance erhalten, sich zu zeigen. Ob von Beginn an oder als Einwechselspielerin, das ist noch nicht absehbar.

 

Freiburg

Leela Egli

Egli rückte für Alisha Lehmann nach, die wegen muskulärer Probleme ausfällt. Die 19-Jährige pendelt bei Freiburg zwischen Startelf- und Joker-Einsätzen. Bei ihren 20 Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison hat sie fünf Tore erzielt und drei vorbereitet. Beim letzten Nati-Zusammenzug war sie schon dabei und wurde gegen Malta in der 85. Minute eingewechselt. Es war ihr vierter Länderspieleinsatz und auch wenn sie nur nachnominiert wurde, würde es nicht überraschen, wenn sie in den Spielen gegen die Türkei weitere Einsatzminuten bekommt.

Portrait von Lia Kamber, Spielerin des Schweizer Fussball Nationalteams der Damen, fotografiert am 28. Mai 2024 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Union Berlin

Lia Kamber

Die 20-Jährige kommt bislang auf fünf Länderspieleinsätze, zwei davon in den ersten beiden WM-Quali-Spielen kam, wo sie jeweils für die letzten Minuten ins Spiel kam. Im Verein dagegen hat Kamber nach ihrem Wechsel im Winter von Basel zu Union direkt einen Stammplatz erkämpft. In bislang acht Bundesliga-Spielen hat sie auch schon zwei Treffer erzielt.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Die letzten Länderspiele verpasste Pilgrim verletzungsbedingt. Doch die 22-Jährige meldet sich rechtzeitig zurück und erzielt am letzten Freitag nach ihrer Einwechslung zur Pause den 4:3-Siegtreffer gegen Como Calcio. Dabei spielt sie all ihre Qualitäten aus, auf die man auch in der Nati nicht verzichten möchte. Sie ist einer der beiden im Titel erwähnten Nati-Trümpfe.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Bei Frankfurt führt kein Weg an Reuteler vorbei. Und dies, obwohl sie in den letzten zehn Spielen (2 Länderspiele inbegriffen) nicht mehr geskort hat. Für die 26-Jährige ist das eine ziemlich lange Durststrecke. Als Kämpfernatur leistet sie aber auch wichtige Defensivarbeit, womit sie ihren Teams zu mehr Stabilität verhilft.

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Weil Barça in allen Wettbewerben noch dabei ist, kann sich Schertenleib nicht über mangelnde Spielpraxis beklagen, zumal sie auch immer mal wieder in der Startelf steht. Das Einzige, was sie bei Barça verlernt hat, ist das Verlieren. Real Madrid etwa hat man im Champions-League-Viertelfinal mit dem Gesamtskore von 12:2 aus dem Wettbewerb geprügelt. Und am Ostermontag trifft sie auf dem Weg zum 6:0-Sieg gegen Badalona vor ihrer Auswechslung mit einem präzisen Distanzschuss zum 3:0.

Barça-Juwel Schertenleib glänzt mit Hammer-Tor

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07.04.2026

 

Basel

Coumba Sow

Sow, neben Muratovic die einzige Spielerin aus der Women’s Super League, ist bei Basel eine Schlüsselspielerin. Dank eines 1:0-Sieges gegen das zuvor ungeschlagene Servette am letzten Spieltag vor den Playoffs, hat sich Basel den dritten Rang gesichert. In den letzten beiden Länderspielen kam die 31-Jährige nicht zum Einsatz.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Vallotto ist der zweite Trumpf, der zurück im Nationalteam ist. Nachdem sie die letzten Länderspiele aufgrund einer Mandel-OP verpasst hatte, tastet sie sich bei Wolfsburg wieder heran und kam zu vier Einsätzen, einen davon in der 2. Mannschaft. Das letzte Spiel wird sie in guter Erinnerung behalten. Im Pokal-Halbfinal wird Vallotto in der 106. Minute eingewechselt. Im Elfmeterschiessen verwandelt sie als sechste Schützin ihren Versuch und schiesst Wolfsburg damit in den Pokal-Final.

Vallotto schiesst Wolfsburg in den Pokal-Final

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07.04.2026

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Die Nati-Kapitänin, um die sich Wechselgerüchte ranken, ist bei Juve Stammkraft. In den letzten beiden Spielen (beides 2:1-Siege gegen Florenz in der Liga und in der Coppa Italia) liefert sie je einen Assist.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Wandeler kommt eigentlich immer zum Einsatz, zuletzt auch zwei Mal von Beginn an. Zwei Tore und zwei Assists in wettbewerbsübergreifend 22 Spielen sind aber zu wenig für eine Spielerin mit ihren Qualitäten. In den letzten Länderspielen kam sie gegen Nordirland spät ins Spiel, durfte dann aber gegen Malta auf der für sie ungewohnten Position als Aussenverteidigerin von Beginn an ran. Werbung in eigener Sache betrieb sie da aber nicht.

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Gegen Nordirland erzielte sie das wichtige 1:0, gegen Malta blieb sie bei ihrem Teileinsatz blass. Direkt nach den WM-Quali-Spielen hat sie in der Liga dafür gleich doppelt getroffen und im darauffolgenden Spiel ein wichtiges Tor vorbereitet. Auch wenn die am 5. April 23 Jahre alt gewordene Offensivspielerin in den letzten beiden Spielen ohne Skorerpunkt blieb, muss man sich um ihre Form keine Sorgen machen.

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